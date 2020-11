Рецензия на фильм «Суперинтеллект» / Superintelligence

«Суперинтеллект» (Superintelligence) – это одна из последних комедий этого года от известных киностудий, которая вышла на большие экраны в конце ноября. Но какой год, такие и шутки, поэтому перед нами фильм о возможном конце света, который попытается устроить искусственный интеллект, копирующий облик и голос Джеймса Кордена.

«Суперинтеллект» / Superintelligence Жанр комедия, фантастика

Режиссер Бен Фальконе

В ролях Мелисса Маккарти (Кэрол), Джеймс Корден (суперинтеллект), Бобби Каннавале (Георг), Брайан Тайри Генри (Дэннис), Джин Смарт (президент США), Бен Фальконе (Чарльз), Сара Бейкер (Эмили) и др.

Студии New Line Cinema, On the Day Productions, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Кэрол Питерс (в исполнении Мелиссы Маккарти) посвящает свое время работе в некоммерческих организациях и мечтает изменить мир к лучшему, сталкиваясь с насмешками со стороны успешных знакомых. Она один из самых посредственных представителей человечества – именно этот возмутительный факт Кэрол однажды сообщает бытовая техника в ее собственном доме. Героине кажется, что это какой-то розыгрыш, но на самом деле к ней обращается Суперинтеллект, который выбрал ее для исследований. Теперь у нее есть три дня, чтобы объяснить Суперинтеллекту, как устроены отношения людей. Если ему не понравится результат усилий Кэрол, он поработит или же полностью уничтожит весь мир.

Это не первый фильм, который обыгрывает всевозможные шутки вокруг восстания ИИ. Например, год назад вышла комедия «Джекси» (Jexi), которая высмеивала зависимость от технологий и предполагала возможную влюбленность ИИ в человека.

Если в «Джекси» ИИ превращал жизнь главного героя в сущий ад, то в «Суперинтеллекте» ИИ становится личным помощником героини, налаживая ее финансовые, рабочие и личные дела. В какой-то момент происходящее превращается в типичный мейковер (самая худшая и несмешная часть фильма), которых сейчас избегают даже самые глянцевые голливудские фильмы.

Оставив шутки про преображения внешности, «Суперинтеллект» трансформируется в романтическую мелодраму, которой он остается практически до самого конца, разбавляя сюжет напоминанием о возможном конце света. Дело в том, что ИИ помогает Кэрол вернуться к Георгу (Бобби Каннавале), с которым у нее когда-то были отношения. Помощь эта довольна навязчива и порой неуместная – из всех электронных устройств героиню преследует голос и облик Джеймса Кордена, который поначалу казался ей весьма дружелюбным.

Вероятно, телеведущий Джеймс Корден должен был оживить фильм, добавив к нему своей харизмы. Обаяние Джеймса, увы, пока работает только в формате вечернего ток-шоу, а вот попытки Кордена появиться в полнометражном кино особо не восхищают. Хотя «Суперинтеллект», конечно, производит не такой устрашающий эффект, как мюзикл «Кошки» (Cats).

В фильме есть упоминания известных компаний, например, главная героиня в былое время работала в Yahoo, а ее лучший друг (его играет Брайан Тайри Генри) занимается веб-безопасностью в Microsoft. Персонаж Брайана Тайри Генри будет задействован в масштабной операции по предотвращению уничтожения человечества, но эта линия для сценаристов лишь комедийное ответвление, разбавляющее общую романтику.

Режиссером фильма выступил Бен Фальконе, он же супруг исполнительницы главной роли Мелиссы Маккарти, и это объясняет многие моменты в фильме. «Суперинтеллект» — не первый совместный фильм пары, ранее Фальконе уже снимал Маккарти в комедиях «Тэмми» (Tammy), «Большой босс» (The Boss) и «Душа компании» (Life of the Party).

Собственно, к четвертому совместному фильму концепция сочетания плохих шуток и Мелиссы Маккарти не поменялась, только на этот раз Бен Фальконе добавил ИИ с человеческими эмоциями, который разрывается между желанием помочь хорошему человеку и побуждением истребить Землю.

Что ж, очень жаль, что Мелисса Маккарти вернулась к привычному комедийному образу, от которого она сумела избавиться в биографической драме «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?). Но, видимо, он ей намного ближе.

А что касается фильма «Суперинтеллект», то он найдет свою аудиторию в лице тех, кто ищет романтическую мелодраму, бонусом к которой идут несмешные шутки и эпизодическое появление Джеймса Кордена.