Новости Игры 14.09.2023 в 08:00

Ведущий программист Cyberpunk 2077: Phantom Liberty напугал игроков необходимостью проверки охлаждения ПК перед релизом обновления игры и дополнения

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Ведущий программист CD Projekt Red Филипп Пьерщинский посоветовал игрокам проверить охлаждение своих ПК перед выпуском Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и подтвердил обновленные системные требования игры. Его первый пост в X вызвал у многих волнение, вторым он попытался «охладить» ситуацию.

«Перед релизом CP2077 2.0 и PL проверьте состояние систем охлаждения ваших ПК. Мы используем все, что у вас есть – ожидайте рабочую нагрузку 90% на 8-ядерном процессоре. Чтобы сэкономить время, запустите Cinebench или аналог и проверьте стабильность своих систем».

После такого заявления игроки начали волноваться, будет ли Phantom Liberty работать на их системах, на которых до этого «бегал» Cyberpunk 2077, и более того – не повлечет ли обновление игры неисправности и выход компонентов ПК из строя. В ответах на такие вопросы Пьерщинский подчеркнул, что игра все же не будет создавать такой же нагрузки, как синтетический тест, но повышенная нагрузка при недостаточном охлаждении может вызвать тротлинг и падение производительности в игре. Настойчивые и массовые волнения вынудили его опубликовать следующий пост.

«Дополнение к моему предыдущему твиту. Мое намерение было подчеркнуть необходимость поддерживать ваши системы охлаждения и регулярно их проверять. Ни Cyberpunk 2077 после версии 2.0, ни Phantom Liberty не расплавят ваши ПК. Игра будет хорошо работать на рекомендованном оборудовании».

Расширение Phantom Liberty приносит несколько повышенные минимальные системные требования к Cyberpunk 2077, которые были опубликованы еще в июне. CD Projekt тогда сообщила, что новые минимальные спецификации «лучше представляют минимальную конфигурацию ПК, необходимую для запуска игры с разрешением 1080p, сохраняя в среднем 30 FPS на низких настройках».

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Update 2.0

Между выпуском оригинальной Cyberpunk 2077 и дополнением Phanom Liberty – около трех лет, это очень много времени для изменений на рынке аппаратного обеспечения ПК.

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Ведущий программист Cyberpunk 2077: Phantom Liberty напугал игроков необходимостью проверки охлаждения ПК перед релизом обновления игры и дополнения
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Источник: PC Gamer

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