Скотт Розенберг: «Криптовалюты заставили даже умных людей чувствовать себя глупо»

Инвестор Уоррен Баффет советовал никогда не инвестировать в непонятное. Но покупатели биткойнов, по всей видимости, не желают внимать его советам — они покупают несмотря на то, что не могут внятно объяснить суть блокчейна и криптовалют. Об этом рассказывает в своей колонке на Wired редактор проекта Backchannel Скотт Розенберг.

Эксперт пишет, что совсем недавно загадочный мир криптовалют внезапно перешел в область мейнстрима, но по-прежнему остается для большинства загадкой. Механика биткойна и его аналогов зачастую неподвластна даже людям, хорошо знакомым с темой. При этом во всем мире пользователи владеют криптовалютами на сумму, эквивалентную $50 млрд. «Бьюсь об заклад, что лишь малая доля из них может внятно объяснить, что произошло при расколе биткойна на две валюты», — сетует Розенберг. Вместе с тем, автор колонки признает, что люди столетиями пользуются американскими долларами, хотя внутренняя «кухня» Федерального резерва США и скачки курса остаются для большинства загадкой. И криптовалюты в очередной раз напомнили всем нам об эфемерности денег, которые на самом деле не имеют подлинной ценности — они имеют ценность исключительно до тех пор, пока люди согласны с ней. Как только это устное соглашение нарушается, ценность денег тут же «улетучивается».

Розенберг считает, что люди решают инвестировать в криптовалюты из-за тех же надежд на успех и обогащение, которые ощущали люди в 1994 году в эпоху расцвета интернета. Но между той эпохой и сегодняшней есть принципиальная разница. Процесс освоения интернета был проще — главное было начать, а понимание HTML-кода, принципа создания сайтов и другие прелести раннего Web можно было освоить за чашкой кофе. Благодаря этому каждый желающий мог принять участие в его построении и развитии. Криптовалюты на блокчейне в чем-то похожи на ранний интернет: каждый может в них «поиграться», но никто ничего не регулирует и не гарантирует. Однако их внутренняя сложность очень сильно ограничивает участие в их развитии всех желающих. По-настоящему пониманием всего происходящего обладают только технические эксперты. Прозрачность системы тоже остается под вопросом. Инвесторы, по сути, просто переложили ответственность с банков и правительства на онлайн-кошельки, разработчиков и майнеров, которые поддерживают работу криптовалютных систем.