SpaceX в 10-й раз подряд испытала парашюты корабля Crew Dragon, став еще на шаг ближе к первой пилотируемой миссии к МКС





Компания SpaceX завершила этот год важным достижением, которое еще на шаг приближает ее к долгожданному первому эксплуатационному полету Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. Вчера космическая компания Илона Маска в десятый раз подряд успешно испытала переработанную парашютную систему третьей версии, в очередной раз продемонстрировав ее безопасность. Напомним, в мае 2019 года испытания предыдущей версии закончились аварией и тогда Илон Маск заявил, что SpaceX проведет «минимум 10 успешных тестов, прежде чем запускать астронавтов».

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4 — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019

К слову, в прошлом месяце в рамках серии тестов SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon 13 раз подряд, а также провела статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon в новой конфигурации с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува вместо титановых клапанов. Улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле. Пока SpaceX публично не давала оценку тем испытаниям.

Единственное, что отделяет SpaceX от первого пилотируемого полета Crew Dragon, предварительно намеченного на первое полугодие 2020 года, это дополнительные необязательные испытания САС с отстрелом капсулы в полете. Программа сертификации корабля этого не требует, но SpaceX по своей инициативе намерена провести эти испытания для демонстрации надежности САС. Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году.

Напомним, буквально на днях Boeing CST-100 Starliner — второй пилотируемый космический корабль, который разрабатывается в рамках программы NASA по стимулированию разработки частных кораблей с целью обретения независимости от России — вернулся на Землю после неудавшегося первого полета к МКС.

Источник: TechCrunch