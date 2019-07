Третья по величине IT-сделка в истории завершена: Red Hat официально перешла под крыло IBM

Американская корпорация IBM сегодня объявила о завершении сделки по приобретению компании Red Hat — разработчика программного обеспечения с открытым кодом на основе операционной системы Linux. Таким образом, теперь Red Hat официально принадлежит IBM.

Напомним, о сделке было объявлено 28 октября 2018 года. За покупку Red Hat компания IBM заплатила $34 млрд, выплатив всю сумму денежными средствами. Эта сделка является крупнейшей в истории IBM и третьей в списке самых крупных на мировом технологическом рынке.

IBM has officially closed its landmark acquisition of Red Hat. Learn how our partnership with @RedHat will unlock the true potential of hybrid cloud for business and the world: https://t.co/Tm4M7kee8t pic.twitter.com/Vwq2qkr10f

— IBM (@IBM) July 9, 2019