В Watch Dogs: Legion появится поддержка мультиплеера начиная с 9 марта

Ubisoft сообщила, что мультиплеер в Watch Dogs: Legion станет доступен пользователям с 9 марта. Ранее компании приходилось откладывать запуск онлайн-режима, чтобы сосредоточиться на исправлении различных багов и проблем.

Игроки смогут исследовать Лондон вместе со своими друзьями, принимать вызовы и участвовать в событиях по всему городу. Кооперативные миссии будут включать до четырех человек.

Также бесплатное обновление предложит совместную тактическую операцию для четырех участников, состоящую из пяти взаимосвязанных сюжетных миссий.

Get ready to take London back with your friends. The online mode of Watch Dogs: Legion launches on March 9! pic.twitter.com/fnG5NccrG3

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) February 22, 2021