Vodafone — новий лідер за швидкістю та якістю мобільного інтернету в Україні [дослідження nPerf за підсумками 2020 року]





Vodafone потіснила Київстар та стала новим лідером за швидкістю та якістю мобільного інтернету в Україні, свідчать результати нещодавнього дослідження nPerf за підсумками усього 2020 року.

Як і американська Ookla, розробник популярного ПЗ Speedtest для вимірювання швидкості інтернет-з’єднання, французька nPerf, спеціалізується на вимірюванні швидкості та якості доступу до мережі інтернет.

Фахівці nPerf проаналізували 94 420 окремих вимірювань швидкості, які провели абоненти всіх мобільних операторів України за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Причому вимірювання проводилися не тільки у мережі 4G, а й також у 2G/3G, що дозволяє всебічно і більш об’єктивно оцінити швидкість мобільного оператора кожного оператора.

Заміри проводились у трьох режимах: звичайний тест швидкості (33 485 вимірювань), перегляд web-сторінок (12 991) і стрімінг (8 243). Найбільша частка припала на мережу Київстару (45,9%), а частки Vodafone і Lifecell відповідно склали 28% та 26,1%. Водночас Lifecell лідирує по показнику успішности проведених тестів (82,37%).

Перше місце Vodafone за підсумками всього 2020-го не стало великою несподіванкою, враховуючи, що «червоні» лідирували у рейтингу nPerf за підсумками першого півріччя, а втім, за підсумками 2019 року Vodafone знаходилась позаду Київстар та lifecell — на третій сходинці.

В мережі Vodafone найвищі значення середньої швидкості передачі даних: 21,17 Мбіт/с на завантаження (download) та 9,61 Мбіт/с на передачу (upload). У Київстар ці показники становлять відповідно 18,55 Мбіт/с та 8,61 Мбіт/с, а у Lifecell — 13,73 Мбіт/с та 7,41 Мбіт/с.

Графіки нижче демонструють стабільність мобільного інтернету в мережах «великої трійки» мобільних операторів України при високих навантаженнях, в тому числі в денний і нічний час доби.

Як бачимо, мережа Vodafone відрізняється більшою стійкістю до навантажень в порівнянні з конкурентами.

Vodafone також лідирує за показником затримки в проходженні сигналу — 51,6 мс (середнє значення). Друге місце займає Lifecell з показником 52,21 мс, а Київстар фінішував третім з 57,05 мс.

Графік нижче демонструє середню швидкодію при завантаженні п’яти найбільш відвідуваних українцями сайтів, за винятком YouTube. Для оцінки якості мобільного інтернету під час перегляду роликів на YouTube наведено окремий графік. В обох випадках кращим виявився Vodafone.

Водночас у Київстар спостерігається найбільша частка підключень 4G та 4G +.

За підсумками дослідження nPerf виставили кожному оператору підсумковий бал і склали мінірейтинг. Нижче ви можете бачити графік з балами, який показує якість мобільного інтернету в цілому у кожного оператора, і порівняльну таблицю з основними показниками.