Rolls-Royce показала компактний ядерний реактор — майбутню силову установку для космічних кораблів та баз на Місяці

Силова установка Rolls-Royce використовуватиме захищені часточки урану і природну реакцію ядерного розпаду.

Rolls-Royce опублікувала у Twitter зображення свого “мікрореактора”, який можна використовувати як силову установку для живлення космічних кораблів та майбутніх місячних баз.

“Реактор використовуватиме початково безпечну та надійну форму палива. Кожна часточка урану має кілька захисних шарів, які діють як “система стримування”, що дозволять витримувати їй екстремальні умови”, — коментує компанія.

A Rolls-Royce Micro-Reactor is designed to use an inherently safe and extremely robust fuel form. Each uranium particle is encapsulated in multiple protective layers that act as a containment system, allowing it to withstand extreme conditions.https://t.co/OOc9kBGXDx pic.twitter.com/wkXmZgzhrs — Rolls-Royce (@RollsRoyce) January 27, 2023

Протягом багатьох років Rolls-Royce говорив про реактор як центральну тему своїх космічних амбіцій. Компанія почала вивчати ядерну енергетику разом з космічною агенцією Великої Британії у 2021 році. NASA нещодавно підтвердило, що має схожі цілі у співпраці з DARPA (Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів).

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Американська космічна агенція раніше використовувало ядерну енергію для безпілотних космічних місій, таких як зонди “Вояджер”, але не для польотів з екіпажем. Поділ ядра може стати набагато ефективнішим методом руху, а також призведе до прискорення подорожей. Міністерство оборони США почало приймати пропозиції від приватних компаній щодо ядерних силових установок для космічних кораблів у 2021 році.

Ще одна галузь для ядерних реакторів — місячні бази. Один із можливих методів передбачає застосування радіоізотопних пристроїв з америцієм для живлення наукового обладнання та засобів зв’язку. Вони використовуватимуть природну ядерну реакцію розпаду, яка виділятиме тепло протягом десятиліть.

Минулого року Міністерство оборони США та NASA виділили мільйони доларів компаніям Lockheed Martin, Westinghouse, X-Energy та Intuitive Machines на проєктування місячних атомних електростанцій. Разом вони прагнуть побудувати ядерний реактор потужністю 40 кВт, який зможе пропрацювати на поверхні Місяця протягом 10 років.

Усі британські та американські організації розглядають ядерні силові установки, як важливу сходинку для досягнення та дослідження Марса. NASA хоче створити прототип своєї системи у 2027 році, а Rolls-Royce планує виготовити мікрореактор до 2028 року і запустити його у 2030 році. Крім того, компанія вважає, що розробка ядерних реакторів для космосу може допомогти декарбонізації Землі. Технологія також може застосовуватись в таких сферах, як оборона та судноплавство.

Раніше Китай заявив, що планує до 2028 року побудувати на Місяці власну базу, яка живитиметься атомною енергією. ЇЇ базова конфігурація, що складатиметься з посадкового модуля, бункеру, орбітального апарату та марсохода, буде створена в рамках місій “Чаньє” 6, 7 та 8. Китайська база, ймовірно, буде побудована в південній полярній області Місяця. Згодом вона розшириться до міжнародної науково-дослідної станції, і астронавти з Китаю, росії та інших потенційних країн-партнерів інколи перебуватимуть там, але більшу частину часу вона працюватиме безпілотно.

Джерело: Techspot, Rolls-Royce