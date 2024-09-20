Второй сезон «Уэнздей» — первый взгляд на Дженну Ортегу и закулисье Невермора

Netflix опубликовал короткий тизер с закулисьем сериала «Уэнздей» — обещают, что второй сезон станет «значительно масштабнее и запутаннее» первого.

На видео можно увидеть ключевых персонажей: Уэнздей в исполнении Дженны Ортеги, ее соседку по комнате Энид (Эмма Майерс) и родителей Мортисию (Кэтрин Зета Джонс) и Гомеса (Луис Гусман). Ранее стало известно, что к проекту присоединится и Стив Бушеми — вероятно, в роли нового директора Невермора.

«Этот сезон будет значительно масштабнее и запутаннее, чем вы могли себе представить», — говорит Кэтрин Зета Джонс в тизере, а Ортега добавляет, что «если бы зрителям показали больше, то у них, вероятно, потекла бы кровь».

Шоураннеры сериала — Альфред Гоф и Майлз Миллар. Тим Бертон выступает исполнительным продюсером и, как и в прошлый раз, срежиссировал как минимум четыре эпизода.

В первом сезоне Уэнздей отправили в Невермор, чтобы она могла овладеть своими новыми способностями. В конце сезона героине Ортеги удалось раскрыть личность таинственного монстра, который мучил жителей расположенного рядом поселения, и расследовать убийство, связанное со встречей ее родителей в этой же академии 15 лет назад.

Сюжет второго сезона пока не раскрывают, однако судя по завершению первого, в истории снова должно появиться то самое чудовище.

Look alive, Normies. Here’s a behind-the-scenes first look at Wednesday Season 2. Coming 2025 🖤 #GeekedWeek pic.twitter.com/qd1R4rkMhY — Netflix (@netflix) September 20, 2024

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Сериал «Уэнздей» дебютировал на Netflix в ноябре 2022 года и собрал более 1 млрд часов просмотров, что обеспечило шоу статус второго англоязычного сериала с наибольшими просмотрами на платформе. У «Уэнздей» также 12 номинаций на «Эмми» — и 4 победных. Через два месяца после премьеры стриминг объявил о втором сезоне, а также размышляет над запуском шоу, посвященного приключениям дяди Фестера.