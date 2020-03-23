Українська Вікіпедія досягла позначки в мільйон статей





Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою, і вона продовжує зростати. Щодня дописувачки та дописувачі створюють приблизно 240 статей — і вночі 23 березня їхня загальна кількість сягнула мільйона. Ювілейною стала стаття «Одетта (співачка)» про американську громадську активістку та співачку у жанрі фолк і блюз.

Автором статті став Олег Кущ, освітянин із Кременчука, який викладає зарубіжну літературу в ліцеї та у коледжі. Він приєднався до української Вікіпедії у квітні 2016 року після відвідування тренінгу з редагування Вікіпедії, і зараз є активним дописувачем; в основному пише про мистецтво та краєзнавство.

Першу статтю в українській Вікіпедії було створено 30 січня 2004 року, що вважається днем народження україномовного розділу вільної онлайн-енциклопедії. Перші півмільйона статей створювались протягом десяти років, ця позначка була досягнута у 2014 році. Із кожним роком кількість активних дописувачів енциклопедії зростала, тож наступні 500 тисяч статей були написані вже менш ніж за шість років.

Вікіпедія стабільно входить у топ-10 найвідвідуваніших сайтів і є єдиним некомерційним з них. При цьому онлайн-енциклопедію створюють волонтери — будь-хто може долучитися і зробити свій внесок. Вікіпедія існує на пожертви читачів, тому її використання є безкоштовним, а на сторінках немає реклами.

Наразі Вікіпедія українською мовою є 17-им найбільшим мовним розділом із понад трьохсот. Йому передують такі всесвітньо значимі мови як англійська, французька, іспанська, німецька, китайська та арабська.

Джерело: Вікімедіа Україна