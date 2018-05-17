Смартфон OnePlus 6 подвергли испытаниям на прочность, которые он успешно прошёл

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Буквально вчера был представлен новый смартфон OnePlus 6. Тем не менее, он уже успел попасть в руки известного разрушителя гаджетов JerryRigEverything, который и устроил новинке традиционные испытания огнём, силой и твёрдыми предметами.

Смартфон OnePlus 6 с обеих сторон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Оно обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твердости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твердости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения. Учитывая, что стеклянная панель покрывает почти всю лицевую поверхность OnePlus 6, поцарапать острым металлическим предметом удалось лишь металлическую решётку разговорного динамика.

Боковые грани, изготовленные из металлического сплава, менее устойчивы к появлению царапин при воздействии острыми металлическими предметами. Кнопки питания и регулирования громкости тоже металлические и покрываются царапинами, если их умышленно царапать.

Причинить заметный ущерб задней панели не удалось, так как она тоже покрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев и объективы сдвоенного модуля камеры также проявили твёрдость и не покрылись царапинами после воздействия острым металлическим предметом.

После воздействия открытым огнём на дисплей на протяжении 20 секунд на экране осталось выгоревшее пятно. Это постоянное повреждение, которое не восстанавливается с течением времени. Такова особенность AMOLED дисплеев.

Последний тест на сгибание был с честью пройден смартфоном OnePlus 6. Металлическая рамка немного изгибалась в процессе применения силы. Вместе с тем, стеклянные панели не треснули и не отделились от рамки. После теста смартфон сохранил свою форму неизменной.

Источник: gsmarena