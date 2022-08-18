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Новый WhatsApp для Windows больше не требует подключения телефона для обмена сообщениями

Новый WhatsApp для Windows больше не требует подключения телефона для обмена сообщениями

Новое приложение WhatsApp для Windows больше не требует подключения смартфона для отправки, получения и синхронизации сообщений. Обновление на сайте WhatsApp показывает, что приложение для Windows больше не является бета-версией и доступно для загрузки в Microsoft Store.

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Раньше пользователям Windows приходилось загружать настольное веб-приложение WhatsApp или получать доступ к службе обмена сообщениями через веб-браузер. Новое приложение является «роднім» для Windows, что, по заверениям WhatsApp, должно сделать приложение более быстрым и отзывчивым.

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Переработанный WhatsApp имеет менее загроможденный интерфейс по сравнению с предыдущей версией, но в остальном не сильно отличается. Самое большое изменение состоит в том, что больше не нужно держать телефон в сети, чтобы синхронизировать сообщения между ним и настольным приложением. В WhatsApp  в настоящее время работает над собственным приложением для macOS.

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Функция работы WhatsApp на нескольких устройствах больше не находится в стадии бета-тестирования. Она позволяет связать до четырех устройств с учетной записью WhatsApp без использования смартфона, сохраняя при этом сквозное шифрование.

Использование связанных устройств имеет ряд ограничений. Если iPhone используется в качестве основного устройства, невозможно очищать или удалять чаты, нельзя отправлять сообщения с предварительным просмотром ссылок, писать или звонить пользователям «очень старой версии» WhatsApp, а также просматривать местоположения в реальном времени.

WhatsApp активно работает над улучшением функций мессенджера.

В WhatsApp появятся «Сообщества», а также возможности совершать аудиозвонки с 32 участниками и обмениваться файлами размером до 2 ГБ

Источник: The Verge

 


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