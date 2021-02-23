В Watch Dogs: Legion появится поддержка мультиплеера начиная с 9 марта

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Ubisoft сообщила, что мультиплеер в Watch Dogs: Legion станет доступен пользователям с 9 марта. Ранее компании приходилось откладывать запуск онлайн-режима, чтобы сосредоточиться на исправлении различных багов и проблем.

Игроки смогут исследовать Лондон вместе со своими друзьями, принимать вызовы и участвовать в событиях по всему городу. Кооперативные миссии будут включать до четырех человек.

Также бесплатное обновление предложит совместную тактическую операцию для четырех участников, состоящую из пяти взаимосвязанных сюжетных миссий.

Get ready to take London back with your friends. The online mode of Watch Dogs: Legion launches on March 9! pic.twitter.com/fnG5NccrG3 — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) February 22, 2021

Еще одно нововведение — режим PVP под названием Spiderbot Arena. Четыре игрока возьмут под контроль вооруженных роботов-пауков и сразятся между собой.

Кроме того, появятся и две дополнительные одиночные миссии в рамках сезонного абонемента: Guardian Protocol и Not in Our Name.

Источник: Engadget