Door Kickers: Action Squad – сопротивление бесполезно

Door Kickers: Action Squad – это аркадный спин-офф отличной полицейской тактической стратегии Door Kickers от KillHouse Games, вышедшей в 2014 г. Быстрый, сложный и жутко привязчивый.

Door Kickers: Action Squad Жанр action, тактика

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик PixelShard, KillHouse Games

Издатель KillHouse Games

Сайт Steam

Оригинальный Door Kickers был неторопливой 2D-тактикой, в которой игру можно было поставить на паузу, задать своим бойцам маршруты передвижения и выполнение определенных действий в указанных точках, а затем с тревогой наблюдать, как следующие вашему плану спецназовцы лихо врываются в захваченное бандитами здание и устраняют угрозы. Door Kickers: Action Squad почти о том же, вот только никакой паузы здесь нет, угрозы могут возникнуть с любой стороны и важно в пылу боя не перестрелять заложников.

Door Kickers: Action Squad настоятельно рекомендуется геймерам, страдающим ностальгией по 80-м. Чистый 2D, честный детализированный пиксель-арт, прекрасные скроллируемые фоны и характерные восьмибитные мелодии из динамиков. Этажи-платформы, «заселенные» противниками, взрывающиеся бочки в самых неожиданных местах и характерные блондинки-заложницы (в какой же старой игре я их уже видел?) прилагаются.

Можно играть на пару с другом с двумя контроллерами за одним ПК, можно поискать напарника в Сети. При игре вдвоем Door Kickers: Action Squad превращается в весьма брутальный action, в процессе которого вы можете как потерять всех заложников, так и пристрелить напарника. А в этом случае трех звезд по итогам миссии вам не видать, как своих ушей. Игра в одиночку позволяет зачистить уровень на золото и требует тактического подхода.

Для прохождения каждой из миссий, а всего их здесь шестьдесят (!), можно выбрать любого из пяти имеющихся спецназовцев. Они отличаются доступным оружием и умениями. Так, разведчик может бесшумно вскрывать двери и подглядывать в затененные комнаты, штурмовик сносит сразу нескольких противников одним залпом из дробовика, а боец со щитом и пистолетом умеет прикрывать себя, напарника или заложниц. Самым сложным персонажем лично мне показалась агент ФБР с двумя пистолетами, самым легким и наиболее гибким – спецназовец со щитом.

У каждого из персонажей есть собственное древо умений, позволяющее настроить бойца под ваши предпочтения, плюс имеются пассивные бонусы, доступные для всех бойцов. И самый важный из подобных бонусов – скорость набора очков тактической поддержки. Эти очки начисляются за убийство противников, спасение заложниц и некоторые другие действия, а вот потратить их можно, например, на вызов снайперов, «снимающих» противников в закрытой комнате, доставку аптечки, бронежилета или получение дополнительной жизни. Поверьте, они вам понадобятся. Из других тактических инструментов в игре присутствуют свето-шумовые гранаты, пробивные заряды и т.д.

Несмотря на свою аркадную суть, Door Kickers: Action Squad все-таки требует тактического подхода. Подманить противников к двери, а затем выбить или подорвать ее; подпустить бандитов поближе, чтобы не задеть во время стрельбы заложников; обойти опасную комнату и свалиться на голову преступников через стеклянный потолок, и т.д. У каждого из доступных бойцов свои секреты и свой темп игры, к которому нужно приноровиться.

После простеньких первых уровней игра перестает прощать ошибки. Некоторые противники могут убить вас буквально с одного выстрела/удара, появляются бандиты в броне, задания с бомбой, которую необходимо найти и обезвредить, пока тикает таймер, и т.д. Начиная со второй половины игры, вам придется часто умирать, но в случае с Door Kickers: Action Squad поражение заставляет злиться не на разработчика, а на самого себя. Злиться и пробовать снова, меняя бойцов, снаряжение, тактические заготовки. Благодаря элементам roguelike и системе развития персонажей игра получилась на удивление привязчивой. И если прохождение каждого из уровней редко занимает больше 5 минут, то попытки получить все звезды и прокачать всех спецназавцев могут «потянуть» на пару десятков часов.

Простенькая на первый взгляд Door Kickers: Action Squad не так проста в освоении и действительно жутко привязчива. Покупайте на свой страх и риск.

P.S. Да, и если вы в свое время пропустили оригинальную тактическую стратегию Door Kickers, добавьте и ее в список будущих покупок. Тем более что в 2017 г. к ней вышел патч, добавляющий кооперативный мультиплеер.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Action с тактическими элементами; пять разных персонажей; ролевые элементы; сетевой и локальный кооператив; симпатичная стилистика; высокая реиграбельность и аддиктивность Минусы: И снова пиксель-арт Вывод: Отличный брутальный 2D-action с тактическими элементами

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