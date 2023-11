SpaceX выпустила новый терминал Starlink — теперь без мотора и с более широким полем зрения

SpaceX выпустила третье поколение терминала (базовой станции) Starlink. Он стал легче и тоньше, но избавился от мотора для настройки расположения, вместо этого появилась подставка. Пока новинка будет доступна только небольшой группе клиентов в США

У устройства увеличилось поле обзора – на 10%. Еще одно улучшение — увеличенный рейтинг защиты от пыли и влаги, теперь это полноценный IP67 вместо IP54. В теории его можно погрузить в воду, глубиной до 1 метра в полчаса.

BREAKING: SpaceX has introduced their next generation Starlink terminal.

• New design that's slimmer & more portable

• Starlink kit also includes Gen 3 router with improved range & speeds

• No motors. Simple kickstand

• 10% better field of view vs previous gen

• Higher IP67… pic.twitter.com/VWp7Wg7x3z

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 17, 2023