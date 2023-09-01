Новости IT-бизнес 01.09.2023 в 15:58

В GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитие

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

IT-компания GlobalLogic, входящая в тройку крупнейших в Украине, в новом исследовании ко Дню Знаний проанализировала, сколько времени IT-шники уделяют обучению и что их мотивирует — в опросе, приняли участие почти 700 специалистов с разным уровнем опыта, а именно: 245 сеньоров, 208 миддлов, 121 джун, 18 стажеров и 49 руководителей проектов.

Исследование GlobalLogic фокусируется на трех основных вопросах:

  • Сколько времени айтишники уделяют обучению?
  • Какая мотивация учиться?
  • Какие инструменты для обучения преобладают?

Опрос свидетельствует, что абсолютное большинство разработчиков регулярно обучаются. Более того, в военное время 28% респондентов стали учиться даже больше. Половина опрошенных IT-специалистов тратят на повышение квалификации не менее трех часов в неделю. 

В GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитие

85% респондентов определили наибольшую мотивацию желания саморазвития. Среди других стимулов – повышение уровня дохода, продвижение по карьерной лестнице, желание оставаться востребованным специалистом и обучение нуждам текущего проекта.

В GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитие

Относительно основных инструментов, чаще всего айтишники обращаются к специализированным статьям, блогам и профессиональной литературе. Более половины опрошенных IT-специалистов предпочитают обучающие курсы на образовательных онлайн-платформах (Coursera, UDEMY, Prometheus), а также видеоуроки на YouTube. Реже украинские инженеры обращаются в профессиональные IT-школы.

В GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитие

 

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В GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитие
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Михайло Шпак

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Здесь уместно вспомнить нашумевший образовательный проект IT Generation как часть более широкой правительственной инициативы «Старт в IT» В GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитиеВ GlobalLogic выяснили, сколько времени учатся IT специалисты и что их больше всего мотивирует. И нет, не деньги, а саморазвитие«Старт в ІТ» — государственная программа обучения в IT со стипендиями до 30 тыс. грн. Всего выделят 1,8 млрд грн, чтобы научить IT-специальностям 60 тыс. украинцев.. В конце июля Минцифры вместе с партнерами отчиталось о 1877 выпускниках и почти 150 трудоустроенных свитчерах в рамках IT Generation. Получит ли IT Generation продолжение, пока неизвестно — в министерстве Михаила Федорова не прочь организовать ИТ Generation 2.0, но сначала нужно найти партнеров для финансирования нового курса.

Как известно, война и массовые увольнения (среди прочего, сказывается чрезмерный наем во время пандемии) на фоне глобального замедления экономики в конце концов ощутимо ударило и по IT-индустрии, которая с начала года находится в нисходящем тренде. С другой стороны, по итогам июля наблюдается некоторое оживление экспорт украинских IT-услуг достиг $559 млн, что на $17 млн ​​больше, чем в июле 2022 года. 

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