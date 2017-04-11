Сеть «Алло» решила не продавать смартфоны Nokia, указывают на высокие цены и «сомнительную функциональность»

Сеть магазинов «Алло» сегодня распространила сообщение о том, что не будет продавать устройства Nokia, выпущенные новым владельцем бренда HMD Global. Причиной этого генеральный директор группы компаний «Алло» Максим Раскин называет высокие цены и сомнительную функциональность новых смартфонов Nokia.

«Мы проанализировали телефоны, которые HMD Global собирается предложить украинским клиентам под торговой маркой Nokia, и решили, что не готовы участвовать в этом фарсе. «Алло» не будет предлагать клиентам продукты, потенциал которых вызывает у нас огромные сомнения», — объясняет Раскин.

При этом в «Алло» решили устроить полную распродажу всех продуктов Nokia, которые были произведены под управлением Microsoft. Целью этой акции в компании называют желание максимально быстро вывести Nokia из ассортимента «Алло», чтобы не вводить в заблуждение клиентов, которым сложно отличить товар Microsoft от товара HMD Global.

В компании также сообщают, что: «протестировали новые устройства Nokia на конференции Mobile World Congress в Барселоне в марте 2017 года, и увидели мимикрию под легендарный бренд с совершенно иным подходом к созданию продукта». Тем не менее, странно, что в «Алло» только сейчас вынесли данное решение, а не сразу после выставки MWC. Мы обратились в компанию HMD Global с просьбой прокомментировать заявление компании.