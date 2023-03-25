Соучредитель Intel Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет

Intel и Фонд Гордона и Бетти Мур объявили, что один из основателей Intel Гордон Мур скончался 24 марта в окружении своей семьи на Гавайях в возрасте 94 лет. В 1968 году Мур стал соучредителем Intel вместе со своим давним другом Робертом Нойсом, но наиболее известен как создатель закона Мура.

Находясь в составе группы основателей Fairchild Semiconductor, Мур и Нойс основали Intel в июле 1968 года. Их первым сотрудником был Энди Гроув, и это трио привело Intel к успеху.

Первоначально Intel получила $2,5 млн от инвесторов и віпустила память Static RAM (SRAM). В 1971 году компания выпустила Intel 4004, первый коммерчески доступный микропроцессор. В 1978 году Intel впервые применила набор инструкций x86 в легендарном процессоре Intel 8086. На данный момент компания оценивается примерно в $167 млрд.

До 1975 года Гордон Мур занимал должность исполнительного вице-президента Intel, затем был президентом компании, пока в 1979 году не был назначен генеральным директором и председателем совета директоров. Он отказался от поста генерального директора в 1987 году, продолжая занимать пост председателя до 1997 года, в котором он стал почетным председателем. Окончательно Мур ушел в отставку в 2006 году.

В более поздние годы Гордон Мур занялся благотворительностью, вкладывая средства в охрану окружающей среды, науку и улучшение ухода за пациентами. Мур и его жена Бетти в 2000 году основали благотворительный фонд своего имени. В общей сложности Фонд Гордона и Бетти Мур пожертвовал на благотворительность более $5,1 млрд.

«Гордон Мур определил развитие технологической отрасли благодаря своим знаниям и видению. Он сыграл важную роль в раскрытии возможностей транзисторов, на протяжении десятилетий вдохновляя технологов и предпринимателей. Мы в Intel по-прежнему вдохновлены законом Мура и намерены следовать ему до тех пор, пока периодическая таблица [элементов] не будет исчерпана. Видение Гордона определяет нашу истинную цель, поскольку мы используем силу технологий для улучшения жизни каждого человека на Земле. Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались благодаря лидерству Гордона у руля Intel, и я горжусь честью и ответственностью продолжать его наследие», – Пэт Гелсингер, CEO Intel.

В 1990 году Гордон Мур был награжден Национальной медалью технологий США, а в 2002 году – Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны. Мужа, отца и деда потеряли его жена Бетти Мур, сыновья Кеннет и Стивен и четверо внуков.

Закон Мура, первоначально сформулированный в 1965 году, гласил, что количество транзисторов в интегральной схеме будет удваиваться каждый год. Этот закон послужил целью, которая помогла развитию полупроводниковой промышленности. В 1975 году Мур пересмотрел этот закон, представив его как удвоение количества транзисторов каждые два года – несмотря на многочисленные споры, в значительной степени он остается верным и по сей день.

Источник: Tom`s Hardware