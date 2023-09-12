Новости WTF 12.09.2023 в 14:43

TikTok спутал видео Гильдии сценаристов с теорией заговора QAnon и скрыл все ролики с забастовками

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Катерина Даньшина

Автор новостей

TikTok случайно заблокировал в поиске аббревиатуру WGA («‎Writers Guild of America»), которая была созвучна с распространенной среди сторонников теории заговора QAnon фразой  – WWG1WGA («Where we go one, we go all» – «Где один, там мы все»).

QAnon — это движение, объединяющее сторонников распространенной в США конспирологической теории, согласно которой Дональд Трамп якобы собирается разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, к которой причастны лидеры Демократической партии США и некоторые американские знаменитости, поклоняющиеся Сатане.

На днях некоммерческая исследовательская группа Media Matters for America сообщила, что пользователи TikTok не могут найти контент, связанный с забастовками Гильдии писателей Америки (WGA). Запросы WGA и WGA strike не дали результатов поиска в приложении.

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Ошибку исправили через несколько часов, а в TikTok сообщили, что случайно скрыли эти видео, блокируя контент теории заговора QAnon. Вероятно, сбой заключался в сходстве аббревиатур WGA («Writers Guild of America») с лозунгом поклонников QAnon WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Где один, там мы все»).

TikTok стал одной из ключевых площадок, на которой профсоюзы и работники делились новостями о двойных забастовках в Голливуде.

  • Забастовки сценаристов в Голливуде начались еще в начале мая, а в июле к ним присоединился профсоюз SAG-AFTRA, представляющий около 160 000 актеров телевидения и кино. Многие требования касаются более высокой зарплаты, увеличения остаточных платежей (типа роялти) от потоковых сервисов и препятствия использованию искусственного интеллекта для сохранения рабочих мест в отрасли.
  • Из-за протестов многие производства были закрыты, хотя некоторые съемки фильмов и сериалов, для которых были завершены сценарии, продолжались. Двойные протесты (которые в последний раз в Голливуде происходили еще в 1960-х годах, когда Рональд Рейган был президентом Гильдии киноактеров) уже приводят к переносу некоторых фильмов и сериалов.
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