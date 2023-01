Rolls-Royce показала компактний ядерний реактор — майбутню силову установку для космічних кораблів та баз на Місяці

Силова установка Rolls-Royce використовуватиме захищені часточки урану і природну реакцію ядерного розпаду.

Rolls-Royce опублікувала у Twitter зображення свого “мікрореактора”, який можна використовувати як силову установку для живлення космічних кораблів та майбутніх місячних баз.

A Rolls-Royce Micro-Reactor is designed to use an inherently safe and extremely robust fuel form. Each uranium particle is encapsulated in multiple protective layers that act as a containment system, allowing it to withstand extreme conditions.https://t.co/OOc9kBGXDx pic.twitter.com/wkXmZgzhrs

— Rolls-Royce (@RollsRoyce) January 27, 2023