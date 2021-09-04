King’s Bounty II: побочный отпрыск знатного семейства





Бородатые ветераны компьютерных игр и просто любители отечественных стратегий наверняка помнят проект 1993 года за авторством харьковчанина Сергея Прокофьева с гордым именем King’s Bounty 2. В те времена разработчики-любители особо не тревожились насчёт лицензий и распространяли свои творения бесплатно, – так что редко какой украинский игровой ПК середины девяностых обходился без этого неофициального идейного наследника знаменитой King’s Bounty Йона Ван Кэнегема (1990 г.), где были во многом развиты и усовершенствованы новаторские идеи предшественника. История повторяется: ещё два года назад 1C Entertainment анонсировала игру с точно таким же названием и порядковым номером, – вот только результат вышел в итоге не совсем тем, чего можно было бы ожидать от обладателя столь громкой вывески. Правда, если не обращать внимание на этот самый заголовок, то новинка августа 2021-го оказывается на самом деле вполне себе интересной и примечательной ролевой игрой.

King’s Bounty II Жанр RPG

Платформы Windows / Xbox One / PlayStation 4 / Nintendo Switch

Разработчик 1C Entertainment

Издатель 1C Entertainment / Koch Media

Официальный сайт, Steam

Идея ролевой стратегии в сказочно-фантазийном мире с пошаговыми тактическими боями, предложенная той самой оригинальной King’s Bounty от New World Computing, оказалась весьма плодотворной – и за последние тридцать лет послужила источником вдохновения для многих интересных проектов, начиная от всем известных «Героев меча и магии» от авторов оригинала и заканчивая украинской «Мальгримией» всё того же Сергея Прокофьева или белорусскими «Легендами Эйзенвальда». Сама же торговая марка неожиданно возродилась в 2008 году усилиями студии Katauri Interactive из Калининграда – в лице «King’s Bounty: Легенда о рыцаре» и нескольких её продолжений, вроде «Принцессы в доспехах». Новая King’s Bounty II, по замыслу авторов из 1C Entertainment, продолжала именно эту последнюю серию, представляя собой уже не очередное дополнение от Katauri (которые, по правде сказать, были похожи друг на друга как две капли воды), а качественно новую игру, причём с претензией на статус «ААА-уровня» – с акцентом на современную графику, реалистичное фэнтези и неизменное в мечтах отделов маркетинга всего мира «расширение аудитории» в сторону пользователей современных консолей.

Судя по рабочим скриншотам, изначально King’s Bounty II была куда ближе к жанру стратегии и даже к оригиналу Йона Ван Кэнегема, однако в результате перед нами предстала совсем иная игра, чьё громкое название оказывается весьма мало связанным с содержанием: по сути дела, от изначальной задумки остались лишь те самые тактические бои, а «глобально-стратегическая» часть с видом сверху уступила место более привычному для других жанров странствию по миру с камерой, расположенной прямо за спиной героя. Возможно, такое маркетинговое решение и было вызвано самыми лучшими побуждениями, но оказалось оно в итоге крайне спорным: вместо расширения аудитории новинка получила скорее внушительную порцию гнилых помидоров от поклонников серии Katauri. Пожалуй, ей куда больше подошла бы вывеска, скажем, «Восхождение на трон 3»: творение 1C Entertainment действительно куда больше напоминает не «Легенду о рыцаре», а ещё одну украинскую игру, уже 2007 года, вдохновлённую всё тем же первоисточником и созданную студией DVS из Николаева. Впрочем, авторы новинки явно внимательно изучали и прославленные ролевые серии международного уровня – «Ведьмак», Dragon Age и даже Gothic с World of Warcraft.

С точки зрения сеттинга и вообще атмосферы King’s Bounty II представляет собой, что называется, generic fantasy, будучи – в отличие от своих предшественников – практически лишена собственного лица и каких-либо оригинальных и запоминающихся черт. Здешний мир никак не связан ни с яркими и красочными сказками от Katauri, ни тем более с оригинальной King’s Bounty и её законными и не очень наследниками: называется он Антара, хотя посетим мы лишь одну его землю под названием Нострия – типичное европейское средневековое королевство, только с магией вместо религии, и населённое практически одними людьми: хрестоматийные дворфы или драконы встречаются эпизодически и в качестве экзотики, а, скажем, об эльфах мы будем лишь слышать (а увидим максимум одного). Зато помимо короля Клавдия и его придворных, обитающих в столице Марцелле, вторым центром власти является не менее привычная для такого рода вселенной Башня Магов (так называемая, ибо представляет она собой не столько собственно башню, сколько комплекс зданий вокруг таковой), – впрочем, и у тех, и у других хватает проблем на голову героя. Упомянутый монарх недавно был поражён некоей загадочной хворью, так что управление королевством находится в руках юного и не очень-то ещё опытного принца Адриана, а умы как его придворных, так и седобородых волшебников занимает не менее таинственная Погибель – некая потусторонняя порча, проникшая в здешний мир (да, большой привет скверне из Dragon Age).

Как и в «Легенде о рыцаре», на выбор нам даются три героя, но уже – по новой моде – разных полов: суровый воин Айвар, бывший рыцарь и наёмник; аристократка-колдунья Катарина, облачённая во всё чёрное; и деревенская девушка Эльза, неожиданно ощутившая себя носительницей миссии по спасению мира от всяческого зла и назвавшаяся паладином. Строго говоря, выбор этот скорее косметический и влияет лишь на некоторые начальные характеристики: игру мы в любом случае начинаем в тюрьме, куда нас поместили по подозрению в причастности к отравлению короля и откуда нас неожиданно (ну, кто бы сомневался) освобождают по личному повелению принца-регента Адриана. Да и все дальнейшие события окажутся одинаковыми, без каких бы то ни было «личных» квестов, – всё будет зависеть не столько от начального выбора, сколько от решения игрока следовать тому или иному возможному пути в развитии своего героя. Зато, скажем, единственный мужчина среди протагонистов говорит голосом Геральта из Ривии (а точнее, Всеволода Кузнецова)… Вообще, русская озвучка не так уж и дурна, – хотя крупные планы неигровых персонажей, которые демонстрируются во время их бесед с нашим героем, несколько однообразны и временами подозрительно похожи друг на друга, отличаясь лишь в мелочах. То же самое приходится говорить и о различных фоновых сценках: призванные изобразить «живой» мир Нострии, мирно разговаривающие между собой обитатели городов и поселений (скажем, обсуждающие наши последние подвиги и прочие свежие слухи и новости) очень быстро надоедают и начинают весьма сильно раздражать – после того, как, проходя мимо, оказываешься вынужденным слышать их в двадцатый раз подряд. Впрочем, сюжетные диалоги и ролики разрешается при желании пропускать зажатием пробела или «Esc»; кроме того, немалая часть «истории» подаётся при помощи разнообразных и многочисленных табличек или свитков с частными письмами, – написанными весьма недурно и часто забавными, в отличие от претендующего на серьёзность всего остального мира.

Движок Unreal Engine выдаёт вполне себе недурную картинку, а временами так и просто позволяет любоваться превосходными по своей живописности пейзажами, – опять-таки с учётом того, что никакой «изюминки» (наподобие той же King’s Bounty от Katauri, не говоря уже, например, о Morrowind) здешняя графика предложить не может: что природа, что архитектура городов здесь пусть и добротные, проработанные и детализированные, но всё же скорее стандартные по меркам фэнтези. При этом игра – в отличие от некоторых свежих проектов того же уровня – умудряется не тормозить на далеко не самом новом оборудовании, да и запускается без проблем и на Windows 7, несмотря на указанную в минимальных системных требованиях Windows 10: мелочь, а приятно. А вот музыкальное оформление, признаться, в памяти совсем не остаётся.

По части управления более-менее масштабные игры, чей интерфейс заточен под консоли, являются на сегодня, увы, скорее правилом, чем исключением, – и King’s Bounty II в этом вопросе явно относится к большинству. Любое действие следует подтверждать нажатием (а то и зажатием) пробела, а неубираемые подсказки с «горячими клавишами» постоянно красуются в правом нижнем углу экрана. Передвигается герой привычным сочетанием клавиш W, A, S и D с обзором мышью и с задействованием активных точек посредством E, – вот только прыгать и вообще преодолевать какие-либо препятствия он совсем не умеет, да и скорость его передвижения понравится далеко не всем. Её разрешается лишь уменьшать посредством удержания Shift для перехода с бега на шаг (хотя делать это намеренно в процессе выполнения задания придётся буквально раз или два), а вот увеличить не получится никак (ибо это и так бег, да). Формально для решения этой проблемы у героя имеется ездовая лошадь, вызываемая – аки незабвенная Плотва – нажатием Х. Проблема в том, что польза от передвижения верхом сомнительна: во-первых, в городах и прочих поселениях умное животное категорически отказывается перемещаться рысью, так что двигаемся мы тут даже медленнее, нежели на своих двоих: вполне реалистично, ибо прохожих на улицах хватает, – но не всегда реализм идёт на пользу банальной играбельности. Во-вторых же, что ещё более важно, взаимодействовать с окружающим миром, сидя на коне, попросту невозможно, – так что при виде любого мало-мальского объекта интереса всё равно приходится спешиваться.

А посмотреть тут действительно есть на что! Прямо как в «Героях меча и магии», по всему миру заботливо разбросаны сундуки, кошели с золотом, мешки, тайники и прочие бочки: при приближении к ним они начинают подсвечиваться золотым цветом. В большинстве случаев содержится в них лишь всякий мусор, но зато его можно сдать оптом ближайшему торговцу, переведя тем самым во всё ту же звонкую монету. Кроме того, присутствуют и так же доставшиеся в наследство от серии King’s Bounty различного рода алтари и прочие монументы с древними сказаниями – даровые и одноразовые источники маны, опыта и т.д., – а заодно и стелы быстрого перемещения: будучи обнаружено, подобное устройство позволяет мгновенно отправиться к любому аналогичному уже открытому сооружению, тем самым ещё раз сводя на нет пользу лошади. Стоит также заметить, что всё это происходит по большей части на одной-единственной, пусть и весьма обширной карте, чьи области открываются для нас постепенно, – «Королевские земли»: если не считать небольшого довеска в виде пролога, действие которого разворачивается в заснеженной местности под названием «Альбийское нагорье» (предельно коридорной и как для зачина откровенно скучной), других областей для исследования у нас не будет. А задумывалось их, судя по всему, куда больше! В беседах и записках мы часто будем слышать и про другие земли, да и проходы к ним на карте вроде имеются, – вот только ворота заперты, а стоящая рядом стража никого в любом случае не пропускает… Ну, будем надеяться, что свет на эти тайны прольют грядущие дополнения (если таковые состоятся).

Та самая карта вызывается нажатием клавиши М и является весьма информативной: здесь обозначаются не только упоминавшиеся уже полезные (но пропущенные нами) сундуки да бочки, но и встреченные торговцы, квестодатели, стелы перемещения и прочие достопримечательности. King’s Bounty II вообще стремится быть до назойливости удобной, хотя, вероятно, постоянно отображающийся вверху основного экрана «компас» с индикаторами направлений к квестовым целям порадует не всех игроков. Помимо глобальной карты (мини-версии, кстати, здесь нет, так что обращаться к таковой придётся часто) присутствуют ещё пять интерфейсных панелей, хотя манипулировать таковыми оказывается не очень-то комфортно: если сами по себе они вызываются особыми «горячими клавишами», то после этого переключаться между ними можно лишь посредством пролистывания при помощи Q и E, – явно сказывается та самая заточенность под консоли и геймпады.

Экран инвентаря разделён на две части: слева можно видеть перечень надетой на героя амуниции и его ролевые показатели, а справа – всё многообразие наших пожитков и прочего мусора: к счастью, ограничений на число переносимых вещей нет, если не считать неудобства с пролистыванием бесконечного списка, ибо с фильтрацией дело обстоит не самым лучшим образом. Пополнять ассортимент шлемов, поясов и прочего добра можно не только путём экспроприации содержимого бесхозных тайников в дуплах деревьев: наиболее интересные – редкие и легендарные – предметы экипировки ожидаемо выдаются в награду за выполнение заданий или приобретаются у торговцев в городах и сёлах. Коммерсанты делятся на три типа: вербовщики позволяют пополнить армию (о которой – ниже), а маги и бронники-оружейники специализируются на потребительских товарах (впрочем, обе последних разновидности маркитантов будут одинаково рады скупить у нас любой мусор).

В левом верхнем углу основного экрана игры отображаются два важных показателя: золотой запас и размер маны протагониста, а в интерфейсе инвентаря к ним добавляется ещё и индикатор лидерства, от которого традиционно зависит размер доступной к найму армии. К ролевым характеристикам относятся «тайное знание» (нужное для доступа к изучению и усилению боевых заклинаний, а также для увеличения применяемой в бою маны), «сила магии» (которая регулирует мощь и продолжительность заклинаний) и «военное дело» (увеличивающее урон отрядов). Кроме того, предметы экипировки могут различным образом модицифировать свойства наших войск, добавляя (или убавляя) им здоровье, боевой дух и т. д. Разумеется, присутствует у героя и опыт, получаемый за выполнение заданий и прочие полезные действия, – уровень увеличивается вплоть до тридцатого, принося нам в копилку очки талантов для личного развития. Полюбоваться навыками и активировать их можно на панели, вызываемой клавишей Т: особенностью ролевой системы King’s Bounty II является ориентация на четыре «идеала», среди которых «порядок» противостоит «анархии», а «искусность» выступает противоположностью «силе». По идее, каждый из трёх героев склоняется в сторону того или иного направления или их сочетания, но на деле ничто не мешает развивать, скажем, Айвара по пути «искусности» (которая открывает больше возможностей по части магии), – правда, для этого потребуются не только те самые очки талантов, выдаваемые за простой рост уровней опыта, но и баллы за следование именно этому идеалу при выполнении квестовых задачек, многие из которых предусматривают по два альтернативных способа решения.

Конечно же, самая яркая составляющая наследия King’s Bounty – пошаговые бои с акцентом на тактику и использование умений войск. Последние содержатся как бы в кармане у героя и на основном экране незаметны, – протагонист путешествует по миру в гордом одиночестве, хотя многие встречные, как бы чувствуя невидимое присутствие его компаньонов, склонны обращаться к нему на «вы». Состав армии можно посмотреть при помощи Tab (он перечисляется в левом нижнем углу) и изучить на панели управления армией, вызываемой клавишей Y: слева имеется пять ячеек для задействованных в сражениях войск (ибо именно такое максимальное число отрядов мы можем содержать в боевой готовности), тогда как «лишние» перемещаются в резерв справа (последний столь же безразмерен, что и инвентарь, и никакого способа убрать кого-либо со скамьи запасных планом не предусмотрено). Сами по себе войска также делятся на четыре группировки сообразно имеющимся «идеалам»; к сожалению, особых радикальных различий между бойцами различных семейств – несмотря на все декларируемые косметические особенности животных, химер, нежити, дворфов, гвардейцев и прочих боевых единиц – не наблюдается: везде присутствуют и стрелки (от простых лучников до сторожевых големов), и маги (например, «послушники», следующие по пути порядка, или «адепты тьмы», предпочитающие анархию, – хотя большая часть волшебных существ ожидаемо привержены идеалу искусности), а вот громадные и живучие «танки» – медведи, тролли и даже драконы – преобладают уже среди служителей культа силы. Впрочем, сказывается это различие группировок разве что на боевом духе, стремительно падающем при соседстве с воинами иного направления мыслей, – при этом среди первых же талантов героя, доступных в сфере порядка, имеются модификации, позволяющие ликвидировать среди своих подопечных эти ксенофобские настроения.

Куда более ощутимо проявляет себя уровень, к которому относится тот или иной воин, а также боевой ранг, получаемый исключительно за опыт и участие в победоносных сражениях. Поначалу нам доступны – в том числе по цене и по лидерству – лишь бойцы первого уровня: мечники, копейщики, лучники, – и только с ростом благосостояния героя можно позволить себе армию из войск второй и третьей категории. Представители четвёртого и тем более наивысшего, пятого уровня появляются в продаже редко, поштучно и, как правило, после выполнения особых побочных заданий. Да, радикальное отличие King’s Bounty II от предшественников заключается в наличии жёстких ограничений на размер одного отряда. Даже при наличии у вербовщика целой толпы безработных лучников или скелетов, а у героя – внушительного кошелька и не менее впечатляющего показателя лидерства, нанять разрешается лишь определённое количество воинов того же самого типа! Для самых слабых юнитов это максимально допустимое число равно десяти, а для более сильных – шести, трём или даже одному-двум (в случае с существами пятого уровня). Так что набрать себе, как в былые времена, несколько тысяч крестьян и позволить им закидать шапками того же дракона не получится, – возможно, таким образом авторы мотивируют игроков к постоянной смене ассортимента и к поиску новых тактик. Примечательно, что после сражения «раненых» воинов (т.е. убитых в составе отряда, который хоть в какой-то мере, но дожил до победы) можно вылечить, заплатив небольшую сумму денег, – это весьма удобно и минимизирует повторные походы к вербовщикам, разбросанным, как водится, по разным концам карты.

А вот в тактическом отношении возможностей будет поменьше – ввиду уже отмеченного сравнительного однообразия боевых единиц различных семейств и отсутствия особого простора для взаимодействия между таковыми. Зато привлекает акцент разработчиков на уникальности каждого поля боя: отличаются они не только типами местности, но и ландшафтом, из-за чего использование лучников, которых от их потенциальных целей могут отделять горы или здания, или летающих существ, способных легко преодолевать такого рода преграды, часто может всякий раз требовать несколько иного подхода. Сражения начинаются как по сюжету, при активации того или иного диалога, так и при вступлении в «огненный круг», обозначающий на основном экране стоящего у нас на пути противника, – точь-в-точь как в упоминавшемся уже «Восхождении на трон». Вначале нам продемонстрируют состав вражеских войск в сравнении с нашим, – отступить можно будет уже на этом этапе, дабы вернуться к выяснению отношений чуть позже, поднакопив опыта и поднабрав армии (впрочем, автосохранение будет создано и при решении вступить в бой). По традиции, после старта схватки нам первым делом предложат немного отрегулировать начальную расстановку войск, а после подтверждения таковой юниты обеих сторон начнут ходить сообразно своему показателю инициативы. Стоит упомянуть и непременную книгу заклинаний, которая также делится на четыре разные школы; впрочем, и между таковыми принципиальных отличий не наблюдается: ударить по противнику можно и морозом, и огненным шаром, хотя, разумеется, итоговый результат будет отличаться для, скажем, огненных или ледяных элементалей соответственно. Изучаются заклинания (исключительно боевые: в основном режиме магия не используется) при помощи свитков, которые обнаруживаются в сундуках, получаются за выполнение заданий или приобретаются у магов-торговцев, – их можно как использовать непосредственно и одноразово, так и употребить на занесение соответствующего магического действа в свою волшебную книгу раз и навсегда (если, конечно, позволяют таланты и запас маны). А вот что производит весьма странное впечатление, так это отсутствие у игры установки уровня сложности, – в результате кому-то King’s Bounty II может показаться чересчур лёгкой, а кто-то, напротив, пожалуется на невозможные бои: так, если лишиться после поражения всего своего войска и не обладать достаточным для набора новых воинов денежным запасом, то останется только загружать ручное или автоматическое сохранение.

Впрочем, для любителей сложных боёв припасена одна особая цепочка заданий: «Испытания прорицателя» – такие себе тактические головоломки в количестве целых двенадцати штук, в которых одержать весьма и весьма нелёгкую победу требуется с заранее заготовленными войсками и запасом заклинаний (по идее, воспроизводящих те или иные битвы далёкого прошлого данного мира). В целом же здешние квестовые задания – как бы ни относиться к, мягко говоря, не самому оригинальному сеттингу и в общем-то предсказуемым поворотам сюжетной линии, – получились у 1C Entertainment довольно-таки увлекательными. Да, среди них встретится немало банальных «почтовых» поручений (особенно странно выглядит «спаситель королевства» в роли мальчика на побегушках уже почти в самом финале), да и общая установка на отчасти искусственное увеличение продолжительности игры и постоянную беготню из одного конца Королевских Земель в другой никуда не делась, – но и достойных внимания миссий нам попадётся немало. Так, мы будем ловить разбрёдшихся по городу цыплят редкой породы, усмирять бунт стражников, которым не дали жалованья, искать по всему миру картины местного художника или книги, выданные сердобольным библиотекарем неуспевающему магу, сватать атамана разбойников и аристократку, подделывать студенту оценку в ведомости… Всего побочных заданий насчитывается не менее шестидесяти; некоторые из них ведут в заведомо недоступные на момент их получения участки карты – и требуют предварительного продвижения по сюжетной линии.

Что касается обязательных миссий, то их у нас десятка так два, но большинство в свою очередь состоит из множества отдельных этапов, сплетающихся в длинные и запутанные цепочки. Некоторые задания, как уже говорилось выше, предусматривают решение двумя прямо противоположными способами, – например, встретив непутёвого сына старосты отдалённой деревни, пойманного на мелкой краже и попавшего в руки стражников, можно позволить правосудию свершиться (на чём настаивает и строгий отец обвиняемого) – или же попытаться вызволить юношу из клетки путём подкупа охраны (по просьбе его сердобольной матери). Каких бы то ни было судьбоносных последствий в развитии сюжета такой выбор иметь не будет, но зато принесёт нам столько-то баллов либо «порядка», либо «анархии», которые в свою очередь позволят вкладывать очки талантов в приобретение соответствующих умений и навыков героя. При этом ничто не мешает развивать несколько «идеалов» сразу, – хотя после набора определённого количества баллов одного из направлений протагонист просто откажется следовать противоположному пути, так что и выбора никакого не останется. Разнообразят процесс небольшие головоломки – вроде нажимных камней или рунных кодовых замков: ничего реально сложного, ибо подсказка всегда прописана где-то рядом, – хотя ближе к концу будут попадаться и задачки чуть посложнее, вроде манипуляции поворотными зеркалами для выстраивания правильного пути магического луча, открывающего какой-нибудь очередной проход в логово «главного злодея». А вот финал у King’s Bounty II, мягко говоря, странный – и чуть ли не отсутствующий: пожалуй, большего «клиффхангера» и не придумаешь, – это служит ещё одним подтверждением того, что изначальные планы авторов были реализованы в итоге далеко не в полной мере.

Всего же в Нострии мы проведём как минимум часов сорок, а то и все пятьдесят, – причём, по большей части, даже с удовольствием (если решимся преодолеть скучноватый пролог с обязательным обучением). Да, повторные прохождения за двух других персонажей и с «альтернативными» выборами далеко не столь интересны, как то могло бы быть, и на каждое достоинство King’s Bounty II найдётся своё «но», а в однозначные недостатки приходится заносить откровенно неудачное маркетинговое решение с позиционированием и названием. Тем не менее, если не ожидать от этой игры того, что хотелось бы видеть в законном наследнике творений New World Computing и Katauri Interactive, то перед нами окажется пусть и не шедевральная, но масштабная и в меру увлекательная ролевая игра с тактическими пошаговыми боями. Мелкие недоработки вполне могут быть ликвидированы в патчах: так, уже на следующей неделе нам обещают добавить быстрое сохранение и загрузку, повышенную скорость передвижения на лошади и даже возможность взаимодействовать с объектами интереса верхом; следом за этим можно ожидать появления уровней сложности, – а далее, если повезёт, то и полноценных дополнений с путешествиями в другие земли и с исправлением и более серьёзных недостатков. Так что если не прямо сейчас, то хотя бы в ходе ближайшей Steam-распродажи обратить внимание на King’s Bounty II определённо стоит, несмотря на наличие у игры множества отрицательных отзывов от преданных поклонников знаменитой серии.