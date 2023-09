Ведущий программист Cyberpunk 2077: Phantom Liberty напугал игроков необходимостью проверки охлаждения ПК перед релизом обновления игры и дополнения

Ведущий программист CD Projekt Red Филипп Пьерщинский посоветовал игрокам проверить охлаждение своих ПК перед выпуском Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и подтвердил обновленные системные требования игры. Его первый пост в X вызвал у многих волнение, вторым он попытался «охладить» ситуацию.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems 😉https://t.co/TWOAkP0ONu

