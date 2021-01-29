Офіційно: IKEA Україна відкриває перший магазин 1 лютого 2021 року (Blockbuster Mall, максимум 500 людей одночасно)





Тільки вчора ми написали про те, що за даними інсайдерів IKEA має намір відкрити свій перший в Україні оффлайн-магазин в найближчий понеділок. Тепер компанія IKEA Україна підтвердила цю новину офіційно, розмістивши оголошення на власній facebook-сторінці.

Текст анонсу виглядає наступним чином:

«Щасливі повідомити, що 1 лютого IKEA вітатиме покупців у київському City Store, що відкриється в Blockbuster Mall. Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA. Магазин працюватиме з 10:00 до 22:00 з суворим дотриманням протиепідемічних заходів, як-то соціальна дистанція, обов’язкове носіння масок, перевірка температури та регулярна дезінфекція приміщення. Відповідно до чинних обмежень, у магазині зможуть перебувати максимум 500 людей одночасно. Заздалегідь дякуємо нашим майбутнім відвідувачам за розуміння й співпрацю».

Спочатку шведи планували відкрити точку формату City Store восени 2019 року в ТРЦ Ocean Mall, який знаходиться на Либідській площі поруч з ТРЦ Ocean Plaza. Але ТРЦ так і не був відкритий і плани виходу на український ринок знову довелося переглянути. В результаті влітку 2020-го був підписаний договір з ТРЦ Blockbuster Mall, і за планом магазин в новій концепції повинен був прийняти перших відвідувачів до кінця 2020 року. Карантинні обмеження і закриття всіх ТРЦ для відвідувачів в період з 8 по 25 січня змусили в черговий раз змінити терміни відкриття – правда, всього на місяць.

Нагадаємо, що вперше чутки про вихід IKEA на український ринок з’явилися в 2005 році. Офіційний інтернет-магазин IKEA почав роботу в Україні 14 травня 2020 року, і вже в перші години після запуску наплив користувачів помітно ускладнив роботу порталу. До початку 2021 року рітейлер відкрив в Києві три точки видачі інтернет-замовлень: в ТРЦ Rive Gauche, гіпермаркеті Metro на Кільцевій дорозі та ТРЦ Lavina Mall.

Джерело: IKEA Україна