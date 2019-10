Теперь не только смартфоны. Google принесла Grasshopper для обучения программированию на компьютеры

В прошлом году внутренний инкубатор Google Area 120 выпустил бесплатное приложение Grasshopper, обучающее основам программирования на JavaScript через мини-игры. На этой неделе Google расширила доступность Grasshopper на компьютеры, запустив веб-версию сервиса.

По словам Google, приложение оказалось достаточно популярным — с момента запуска в апреле 2018 года оно собрало миллионы загрузок на Android и iOS. Поэтому Google решилась на дальнейшее развитие проекта.

Большой экран и клавиатура должны существенно упростить процесс по сравнению с мобильным устройством. В настольной версии, например, столбцы с инструкциями, редактор кода и результатов можно расположить рядом друг с другом.

Google также добавила в программу Grasshopper два новых курса, в дополнение к оригинальному The Fundamentals / «Основы», знакомящему с такими базовыми понятиями, как вызов функций, переменные и строки. Новые курсы — «Использование редактора кода» (Using a Code Editor) и «Введение в веб-страницы» (Intro to Webpages) позволять больше узнать о HTML, CSS и JavaScript.

После завершения всех курсов пользователи смогут создать простую веб-страницу и получат необходимую подготовку для прохождения более сложные курсы на других платформах, например, в Codecademy.

Источник: Google