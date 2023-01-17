Samsung представила 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP2, який, ймовірно, з’явиться у Galaxy S23 Ultra

Компанія Samsung продовжує перегони мегапікселів для камер мобільних пристроїв та представила новий 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP2. Це досить великий, як для смартфона, сенсор формату 1/1,3 дюйма (близько 12 мм діагоналі) з пікселями розмірами 0,6 мкм.

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Новий сенсор забезпечує захоплення більшої кількості світла порівняно з датчиками попереднього покоління. Завдяки технології Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) виробник зміг подвоїти кількість електронів, доступних від кожного фотодіода, підвищуючи повну місткість пікселя більш ніж на 33%. Таким чином піксель може утримувати більше заряду до насичення, зменшуючи переекспозицію та покращуючи передачу кольорів в умовах яскравого освітлення.

Сенсор здатний поєднувати 4 сусідніх пікселі в один великий піксель розмірами 1,2 мкм або об’єднувати 16 пікселів в один ще більший піксель розмірами 2,4 мкм. У таких випадках сенсор здатний робити знімки роздільною здатністю 50 Мп і 12,5 Мп відповідно. Це має забезпечити кращу продуктивність при слабкому освітленні.

Датчик Samsung ISOCELL HP2 може знімати відео з роздільною здатністю до 8K з частотою 30 кадрів за секунду в режимі 50 Мп (порівняно з 24 к/с на Galaxy S22). Він також використовує функцію Smart-ISO Pro для захоплення 12,5-мегапіксельних HDR-зображень та 4K HDR зі швидкістю до 60 кадрів на секунду. Кожен піксель діє як агент фокусування, забезпечуючи швидке автофокусування навіть за умов слабкого освітлення.

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Попередні чутки вказували, що флагманський смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra отримає 200-мегапіксельний сенсор основної камери. Ймовірно, це буде новий датчик ISOCELL HP2, оскільки його вже запущено в масове виробництво. Презентація смартфонів серії Galaxy S23 очікується 1 лютого.

Джерело: Engadget