Создатель серии «Resident Evil» Синдзи Миками покидает Tango Gameworks — собственную игровую студию, которой руководил 12 лет

Tango Gameworks продолжит работать над поддержкой Ghostwire: Tokyo и Hi-Fi Rush, а Bethesda сейчас размышляет о новых проектах для студии.

Основатель и генеральный директор Tango Gameworks, Синдзи Миками покидает студию после более чем 12 лет работы. Об этом объявил в электронном письме сотрудникам ZeniMax (владеющей Tango Gameworks) старший вице-президент по развитию в Bethesda Тодд Вон:

«Синдзи Миками решил оставить Tango Gameworks в ближайшие месяцы. Он был творческим лидером и наставником молодых разработчиков в Tango в течение 12 лет, работая над франшизой The Evil Within, Ghostwire: Tokyo и, конечно же, Hi-Fi Rush».

В игровой индустрии Миками провел 33 года и имеет, пожалуй, одно из самых ярких резюме: ему приписывают создание оригинальной Resident Evil и работу над многочисленными играми в рамках франшизы, включая Resident Evil 4. Он также работал над Dino Crisis, Viewtiful Joe, God Hand и Vanquish.

Синдзи Миками основал Tango Gameworks в начале 2010 года, а позже студию приобрела ZeniMax. В 2014 году он запустил хоррор на выживание The Evil Within, а через три года, в 2017-м, его сиквел The Evil Within 2. Не так давно Миками работал, как исполнительный продюсер над Ghostwire: Tokyo и Hi-Fi Rush.

В электронном письме Вон назвал Hi-Fi Rush «одним из самых успешных запусков Bethesda и Xbox за последние годы», добавив, что ритмическая видеоигра-экшн «дала значительный положительный импульс для бизнеса и Tango».

