Новый WhatsApp для Windows больше не требует подключения телефона для обмена сообщениями

Новое приложение WhatsApp для Windows больше не требует подключения смартфона для отправки, получения и синхронизации сообщений. Обновление на сайте WhatsApp показывает, что приложение для Windows больше не является бета-версией и доступно для загрузки в Microsoft Store.

Раньше пользователям Windows приходилось загружать настольное веб-приложение WhatsApp или получать доступ к службе обмена сообщениями через веб-браузер. Новое приложение является «роднім» для Windows, что, по заверениям WhatsApp, должно сделать приложение более быстрым и отзывчивым.

Переработанный WhatsApp имеет менее загроможденный интерфейс по сравнению с предыдущей версией, но в остальном не сильно отличается. Самое большое изменение состоит в том, что больше не нужно держать телефон в сети, чтобы синхронизировать сообщения между ним и настольным приложением. В WhatsApp в настоящее время работает над собственным приложением для macOS.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone. Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0 — Daniel 🇨🇦 (@kid_jenius) August 16, 2022

Курс Java Навчіться розробляти на Java та заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Функция работы WhatsApp на нескольких устройствах больше не находится в стадии бета-тестирования. Она позволяет связать до четырех устройств с учетной записью WhatsApp без использования смартфона, сохраняя при этом сквозное шифрование.

Использование связанных устройств имеет ряд ограничений. Если iPhone используется в качестве основного устройства, невозможно очищать или удалять чаты, нельзя отправлять сообщения с предварительным просмотром ссылок, писать или звонить пользователям «очень старой версии» WhatsApp, а также просматривать местоположения в реальном времени.

WhatsApp активно работает над улучшением функций мессенджера.

Источник: The Verge