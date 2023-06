Последняя песня The Beatles. Пол Маккартни с помощью искусственного интеллекта «вытащил» голос Леннона для нового сингла

Пол Маккартни рассказал BBC Radio 4, что использует искусственный интеллект, чтобы превратить демо Джона Леннона в полноценную песню The Beatles.

Технология помогла «вытащить» голос Леннона, чтобы получить «чистую версию» и добавить в готовую композицию. Релиз песни ожидается уже в этом году.

Маккартни ничего не сказал о названии песни, но вероятно это будет «Now and Then» – любовная лирика 1978 года, которую Леннон записал на кассете. The Guardian отмечает, что демо планировали выпустить как песню воссоединения вместе с такими треками, как «Free As A Bird», но она состояла только из грубой минусовки и припева.

На работу Маккартни вдохновил документальный фильм «Get Back», в котором редактор диалогов Эмиль де ла Рей с помощью искусственного интеллекта отделил голоса The Beatles от звуков инструментов.

В настоящее время отношения музыкальных лейблов с искусственным интеллектом можно назвать напряженными – в 2020 году звукозаписывающий лейбл Jay-Z подал жалобу на авторские права на YouTube-канал Vocal Synthesis за использование искусственного интеллекта для создания кавер-версий песен, таких как «We Didn’t Start the Fire» Билли Джоэла. YouTube сначала их убрал, но впоследствии восстановил, признав запросы на удаление «неполными».

Недавно одна американская группа с помощью ИИ-инструмента добавила в свою песню голос Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy создал пародийный трек о котах, звучащий искусственным голосом Эминема. Большое распространение получил и трек «Heart on My Sleeve» с синтезированными ИИ голосами The Weeknd и Дрейка — песня впоследствии была добавлена на Spotify и Apple Music, с чем активно боролась Universal Music Group.

Однако нынешняя ситуация несколько иная — Маккартни использует искусственный интеллект, чтобы спасти трек, который иначе бы не попал к публике.