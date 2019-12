SpaceX в 10-й раз подряд испытала парашюты корабля Crew Dragon, став еще на шаг ближе к первой пилотируемой миссии к МКС

Компания SpaceX завершила этот год важным достижением, которое еще на шаг приближает ее к долгожданному первому эксплуатационному полету Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. Вчера космическая компания Илона Маска в десятый раз подряд успешно испытала переработанную парашютную систему третьей версии, в очередной раз продемонстрировав ее безопасность. Напомним, в мае 2019 года испытания предыдущей версии закончились аварией и тогда Илон Маск заявил, что SpaceX проведет «минимум 10 успешных тестов, прежде чем запускать астронавтов».

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4

— SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019