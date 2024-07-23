Специалист по секс-звукам Baldur’s Gate 3 озвучит персонажа в Dragon Age: The Veilguard

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Похоже, сражения в новой Dragon Age будут очень… напряженными.

BioWare недавно раскрыла список актеров озвучивания для Dragon Age: The Veilguard. Среди них оказался Алекс Джордан, который ранее работал над созданием звукового сопровождения интимных сцен в популярной ролевой игре Baldur’s Gate 3.

We’re incredibly excited to announce our cast for #DragonAge: The Veilguard! Rook: Alex Jordan, Bryony Corrigan, Erika Ishii, and Jeff Berg

Harding: Ali Hillis

Davrin: Ike Amadi

Bellara: Jee Young Han

Neve: Jessica Clark

Taash: Jin Maley

Emmrich: Nick Boraine

Manfred: Matthew… pic.twitter.com/luaxR4GCtU — Dragon Age (@dragonage) July 22, 2024

Джордан озвучит одну из версий главного героя по имени Рук, которого игроки смогут настраивать под себя. Актер в шутку прокомментировал свою новую роль: «Я сижу на троне из стонов».

You get brought in to solely make sex noise ONE TIME… https://t.co/tsFdge9ewo — Alex Jordan is Rook in Dragon Age (@AlexJordanVO) July 22, 2024

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«Тебя приглашают только для того, чтобы ты делал секс-звуки ОДИН РАЗ…», — Джордан написал в Твиттере в ответ на статью в Eurogamer, в которой его осветили как специалиста по звукам секса в Baldur’s Gate 3.

Алекс Джордан также принимал участие в озвучивании Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, где он подарил свой голос персонажу по имени мистер Хэндс.

Несмотря на то, что серия Dragon Age известна своими романтическими сюжетными линиями, пока что рано делать выводы об уровне откровенности в The Veilguard. BioWare держит в тайне детали относительно наличия откровенных сцен в игре. Но во время визита в офис BioWare в Эдмонтоне журналисты увидели обнаженность персонажей в редакторе создания. А еще игра будет достаточно лояльна к игрокам, потому что разработчики добавили режим «непобедимости».

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Источник: Pcgamer

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