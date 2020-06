Hand of Glory: классический детектив с нотками мистики

Классические, двухмерные и рисованные point-and-click адвенчуры сейчас мало кто делает – разве что инди-разработчики в виде скромных, бюджетных и не всегда удачных проектов на «народных» движках вроде AGS. Ещё не так давно яркие и красочные образцы этого жанра выпускали крупные компании в Испании и в Германии, такие как Pendulo Studios или Daedalic Entertrainment, – но к концу 2010-х сдались и они, обратившись к не самым убедительным экспериментам с трёхмерностью и прямым управлением. Похоже, если не считать разнообразных римейков, то на сегодняшний день из опытных профессионалов такие вещи делают только студии родом из Италии. Hand of Glory как раз и представляет собой попытку создания масштабной и качественной приключенческой игры в классическом стиле – но при этом вполне себе оригинальной, а не воспроизводящей едва ли не в буквальном виде все находки шедевров эпохи 1990-х.

Hand of Glory Жанр Адвенчура

Платформы Windows

Разработчик Madit Entertainment, Daring Touch

Издатель Madit Entertainment

Сайт, Steam

Итальянские компании Madit Entertainment и Daring Touch – коллективы молодые, и представленная игра является их первым проектом, – однако на самом деле в составе этих студий числятся весьма опытные мастера, только за последние несколько лет принимавшие самое активное участие в создании Shadows on the Vatican 2011–2015 гг. (увы, вышло только две первые главы этой многообещающей детективной истории), The Wardrobe 2017 г., и Detective Gallo 2018 г. Имеются к этим играм и отсылки в Hand of Glory, отнюдь не обязательные для ознакомления, но всё же заметные поклонникам жанра. Успешная кампания на Kickstarter состоялась в июле пошлого года и принесла авторам 9928 евро вместо запрошенной довольно скромной суммы в 8 тыс., – впрочем, в финансировании принимали участие и различные итальянские региональные организации, способствующие развитию своей отечественной игроиндустрии. В отличие от большинства случаев краудфандинга, релиз запоздал сравнительно несильно, всего на несколько месяцев, – однако не обошлось и без малоприятной новости: вместо целой игры в июне 2020 года на свет появилась лишь её половина, «Part 1». Всё же с завершением авторы обещают не затягивать – и представить оставшуюся главу в сентябре, причём в качестве бесплатного дополнения к основной игре, так что переплачивать в любом случае не придётся.

События первой части Hand of Glory разворачиваются в США, а именно в солнечном городе Майами, однако играть нам предстоит за итальянца по происхождению. Ладзарус Банди, для американцев и сокращённо Ларс, – личность весьма необычная, выделяющаяся среди коренных обитателей и гостей Флориды уже своим специфическим костюмом: надетый даже в самую жаркую погоду плащ, пусть и с коротким рукавом, но с высоко поднятым воротником; головной убор, напоминающий викторианскую «шляпу охотника за оленями»; ну и непременно длинный, ниже колен шарф. Из такого наряда «под Шерлока Холмса» нетрудно заключить, что герой работает полицейским следователем – и придерживается весьма высокого мнения о своей персоне и своих дедуктивных способностях. Вот только в последнее время карьера его идёт скорее на спад: привыкший действовать самостоятельно и несколько опрометчиво, Ладзарус – как мы увидим из интерактивного пролога всей истории – волей случая упускает из рук серийного маньяка по прозванию Паяльная Лампа в честь его любимого пыточного приспособления и, хотя и успевает избежать грозившего ему чрезмерно близкого знакомства с этим последним устройством, по сути изгоняется с работы и лишается права заниматься детективной деятельностью. Однако, узнав из новостей как о побеге преступника, так и о, казалось бы, несвязанном с этим загадочном исчезновении девушки-наследницы одного из крупнейших состояний Майями, он никак не собирается сидеть сложа руки.

Авторы игры не скрывают, что вдохновлялись – пусть и косвенно – такими образцами приключенческого жанра, как классические сериалы Broken Sword и Gabriel Knight. По такому перечню предшественников нетрудно догадаться, что, несмотря на вполне обыденное детективное начало, нас ждёт весьма запутанная сюжетная линия с щедро расставленными на пути оккультными и мистическими элементами. В принципе, подобная тематика среди адвенчур встречается, мягко говоря, нередко, однако её, как правило, привычнее видеть скорее в мрачновато выглядящих «ужастиках» от первого лица. Тогда как Hand of Glory, напротив, отличается графикой яркой и «мультяшной», местами выглядящей даже очень забавно и весело. Юмористическая тематика здесь отчасти и правда присутствует (что можно видеть хотя бы по несуразному облику главного героя), однако уже в конце первой главы всё неожиданно становится несколько более серьёзным, чем того можно было бы ожидать по взгляду на картинку. Которая, кстати сказать, при случающихся временами отображениях крупных планов персонажей кажется всё-таки несколько грубоватой.

Как уже упоминалось, с точки зрения интерфейса Hand of Glory представляет собой классическую point-and-click адвенчуру в перспективе от третьего лица и с управлением при помощи мыши. Нажатие левой кнопки означает перемещение персонажа или – при наведении на активный объект – какое-либо действие с этим последним; колёсико мыши позволяет подсветить все такие точки интереса на текущем экране, так что пиксельхантинга можно не бояться. Инвентарь располагается на верхней панели, которая появляется при подведении туда курсора; левый клик означает взятие предмета в руки для использования на другом или на основном экране, тогда как правый – как и в случае со всеми другими объектами – выводит комментарий Ладзаруса по поводу данной вещи или же позволяет рассмотреть её в приближении (с некоторыми документами, с мобильным телефоном или же с первым по счёту из наших пожитков – блокнотом, в который протагонист записывает все стоящие перед ним в настоящий момент задачи). Большая синяя стрелка у краёв экрана позволяет выбрать следующую из доступных локаций на стильной карте города. Озвучка в игре только англоязычная, но вполне приемлемая, – тогда как субтитры можно при желании отображать ещё и на итальянском или немецком (добавление других языков, включая русский, – в планах, но их реализация будет зависеть от успешности игры в продажах).

Подавляющая часть здешних загадок сводится к привычному сбору и использованию предметов; все они скорее логичны, но вот с сюжетом иногда связаны не самым прямым образом (что, правда, также скорее напоминает по духу эпоху 1990-х). Особенно это ощущается в начале игры, которое развивается весьма и весьма неторопливо: никак не менее часа придётся потратить лишь на то, чтобы стащить со старого (увы) места работы Ладзаруса тот самый полицейский значок, который у него отобрали и который позволил бы ему не совсем официально, но расследовать новое дело, а также и на розыск пропавших ключей от замка к велосипеду, на котором герой только и согласен передвигаться по городу. Что только не придётся ради этого делать – и пачкать свежепокрашенную стену, и открывать пожарный гидрант, и лезть в канализацию, и ещё много всего разного, что местами может показаться даже надуманным. Впрочем, чуть далее события начнут развиваться более динамично и менее предсказуемо, подчас даже в ущерб последовательности событий, как некие Deus ex machina. Диалогов в игре также хватает; имеется и несколько настоящих головоломок, от банального сбора разорванного письма из кусочков в «Прологе» до оригинальных задачек по мотивам шахмат или чтения музыкальных произведений (всё это реализовано не особо сложно и без каких бы то ни было требований к знаниям в соответствующих областях, хотя задуматься подчас всё же придётся).

Поскольку авторы игры обозначили преемственность своего проекта по отношению к Broken Sword и Gabriel Knight, то ожидать от Hand of Glory можно не только неких мистических тем и сверхъестественных явлений в сценарии, но и скорого появления у нашего главного героя симпатичной напарницы. Её роль будет играть девушка по имени Алиса Шарп, только-только поступившая стажёром в полицейское учреждение, из которого в начале игры с позором исключают Лазаруса Банди. В отличие от основного протагониста, она отлично разбирается в компьютерах, в Интернете и в различного рода модных гаджетах, а потому по большей части выступает в роли справочного бюро, – хотя один раз нам дадут поиграть и за неё, но, к сожалению, очень ненадолго. При этом проявится ещё одно завидное умение Алисы: составление таких себе «психологических портретов» встречных лиц, которые помогают ей найти в общении с ними наиболее убедительные слова, – однако воспользоваться такими навыками нам посчастливится лишь пару раз, и скорее в самом начале. Что несколько огорчает: будем надеяться, что во второй части эта барышня станет играть более весомую роль в происходящих событиях и в игровом процессе.

Локаций в первой половине приключений Ладзаруса и Алисы не так уж и много, около тридцати; общее прохождение занимает где-то от шести до десяти часов в зависимости от сноровки и от склонности к прослушиванию многочисленных монологов и диалогов (которые при желании можно прерывать нажатием кнопки мыши). Временами – и не так уж и редко – будут случаться и ситуации гибели протагониста, который (напомним) очень уж любит соваться в логова разыскиваемых преступников в одиночку и при этом категорически не переносит наличия при себе оружия. К счастью, в случаях такого летального исхода мы будем моментально возвращаться назад во времени, однако действовать всё равно придётся достаточно быстро (всё тем же обычным квестовым образом – применяя нужный предмет в подходящем месте экрана).

В целом, Hand of Glory – при некоторой небрежности прорисовки (заметной лишь на крупных планах Ладзаруса) и при несколько неожиданно и без особой последовательности вписанных в сюжет элементах оккультизма, которые появляются как чёртик из табакерки – оставляет по себе скорее приятные впечатления. Остаётся только надеяться, что авторы сдержат своё обещание и выпустят в срок вторую половину игры, в которой нам предстоит отправиться из Флориды в ещё более живописные места – собственно в Италию.