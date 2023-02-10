Windows 11 отправляет данные на серверы Steam, McAfee и других компаний сразу после чистой установки – PC Security Channel

Согласно данным YouTube-канала PC Security Channel, Windows 11 от Microsoft отправляет данные не только гиганту программного обеспечения из Редмонда, но и нескольким третьим сторонам.

Для анализа DNS-трафика, генерируемого только что установленной копией Windows 11 на совершенно новом ноутбуке, PC Security Channel использовал анализатор сетевых протоколов Wireshark, который точно показывает, что происходит в сети. Результаты оказались достаточными для того, чтобы канал назвал Windows 11 «шпионским ПО».

Совершенно новый ПК с Windows 11, который никогда не использовался для работы в Интернете, связывался не только с серверами центра обновления Windows, MSN и Bing, но и со Steam, McAfee, geo.prod.do и Comscore ScorecardResearch.com. Судя по всему, новейшая операционная система от Microsoft собирала и отправляла данные телеметрии в различные исследовательские компании и рекламные службы. Кроме того, даже когда отслеживание телеметрии отключено сторонними утилитами, Windows 11 все равно отправляет некоторые данные.

Чтобы доказать свою точку зрения, канал попытался выяснить, с какими серверами связывалась свежеустановленная Windows XP. Оказалось, что единственными адресами, с которыми связывалась операционная система двадцатилетней давности, были серверы Центра обновления Windows и программ Майкрософт. Впрочем, это не удивительно в 2023 году — многие сервисы прекратили поддержку XP и взаимодействие с ней снизилось.

Тестирование могло бы быть более полным и объективным, если бы экспериментаторы тщательно настроили Windows, отключив все возможные варианты отправки данных и проведя замер активности еще раз. Но целью опыта было определить поведение только что установленной операционной системы, без всяких дополнительных настроек – включая те, которые производятся при первом запуске системы.

Очевидно, что за 20 лет многое изменилось, и сейчас мы используем больше онлайн-сервисов, чем в начале 2000-х. В результате различные данные телеметрии должны быть отправлены онлайн, чтобы поддерживать работу определенных функций. Но возможно, Microsoft следует в более явном виде спрашивать согласие пользователя и подробнее уточнять, что и куда будет отправлено – отказаться от имеющихся функций отправки данных пока довольно затруднительно.

Мы уже упоминали тот факт, что производители смартфонов с ОС Android размещают ПО сторонних производителей и сетевых сервисов с системными привилегиями, что подразумевает соответствующий обмен данными с внешними серверами. Трудно сказать, занимается ли подобным Microsoft, но отправка данных в Steam или McAfee выглядит довольно странно.

Источник: Tom’s Hardware