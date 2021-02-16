«Вся історія українського кіно в єдиному місці». Держкіно створило онлайн-довідник національних фільмів
Довідник містить інформацію про фільми, створені не лише за період Незалежності, а й у попередні роки, в тому числі — фільми Всеукраїнського фотокіноуправління, Українфільму, кіностудії ім. Довженка, УкрАнімаФільму, Київської студії науково-популярних фільмів, Укркінохроніки та багатьох інших.
Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) повідомило про запуск нового сервісу — онлайн-довідник «База національних фільмів України. Він, за словами відомства, являє собою найповнішу базу даних за національними фільмами, професіоналами кіновиробництва та компаніями-виробниками України.
Наразі в онлайн-довіднику міститься інформація про 2157 фільмів:
- створених за підтримки Держкіно (з 2007 р. і дотепер),
- Міністерства культури (держзамовлення, до 2006 р.),
- та сучасних стрічок, створених без залучення держфінансування,
- за часовими рамками від «Запорізької Січі» Данила Сахненка 1911 року до «Безславних кріпаків» Романа Перфільєва 2020 року.
Також у базі даних — 12 713 кінопрофесіоналів та 384 компанії-виробника українського кіно.
Спеціально для онлайн-довідника зроблено кадри та зацифровано титри до майже 20 відсотків представлених кіноробіт. До цього в публічному просторі такої інформації про них не було (перш за все, це стосується науково-популярних серій виробництва Київнаукфільм, значної кількості короткометражних фільмів).
Мета проєкту полягає в створенні безплатної інформаційної платформи про аудіовізуальний сектор України, яка об’єднає провідних спеціалістів кіноіндустрії країни.