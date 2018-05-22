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В Google Photos появится подборка избранных фотографий и возможность лайкать чужие снимки
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В Google Photos появится подборка избранных фотографий и возможность лайкать чужие снимки

В Google Photos появится подборка избранных фотографий и возможность лайкать чужие снимки

Сервис существует на рынке уже не один год, и при этом он регулярно получает обновления. Тем не менее, иногда можно обнаружить, что в нём отсутствуют достаточно элементарные функции. Например, до нынешнего момента в Google Photos не было функции Favorites (Избранное).

После внедрения этой функции пользователи смогут помечать наиболее понравившиеся или памятные для них фотографии. Для этого достаточно будет нажать на изображение звёздочки в верхнем правом углу интерфейса над изображением любой фотографии в библиотеке. После этого такая помеченная фотография будет добавлена в подборку Favorites. Получить доступ к ней можно через вкладку «Альбомы». Новая функция станет доступно пользователям на протяжении ближайших недель по мере разворачивания обновления.

Вместе с тем, в Google Photos появятся и некоторые социальные функции. Так, если кто-то поделится фотографией с пользователем, то он сможет пометить её сердечком – как в Instagram. Также Google Photos постепенно начинают внедряться функции, анонсированные во время проведения недавней конференции для разработчиков Google I/O. Речь идёт об использовании алгоритмов искусственного интеллекта для автоматического улучшения фотографий.

Источник: The Verge

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