8 фильмов посоревнуются за звание претендента от Украины на «Оскар»

Украинский Оскаровский комитет закончил принимать заявки на участие в отборе национальных фильмов в церемонии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За звание претендента будут соревноваться 8 украинских фильмов.

«Война химер», реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая

История о войне, любви и смерти, снятая ее непосредственными участниками. За кадром, а потом и в кадре, двое — парень и девушка. Он пошел добровольцем, она поехала туда, откуда только что ушла война. Он попал в Иловайский котел, потерял ближайших собратьев. Она, путешествуя по разбитым городами, пытается понять сущность войны и любви. Они откровенно рассказывают друг другу о своих чувствах во время военных действий, выхода из котла, попытках жить вместе и новом, уже совместном путешествии на передовую.

«Dzidzio Контрабас», реж. Олег Борщевский

Если троица болванов решила заняться незаконной делом — жди конца света локального масштаба. Они выросли на границе, поэтому поиск легких денег, для них — не вопрос. Но когда на пути появляется красивая девушка, всем планам наступает конец. Поэтому американские горки, по сравнению с их приключениями — это легкое покачивание. Но герои фильма ради мечты готовы на все.

«Живая», реж. Тарас Химич

1949 годы. В труднодоступных районах Карпат отряд МГБ (Министерство государственной безопасности СССР) ведет охоту на последних уцелевших повстанцев. Молодая девушка Анна, спасаясь от преследований, попадает в лагерь повстанцев. Там она встречает друга детства Нико. Неожиданная облава заставляет повстанцев разделиться на малые отделы и бежать. Нико забирает Анну в отдел командира Довбуша. Группа солдат МГБ во главе с майором Х и лейтенантом Алифановым преследует повстанцев. Алифанов догадывается, что среди преследуемых есть та самая Анна, которую он несколько лет назад допрашивал. Мысли о ней не дают ему покоя.

«Никита Кожемяка», реж. Манук Депоян

Анимационный фильм продолжает историю известного героя Кирилла Кожемяки, который победил последнего Змея. Только главным героем этой истории стал его 12-летний сын Никита, который не обладает физической силой отца и только благодаря силе характера должен победить Змея и спасти мир. В волшебном мире Никиту и его новых друзей будет ждать много приключений. Это удивительная сказка с захватывающим сюжетом и счастливым концом, в которой рассказывается о искренних чувствах и дружбе, а также о том, что настоящее геройство не в физической силе, а в силе духа.

«Уровень черного», реж. Валентин Васянович

Одиночество живет в большом городе. Костя, свадебный фотограф, тоже в нем живет. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга — стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

«Сломя голову», реж. Марина Степанска

Это история иррационального любви двух маленьких людей во время больших перемен в стране. Антон — 27-летний бывший вундеркинд-музыкант, который не смог справиться с возложенными на него надеждами, возвращается домой после нескольких лет обучения в Швейцарии и пяти месяцев, проведенных в психо-неврологическом диспансере под Киевом. Там где он лечился от алкогольной зависимости. На эти 5 месяцев приходится «зима, которая нас изменила» 2013-14 годов. Так что новая жизнь означает для Антона не только отсутствие друзей, бывших привычек и дела всей жизни — музыки, но и каких-либо правил, по которым можно вписаться в новую реальность. Катя — одна из тысяч девушек, которые снимают микрокомнаты в каменных джунглях Троещины, через два дня должна ехать в Берлин со своим бойфрендом, немецким фотокорром. Случайная встреча Кати и Антона меняет все.

«Красный», реж. Заза Буадзе

1947 год. воин УПА Данило Красный попадает в страшную мясорубку сталинских лагерей, где должен пройти сквозь ад и нечеловеческие условия каторги, преследования уголовных главарей, подлость, предательство и отчаяние. Но он находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и делает отчаянную попытку вырваться на свободу, подняв первое восстание в лагере.

«Чужая молитва», реж. Ахтем Сеитаблаев

В оккупированном фашистами Бахчисарае в помещении детского сада от карательного отряда скрывается около двадцати еврейских детей. Узнав об этом, бывшая воспитательница детсада, молодая крымскотатарская девушка Саида, принимает решение им помочь. Она собирает для них пищу, готовит, лечит, всячески о них заботится, хотя отношения с детьми, и прежде всего — с их неформальным лидером, 11-летним Ицхаком, налаживаются не сразу. Саид сознательно идет на риск, ведь знает, что на каждого, кто помогает евреям, ждет смертная казнь. Проходят годы, война забывается, Саид уже нет в живых. Но в разных уголках Земли, от Израиля до Сахалина, есть люди, в сердцах которых живет благодарность этой великой женщине и ее материнскому сердцу.

Национальный Оскаровский комитет определит фильм-претендент от Украины в номинации «Лучший иностранный фильм» 29 августа. Пресс-показ выбранного фильма состоится в тот же день в 14:00 в киевском кинотеатре «Жовтень».

Источник: «Укркино», «Украинская правда»