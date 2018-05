В Google Photos появится подборка избранных фотографий и возможность лайкать чужие снимки

Сервис существует на рынке уже не один год, и при этом он регулярно получает обновления. Тем не менее, иногда можно обнаружить, что в нём отсутствуют достаточно элементарные функции. Например, до нынешнего момента в Google Photos не было функции Favorites (Избранное).

It’s OK to play favorites. Rolling out this week, tap the ⭐️ button to mark a photo as a favorite. Head to the Albums tab and view all your favorites in one place. pic.twitter.com/eWnSMDKQ72

— Google Photos (@googlephotos) 21 мая 2018 г.