Collapsed: умри, замри, воскресни





Украинские инди-разработчики в последнее время радуют нас релизами. Недавно мы писали о неплохом карточном рогалике Fate Hunters от киевской студии Tower Games, на днях в Steam вышла оригинальная градостроительная стратегия Cliff Empire от львовской команды Lion’s Shade. И вот еще одна игра, Collapsed, 2D action/платформер с элементами рогалика от киевской Glaive Games.

Collapsed Жанр action/платформер

Платформы Windows

Языки русский, английский

Разработчик Glaive Games

Издатель Glaive Games

Сайт Epic Games Store

Сначала давайте разберемся с названием. Collapsed от киевской студии Glaive Games, главный герой которой, вооруженный мечом и автоматом, разбирается с толпами монстров в постапокалиптическом мире – это не 2D спин-офф игры Collapse от киевской же Creoteam, получившей в свое время Gameplay Award 2008 в категории «Отечественные награды. Лучший дебют», да и то лишь потому, что «Лучшую украинскую игру» в тот год забрала шикарная «Анабиоз: Сон разума». Команда Creoteam, точнее, те, кто от нее остались, в настоящее время занимается доработкой своей пошаговой футбольной стратегии Football Tactics, о которой мы уже писали. Ребята из Glaive Games клянутся, что не знали ни о Creoteam, ни о Collapse, все совпадения здесь случайны и вообще, их проект – это переосмысление идей великолепной Dead Cells от Motion Twin. Надо сказать, достаточно буквальное переосмысление.

Как и в Dead Cells, ваш персонаж – умерший воин, которого возрождает некая мистическая сила, в данном случае это явно AI, и отправляет на постапокалиптическую Землю… А вот зачем отправляет, в общем-то не очень и ясно, сюжет в Collapsed прописан невнятно, а краткие заметки о последних днях человечества, которые вы находите во время забегов по проклятым землям, не очень-то и объясняют суть. Мало того, эти фрагменты истории даже не собираются в какой-нибудь простенький журнал, чтобы можно было ознакомиться с ними в промежутках между миссиями.

Всего на ваш выбор четыре героя, и здесь явно прослеживается определенная аналогия с четырьмя всадниками Апокалипсиса, персонажи даже визуально похожи на героев игр серии Darksiders, правда, с некоторым уклоном в футуризм и киберпанк. Итак, герои.

Жнец, естественно, вооружен огромной косой, которая наносит урон широкими ударами, причем даже за спину персонажа, и автоматической винтовкой. В руках у Следопыта – винтовка Гаусса, убивающая большинство противников с первого выстрела, и длинное копье, позволяющее протыкать сразу несколько врагов и держать их на расстоянии. Воин орудует двуручным мечом и стреляет из дробовика. Ну и Мор вооружен распылителем, накладывающим на цель элементарный статус, и быстрыми кинжалами, обладающими оглушающим эффектом. В целом, геймплей за разных персонажей действительно отличается, тем более что у каждого из них свои пассивные умения, а характеристики оружия можно изменить с помощью модулей, в изобилии выпадающих из противников.

Collapsed, как и Dead Cells – 2D action/платформер с элементами rogulike RPG. А значит, вам придется умирать, возрождаться и умирать снова много раз. На каждом из уровней есть три портала, один из которых ведет дальше – ваша задача найти его, дойти до третьего уровня, победить мини-босса, пройти дальше и так до старшего босса, победа над которым открывает новый фрагмент воспоминаний. При открытии порталов на ограниченной замкнутой площади появляется толпа противников, которых нужно уничтожить.

Как и в Dead Cells, в Collapsed все построено на таймингах, умении уклоняться от снарядов противника и использовать рывок, чтобы уходить от атак. Все бы ничего, вот только по ощущениям, Collapsed не хватает легкости, плавности и естественности геймплея Dead Cells. Анимации здесь связаны с еле заметными, но ощущающимися в бою задержками, управлению не хватает отзывчивости, а умение персонажа хвататься за стены порой только вредит.

Плюс, как и все рогалики, Collapsed грешит завышенной сложностью. Да, roguelike RPG и предназначены для тех, кто хочет страдать, но во всем важно чувство меры. В той же, уже который раз помянутой Dead Cells, даже гибель давала чувство удовлетворения, ведь ты приносил что-то с собой и мог улучшить свои характеристики. В Collapsed это вроде бы тоже есть, но работает намного хуже.

Да, вы можете после смерти сохранить инвентарь и принести в хаб модули для оружия… вот только этих модулей в игре полным-полно, и что делать с уже имеющимися, кроме как выбросить, непонятно. Здесь бы не помешала возможность распылить модули на ресурсы, но увы. А жаль, ведь для открытия сильных умений необходимо много ресурсов, особенно второго и третьего типов (где делись всплывающие подсказки в этой игре?). Опыт за убийство противников здесь не дают, так что без ресурсов продвинуться дальше в прокачке общего для всех героев глобального древа умений, в котором есть очень интересные ветки, у вас не получится.

Боссы – это отдельная песня. В течении недели я пытался убить первого босса… безрезультатно. Судя по статистике Steam, проблемы не у меня одного. Первого босса на текущий момент прошли лишь 9,7% игроков. Второго – 3,8%. Третьего – 3,4%. Четвертого – 1,7%. Пятого, финального – 1,2%. Даже для roguelike RPG это очень немного.

У Collapsed хватает проблем, то же меню здесь получилось неудобным, описание модулей и характеристик оружия плохо читаются, крафтинг бесполезен чуть более чем полностью и т.д. Но у игры на самом деле есть потенциал. Стоит несколько понизить сложность, добавить систему разборки модулей на ресурсы, доработать меню, собрать истории в одном месте, возможно, совсем убрать крафтинг — и это будет очень неплохая 2D roguelike RPG, которую не стыдно посоветовать друзьям. Вопрос в том, захотят ли авторы признавать ошибки и дорабатывать игру? Надеюсь, что да.