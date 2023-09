Цукерберг о меме-одержимости мужчин Римской империей — «Интересно, что думают мои дочери Максима, Августа и Аврелия»

Марк Цукерберг провел медовый месяц в Риме, назвал своих дочерей в честь римских императоров и чуть не сошелся в поединке с Илоном Маском на арене Колизея. Нет, он точно не одержим Римской империей.

В августе Гай Флавий, римский реконструктор из Швеции, поделился видео в Instagram, которое подписал «Женщины, многие из вас не осознают, как часто мужчины думают о Римской империи». Публикация впоследствии набрала 1,6 млн просмотров, а встревоженные пользователи в комментариях подтверждали, что он не ошибается своей теории. Впоследствии заявление реконструктора переросло в интернет-мем, дошедший и до Марка Цукерберга.

У Цукерберга действительно есть давний интерес к Римской империи. Его старшую дочь зовут Максима (вариация латинского имени Максимус), тогда как среднюю и младшую — Августа и Аврелия (имена римских императоров).

Марк часто рассказывает о своем увлечении римским императором Августом, безжалостным и жадным к власти лидером, который известен тем, что угнетал своих соперников и подрывал демократию. Цукерберг хвалил его за обеспечение 200-летнего мира, даже при «жестоком подходе» с репрессиями и насилием, и шутил, что император «затмил» его свадебное путешествие в Рим.

Цукерберг – не единственный технический директор, одержимый Римской империей. Его конкурент Илон Маск также заявил, что думает о крахе древней цивилизации «ежедневно» в комментарии под публикацией X, и раньше рассматривал Колизей как место для потенциального поединка с Цукербергом.

how often do you guys think about the roman empire

— X (@X) September 15, 2023