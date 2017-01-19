Xiaomi представила обновленную версию смартфона Xiaomi Redmi Note 4 с процессором Snapdragon 625 вместо Helio X20

Xiaomi, китайский производитель смартфонов и других гаджетов, представил обновленную версию модели Redmi Note 4, основанную на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 625. Новинка дебютировала на рынке Индии, при этом потенциальным покупателям предлагают сразу три варианта смартфона: с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ хранилища за $146, c 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ хранилища за $161 и наконец, топовую версию 3 ГБ / 64 ГБ за $190.

Отметим, что представленный зимой прошлого года Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) представляет собой систему на чипе с 8 ядрами Cortex-A53 с максимальной рабочей частотой и графикой Adreno 506. При этом изначально Xiaomi Redmi Note 4 оснащался 10-ядерным процессором MediaTek MT6797 (Helio X20) с графикой Mali-T880 и имел только две опции памяти ОЗУ/ПЗУ: 2/16 ГБ и 3/64 ГБ. Не так давно в сети также появились слухи, что Xiaomi работает над улучшенной версией Xiaomi Redmi Note 4X с процессором Qualcomm Snapdragon 653, однако по всей видимости, это будет действительно другая модель.

В остальном новая версия Xiaomi Redmi Note 4 повторяет характеристики базового варианта (подробнее о нем можно прочитать в нашем обзоре). Смартфон в металлическом корпусе оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением (1920х1080 точек) и защитным стеклом с 2.5D-эффектом, а также аккумулятором на 4100 мАч. На задней панели можно найти сканер отпечатков пальцев, а также основную 13 Мп камеру с фазовым автофокусом и двойной LED-вспышкой, для селфи предусмотрена 5 Мп фронтальная камера.

Работает смартфон Xiaomi Redmi Note 4 под управлением Android 6.0 с фирменной оболочкой MIUI 8. Продажи Snapdragon-модификации модели стартуют 23 января, она будет предлагаться в золотистой, темно-серой и черной версии оформления.

Источник: GSMArena