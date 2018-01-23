Xiaomi номинально анонсировала следующую версию фирменной оболочки MIUI 10

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Сегодня команда разработчиков ПО Xiaomi MIUI провела специальное мероприятие, посвященное подведению итогов работы в 2017 году. Воспользовавшись моментом, соучредитель и старший вице-президент Xiaomi Хонг Фэн, который также возглавляет подразделение по разработке MIUI анонсировал следующую версию пользовательской оболочки для смартфонов компании. Сразу отметим, что первый анонс вышел сугубо номинальным.

Пока что известно лишь, что следующая версия фирменной интерфейсной надстройки китайского производителя будет называться MIUI 10, хотя первоначально упоминали вариант MIUI X.

К сожалению, больше никаких подробностей касательно новой версии прошивки на мероприятии не рассказали. Сроков выпуска тоже не назвали, но можно с большой уверенностью предположить, что финальная версия выйдет традиционно под конец года.

Остается добавить, что на прошлой неделе Xiaomi анонсировала выпуск обновления пользовательской оболочки MIUI 9 для аппаратов третьей волны, доведя общий список поддерживаемых устройств до 40 штук. К сожалению, для старичков вроде Xiaomi Mi 2, Mi 2s и Redmi 1s обновление MIUI 9 станет последним.

Источник: gizmochina