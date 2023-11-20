Новости Технологии 20.11.2023 в 10:06 comment views icon

SpaceX выпустила новый терминал Starlink — теперь без мотора и с более широким полем зрения

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Юрій Орос

Автор новин

SpaceX выпустила новый терминал Starlink — теперь без мотора и с более широким полем зрения

SpaceX выпустила третье поколение терминала (базовой станции) Starlink. Он стал легче и тоньше, но избавился от мотора для настройки расположения, вместо этого появилась подставка. Пока новинка будет доступна только небольшой группе клиентов в США

У устройства увеличилось поле обзора – на 10%. Еще одно улучшение — увеличенный рейтинг защиты от пыли и влаги, теперь это полноценный IP67 вместо IP54. В теории его можно погрузить в воду, глубиной до 1 метра в полчаса.

В видео по установке Starlink, SpaceX рекомендует определить положение ближайшего спутника с помощью смартфона, и на основе этой информации вручную разместить терминал, используя подставку.

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В общей сложности система состоит из трех компонентов: самого терминала, специального WI-FI-6 роутера и блока питания.

SpaceX выпустила новый терминал Starlink — теперь без мотора и с более широким полем зрения1SpaceX выпустила новый терминал Starlink — теперь без мотора и с более широким полем зрения

 

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