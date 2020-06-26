Українські Netflix та Amazon Prime. Петиція на Change.org зібрала майже 60 тис. підписів





Створена на сайті Change.org петиція з проханням до керівництва онлайн-кінотеатрів Netflix та Amazon Prime адаптувати контент для українського глядача — дубляж та/або субтитри українському — зібрала майже 60 тис. підписів. На це звернуло увагу інтернет-видання Hromadske.ua, яке також взяло коментар в її автора — українця Віктора Безвідходько.

Варто зазначити, що обговорення теми української локалізації Netflix та Amazon Prime в соцмережах не вщухають від самого моменту запуску в Україні цих онлайн-кінотеатрів. Нагадаємо, обидва сервіси почали роботу в Україні у 2016 році (1 та 2). У дослідженні IHS Markit за 2017 рік говорилось, що стрімінговим сервісом Netflix в Україні користуються 2% домогосподарств, у яких є широкосмуговий доступ до інтернету. І хоча дані дещо застарілі, маловірогідно, що з того часу ситуація кардинально змінилась. З іншого боку, якщо цю тему не підіймати, то нічого і не зміниться.

Якби там не було, вперше Віктор Безвідходько зареєстрував петицію, яка, до речі, написана англійською, в лютому 2017 року — тоді вона набрала усього дві тисячі голосів та була закрита. У травні 2020-го Віктор знову її відкрив — і до 24 червня за українізацію Netflix та Amazon Prime підписалися понад 50 тисяч людей. Наразі під петицією свої підписи залишили 57 462 людей. За словами Віктора Безвідходько, він не очікував такої реакції після того, як два роки тому його ініціатива не отримала такої широкої підтримки серед українців

«Особисто я (і, думаю, багато з тих, хто підпише петицію) готовий платити за вміст Netflix або Amazon, але тільки якщо він матиме українське закадрове озвучення або дублювання й українські субтитри». — звертається автор до керівництва Netflix та Amazon Prime.

Тепер Віктор Безвідходько планує написати офіційне звернення в головні офіси Netflix та Amazon Prime, аби ті додали українську озвучку й субтитри до своїх сервісів.

«На Amazon Prime надій не покладаю. Вони поки що навіть українських субтитрів не замовляють. Але там почали з’являтися українські фільми, зокрема «Кіборги» та «Король Данило». Це вже тішить», — говорить він.

Водночас активіст зауважує, що не обов’язково одразу робити повноцінне дублювання, оскільки це дороге задоволення, для початку вистачило б і закадрового озвучення на 4-5 акторів, додаючи, що до фільмів, які були в українському прокаті з 2007 року, українське озвучення вже існує.

«Я і не сподіваюсь, що Netflix замовлятиме українські субтитри й озвучення до всього. Але наразі в них цілковито відсутнє українське озвучення до будь-яких серіалів», — з сумом констатує чоловік.

Віктор Безвідходько переконаний, що ресурсів в Україні для перекладу контенту українською більше ніж достатньо (були б замовлення) та резонно зазначає, що це спонукатиме студії, які займаються українським озвученням неофіційно, працювати офіційно, що, своєю чергою, зменшить піратство й позитивно вплине на пов’язані аспекти.

Ні Netflix, ні Amazon поки ніяк не відреагували на петицію, і вірогідність того, що вона взагалі буде досить низка.

Джерело: Hromadske.ua та Change.org