«Вся історія українського кіно в єдиному місці». Держкіно створило онлайн-довідник національних фільмів





Довідник містить інформацію про фільми, створені не лише за період Незалежності, а й у попередні роки, в тому числі — фільми Всеукраїнського фотокіноуправління, Українфільму, кіностудії ім. Довженка, УкрАнімаФільму, Київської студії науково-популярних фільмів, Укркінохроніки та багатьох інших.

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) повідомило про запуск нового сервісу — онлайн-довідник «База національних фільмів України. Він, за словами відомства, являє собою найповнішу базу даних за національними фільмами, професіоналами кіновиробництва та компаніями-виробниками України.

Наразі в онлайн-довіднику міститься інформація про 2157 фільмів:

створених за підтримки Держкіно (з 2007 р. і дотепер),

Міністерства культури (держзамовлення, до 2006 р.),

та сучасних стрічок, створених без залучення держфінансування,

за часовими рамками від «Запорізької Січі» Данила Сахненка 1911 року до «Безславних кріпаків» Романа Перфільєва 2020 року.

Також у базі даних — 12 713 кінопрофесіоналів та 384 компанії-виробника українського кіно.

Спеціально для онлайн-довідника зроблено кадри та зацифровано титри до майже 20 відсотків представлених кіноробіт. До цього в публічному просторі такої інформації про них не було (перш за все, це стосується науково-популярних серій виробництва Київнаукфільм, значної кількості короткометражних фільмів).

Мета проєкту полягає в створенні безплатної інформаційної платформи про аудіовізуальний сектор України, яка об’єднає провідних спеціалістів кіноіндустрії країни.