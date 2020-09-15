Українська версія Netflix — запуск очікується у 2021 році





Обговорення теми української локалізації Netflix в соцмережах не вщухають від самого моменту запуску онлайн-кінотеатра в Україні у 2016 році. І ось, схоже, крига скресла. Прямо зараз компанія працює над локалізацією інтерфейсу сервісу для користувачів з України. Про це повідомляє hromadske з посиланням на «‎джерело, близьке до компанії».

За словами співрозмовника hromadske, до проєкту долучена не одна технічна команда й очікується, що роботи займуть близько року. Інакше кажучи, українська версія Netflix стане доступною не раніше, ніж в наступному році. Цілком ймовірно, що одночасно сервіс перейде на оплату у гривнях, проте поки що цей момент під питанням, як і потенційна можливість розширення кількості субтитрованих українською фільмів і серіалів Netflix.

Загальна кількість користувачів онлайн-кінотеатру Netflix за підсумками другого кварталу досягла 193 мільйонів. За даними дослідження IHS Markit від 2017 року, стрімінговим сервісом Netflix в Україні користуються 2% домогосподарств, у яких є широкосмуговий доступ до інтернету. І хоча дані дещо застарілі, маловірогідно, що з того часу ситуація кардинально змінилась, враховуючи повну відсутність українського закадрового озвучення або дублювання. Тільки з кінця 2019-го Netflix почав додавати українські субтитри до окремих фільмів і серіалів («Картковий будинок», «Південний парк», «Вікінги»).

На початку 2017-го українець Віктор Безвідходько зареєстрував на Change.org петицію з проханням до керівництва онлайн-кінотеатрів Netflix та Amazon Prime адаптувати контент для українського глядача. У червні цього року петиція зібрала 60 тисяч підписів, а зараз під нею вже підписалось 94 тисячі людей.

Залишається згадати, що у серпні в Києві почали знімати новий комедійний бойовик для Netflix «Останній найманець» з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Джерело: hromadske