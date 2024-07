Специалист по секс-звукам Baldur’s Gate 3 озвучит персонажа в Dragon Age: The Veilguard

Похоже, сражения в новой Dragon Age будут очень… напряженными.

BioWare недавно раскрыла список актеров озвучивания для Dragon Age: The Veilguard. Среди них оказался Алекс Джордан, который ранее работал над созданием звукового сопровождения интимных сцен в популярной ролевой игре Baldur’s Gate 3.

We’re incredibly excited to announce our cast for #DragonAge : The Veilguard!

Джордан озвучит одну из версий главного героя по имени Рук, которого игроки смогут настраивать под себя. Актер в шутку прокомментировал свою новую роль: «Я сижу на троне из стонов».

You get brought in to solely make sex noise ONE TIME… https://t.co/tsFdge9ewo

— Alex Jordan is Rook in Dragon Age (@AlexJordanVO) July 22, 2024