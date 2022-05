Wikimedia перестанет принимать криптовалютные пожертвования по экологическим причинам

Неприбыльная организация Wikimedia, курирующая работу Wikipedia, решила отказаться от приёма пожертвований в криптовалюте. Это стало следствием трёхмесячных дебатов, в которых основным предметом обсуждения было воздействие Bitcoin на окружающую среду.

Окончательное решение было принято в ответ на голосование сообщества по предложению участницы Молли Уайт, известной под ником GorillaWarfare. Она утверждала, что приём пожертвований в криптовалютах, таких как Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum, свидетельствует о поддержке цифровых монет, которые «по своей сути хищнические» как инвестиции и не соответствуют обязательствам фонда по обеспечению экологической устойчивости.

