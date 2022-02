Вышла FreeDOS 1.3 — это первое крупное обновление ОС с 2016 года: новое ядро, поддержка FAT32 и сетевого стека (+ бонус в виде Wolfenstein 3D и других игр)

20 февраля вышла стабильная версия 1.3 операционной системы FreeDOS. Это первое крупное обновление с 2016 года. У FreeDOS 1.3 теперь новое ядро 2043, в версии 8086 добавлена поддержка файловой системы FAT32. Поддерживается установка с CD, USB Flash и есть версия для дискет со встроенным сжатием zip (de), что вдвое сокращает количество установочных носителей. Возвращена поддержка сетевого стека, командная оболочка FreeCOM обновлена до версии 0.85a. Улучшена инициализация CD-привода и реализованы CD-сборки для загрузки в Live-режиме (375 МБ со всеми инструментами и играми). Добавлена поддержка автоматической настройки информации для COUNTRY.SYS. Справочная программа Help переведена на использование AMB (html ebook reader), пишет Tom’s Hardware.

В приложениях появился полезный и интуитивно понятный двухпанельный файловый менеджер (DOS Navigator 2 или DN2), доступны различные редакторы кода и текста и просмотрщик файлов PG, а также улучшен процесс установки (особенно с MBR).

В стандартную версию теперь входит большое количество приложений и утилит (медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv; UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов (XDMA и XDVD); для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip), удаление и добавление новых доступно через редактор пакетов установщика FreeDOS.

ОС FreeDOS работает с различными системами, начиная от IBM XT и заканчивая современным оборудованием. FreeDOS 1.3 можно установить на виртуальную машину Windows 10. Бесплатная ОС пригодится для выполнения аппаратной диагностики в системе, у которой нет предустановленной ОС, для резервного копирования/клонирования/подготовки дисков, для обновления BIOS.

Кроме того, что FreeDOS 1.3 может вдохнуть новую жизнь в старенький ПК, ОС можно использовать и для того, чтобы поиграть в олдскульные игры. Разработчики включили полные версии Pacman, Solitaire, Wolfenstein 3D, Doom, Commander Keen, Rise of the Triad, Jill of the Jungle, Duke Nukem и множества других.

Здесь можно выбрать готовые загрузочные пакеты для различных систем и носителей (CD, USB и даже дискет). Размер — от 20 МБ до 275 МБ. Тут можно сравнить разные версии FreeDOS 1.3.