Intel создала чип Loihi, имитирующий работу человеческого мозга

В последнее время Intel активно наращивала свои силы в сфере искусственного интеллекта, она скупала работающие в этой сфере компании и стартапы (Nervana, Mobileye и др.), расширяла портфолио интеллектуальной собственности. В результате, Intel разработала чип Loihi, имитирующий работу человеческого мозга.

Идея нейроморфных вычислений подразумевает, что чипы разрабатываются таким образом, чтобы имитировать архитектуру головного мозга человека, включая нейроны и синапсы. Такой подход подразумевает единение биологии, физики, математики, информатики и электронной техники с целью создания искусственных нейронных систем, имитирующих морфологию отдельных нейронов, цепей, способы применения и общую архитектуру.

Intel Loihi является подобным нейроморфным компьютерным чипом, который включает аналоги 130 тыс. нейронов и 130 млн синапсов. В процессоре реализована возможность полностью асинхронной обработки через многоядерную сетку, которая поддерживает широкий спектр рассеянных, иерархических и повторяющихся нейронных сетевых топологий с каждым нейроном, способным связываться с тысячами других нейронов. Каждое из этих нейроморфных ядер включает в себя «механизм обучения», который позволяет изменять параметры обучения ядра на ходу в соответствии с конкретными потребностями заданной рабочей нагрузки с помощью контролируемых, неконтролируемых, подкрепляющих и других обучающих парадигм.

Intel заявляет, что чип Loihi специально разработан для таких нагрузок, как разработка и тестирование нескольких алгоритмов с высокой алгоритмической эффективностью для следующих задач: планирование маршрута, ограничение соответствия, рассеянное шифрование, изучение словарей, динамическое моделирование и адаптация.

Устройство изготавливается по нормам 14-нанометрового технологического процесса на базе традиционных материалов.

Источник: techpowerup