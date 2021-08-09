



Український телеканал ТОВ «ТРК „Україна“» надіслав американській корпорації Google досить чудернацький запит на видалення даних — він зажадав видалили з видачі пошукової системи «піратський контент» та вказала його IP-адресу як «127.0.0.1». Відповідний запит надіслав партнер компанії з питань піратства інтелектуальної власності Vindex, звернув увагу сайт Torrent Freak.

Запит на видалення надіслав партнер «України» по боротьбі з піратством Vindex, який, по суті, позначив файл на власному ПК. Посилання з «порушенням» прав інтелектуальної власності — 127.0.0.1:6878/ace/manifest.m3u. Це вказує на файл списку відтворення, швидше за все — для потокової платформи P2P Ace Stream, яка часто використовується для піратського контенту.

Ця IP-адреса має назву localhost та застосовується при переміщенні інформації серед програм-серверів, що працюють на тому самому комп’ютері, що й програма-клієнт, незалежно від конфігурації апаратних мережевих засобів комп’ютера. Інакше кажучи, телеканал «Україна» попросив Google видалити «піратський» файл з власного комп’ютера. Зайве говорити, що Google не вжила жодних заходів у відповідь.

Насправді історія не нова, а подібні казуси щодо блокування «127.0.0.1» раніше неодноразово відбувалися з американськими кінокомпаніями.