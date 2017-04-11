Сеть «Алло» решила не продавать смартфоны Nokia, указывают на высокие цены и «сомнительную функциональность»
Сеть магазинов «Алло» сегодня распространила сообщение о том, что не будет продавать устройства Nokia, выпущенные новым владельцем бренда HMD Global. Причиной этого генеральный директор группы компаний «Алло» Максим Раскин называет высокие цены и сомнительную функциональность новых смартфонов Nokia.
«Мы проанализировали телефоны, которые HMD Global собирается предложить украинским клиентам под торговой маркой Nokia, и решили, что не готовы участвовать в этом фарсе. «Алло» не будет предлагать клиентам продукты, потенциал которых вызывает у нас огромные сомнения», — объясняет Раскин.
При этом в «Алло» решили устроить полную распродажу всех продуктов Nokia, которые были произведены под управлением Microsoft. Целью этой акции в компании называют желание максимально быстро вывести Nokia из ассортимента «Алло», чтобы не вводить в заблуждение клиентов, которым сложно отличить товар Microsoft от товара HMD Global.
В компании также сообщают, что: «протестировали новые устройства Nokia на конференции Mobile World Congress в Барселоне в марте 2017 года, и увидели мимикрию под легендарный бренд с совершенно иным подходом к созданию продукта». Тем не менее, странно, что в «Алло» только сейчас вынесли данное решение, а не сразу после выставки MWC. Мы обратились в компанию HMD Global с просьбой прокомментировать заявление компании.
- В мае 2016 года Microsoft продала FIH Mobile (Foxconn) и HMD Global бренд Nokia и бизнес телефонов начального уровня за $350 млн.
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- Компания HMD получила право выпускать смартфоны и планшеты под брендом Nokia сроком на 10 лет, при этом она обязалась вложить в их маркетинговую поддержку более $500 млн.
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- Первый смартфон под брендом Nokia компания HMD Global представила в январе этого года, им оказался Nokia 6 для китайского рынка, работающий под управлением Android 7.0.
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- Уже в марте на выставке MWC 2017 компания HMD представила новую линейку смартфонов среднего и начального ценового сегмента: Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Одной из их отличительных особенностей стало использование «чистой» версии операционной системы Android 7.1.