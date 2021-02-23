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В Watch Dogs: Legion появится поддержка мультиплеера начиная с 9 марта

В Watch Dogs: Legion появится поддержка мультиплеера начиная с 9 марта

В Watch Dogs: Legion появится поддержка мультиплеера начиная с 9 марта


Ubisoft сообщила, что мультиплеер в Watch Dogs: Legion станет доступен пользователям с 9 марта. Ранее компании приходилось откладывать запуск онлайн-режима, чтобы сосредоточиться на исправлении различных багов и проблем.

Игроки смогут исследовать Лондон вместе со своими друзьями, принимать вызовы и участвовать в событиях по всему городу. Кооперативные миссии будут включать до четырех человек.

Также бесплатное обновление предложит совместную тактическую операцию для четырех участников, состоящую из пяти взаимосвязанных сюжетных миссий.

Еще одно нововведение — режим PVP под названием Spiderbot Arena. Четыре игрока возьмут под контроль вооруженных роботов-пауков и сразятся между собой.

Кроме того, появятся и две дополнительные одиночные миссии в рамках сезонного абонемента: Guardian Protocol и Not in Our Name.

Источник: Engadget

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