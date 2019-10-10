Новости
Теперь не только смартфоны. Google принесла Grasshopper для обучения программированию на компьютеры

Теперь не только смартфоны. Google принесла Grasshopper для обучения программированию на компьютеры

Теперь не только смартфоны. Google принесла Grasshopper для обучения программированию на компьютеры


В прошлом году внутренний инкубатор Google Area 120 выпустил бесплатное приложение Grasshopper, обучающее основам программирования на JavaScript через мини-игры. На этой неделе Google расширила доступность Grasshopper на компьютеры, запустив веб-версию сервиса.

По словам Google, приложение оказалось достаточно популярным — с момента запуска в апреле 2018 года оно собрало миллионы загрузок на Android и iOS. Поэтому Google решилась на дальнейшее развитие проекта.

Большой экран и клавиатура должны существенно упростить процесс по сравнению с мобильным устройством. В настольной версии, например, столбцы с инструкциями, редактор кода и результатов можно расположить рядом друг с другом.

Google также добавила в программу Grasshopper два новых курса, в дополнение к оригинальному The Fundamentals / «Основы», знакомящему с такими базовыми понятиями, как вызов функций, переменные и строки. Новые курсы — «Использование редактора кода» (Using a Code Editor) и «Введение в веб-страницы» (Intro to Webpages) позволять больше узнать о HTML, CSS и JavaScript.

После завершения всех курсов пользователи смогут создать простую веб-страницу и получат необходимую подготовку для прохождения более сложные курсы на других платформах, например, в Codecademy.

Источник: Google

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить