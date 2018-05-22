В Google Photos появится подборка избранных фотографий и возможность лайкать чужие снимки

Сервис существует на рынке уже не один год, и при этом он регулярно получает обновления. Тем не менее, иногда можно обнаружить, что в нём отсутствуют достаточно элементарные функции. Например, до нынешнего момента в Google Photos не было функции Favorites (Избранное).

It’s OK to play favorites. Rolling out this week, tap the ⭐️ button to mark a photo as a favorite. Head to the Albums tab and view all your favorites in one place. pic.twitter.com/eWnSMDKQ72 — Google Photos (@googlephotos) 21 мая 2018 г.

После внедрения этой функции пользователи смогут помечать наиболее понравившиеся или памятные для них фотографии. Для этого достаточно будет нажать на изображение звёздочки в верхнем правом углу интерфейса над изображением любой фотографии в библиотеке. После этого такая помеченная фотография будет добавлена в подборку Favorites. Получить доступ к ней можно через вкладку «Альбомы». Новая функция станет доступно пользователям на протяжении ближайших недель по мере разворачивания обновления.

Coming soon, you can give some love to the photos your friend just shared. Look out for the ♥️ icon when viewing a shared album or photo. pic.twitter.com/C2OVsyX3fO — Google Photos (@googlephotos) 21 мая 2018 г.

Вместе с тем, в Google Photos появятся и некоторые социальные функции. Так, если кто-то поделится фотографией с пользователем, то он сможет пометить её сердечком – как в Instagram. Также Google Photos постепенно начинают внедряться функции, анонсированные во время проведения недавней конференции для разработчиков Google I/O. Речь идёт об использовании алгоритмов искусственного интеллекта для автоматического улучшения фотографий.

Источник: The Verge