TikTok спутал видео Гильдии сценаристов с теорией заговора QAnon и скрыл все ролики с забастовками

TikTok случайно заблокировал в поиске аббревиатуру WGA («‎Writers Guild of America»), которая была созвучна с распространенной среди сторонников теории заговора QAnon фразой – WWG1WGA («Where we go one, we go all» – «Где один, там мы все»).

QAnon — это движение, объединяющее сторонников распространенной в США конспирологической теории, согласно которой Дональд Трамп якобы собирается разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, к которой причастны лидеры Демократической партии США и некоторые американские знаменитости, поклоняющиеся Сатане.

На днях некоммерческая исследовательская группа Media Matters for America сообщила, что пользователи TikTok не могут найти контент, связанный с забастовками Гильдии писателей Америки (WGA). Запросы WGA и WGA strike не дали результатов поиска в приложении.

Ошибку исправили через несколько часов, а в TikTok сообщили, что случайно скрыли эти видео, блокируя контент теории заговора QAnon. Вероятно, сбой заключался в сходстве аббревиатур WGA («Writers Guild of America») с лозунгом поклонников QAnon WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Где один, там мы все»).

TikTok стал одной из ключевых площадок, на которой профсоюзы и работники делились новостями о двойных забастовках в Голливуде.