Насколько популярен Netflix в Украине?

Стриминговым сервисом Netflix в Украине пользуются 2% домохозяйств, у которых есть широкополосный доступ к интернету. Об этом говорится в недавнем исследовании международной консалтинговой компании IHS Markit за 2017 год, которою опубликовал директор по развитию бизнеса медиа-группы Украина Алексей Куракин. Исследование посвящено популярности Netflix в регионе Центральной и Восточной Европы (CEE).

Так вот, согласно данным отчета аналитической компании IHS Markit, наибольшей популярностью среди стран CEE стриминговый сервис Netflix пользуется в Польше. В этой стране подписку на американский сервис имеют 14% домохозяйств, подключенных к Интернету посредством широкополосных линий. Следом идут Эстония, Чехия, Румыния, Словения, Хорватия и другие. Украина находится на предпоследнем двенадцатом месте со скромным показателем в 2%. Последнюю строчку занимает Россия.

По данным BRDO, объем украинского рынка ШПД в 2016 году составил 6,1 млрд грн. В сегменте работают более 2700 компаний, которые обеспечивают широкополосным доступом порядка 5 млн абонентов. С учетом этого путем несложных математических операций можно выяснить, что в Украине сервисом Netflix пользуются 100 тыс. абонентов. Показатель не высокий, но с учетом стоимости подписки и отсутствия украинской локализации и это можно считать неплохим результатом.

Источник: liga.net