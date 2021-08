Рецензія на музичний анімаційний фільм «Живу» / Vivo

З творами Лін-Мануеля Міранди все дуже просто. Або ви обожнюєте їх геть усі, або гадки не маєте, хто такий той Лін-Мануель Міранда взагалі. «Живу» / Vivo – новий музичний мультфільм автора «Гамільтона», який вийшов нещодавно на Netflix. Як і зазвичай сам Міранда і виконав у ньому головну роль.

Формально режисер Vivo – Кірк де Мікко, той самий, що створив мультфільми Space Chimps та The Croods, а сценаристка – пульцеровська лауреатка 2012 р. К’яра Алегрія Гудес, що отримала визнання за п’єсу «Ложка, повна води» / Water by the Spoonful. Але ідею фільму ще у 2010 р., відразу після успіху бродвейської In the Heights, запропонував DreamWorks Animation саме Лін-Мануель Міранда. До речі К’яра Алегрія Гудес вже не вперше співпрацює з Мірандою, саме вона відповідальна за новелізацію та сценарій кіноверсії In the Heights.

Тоді у DreamWorks Animation не склалось, а після реструктуризації студії проєкт у 2016 р. потрапив до рук Sony Pictures Animation, яка досить швидко дала йому зелене світло. Виконавцем, тобто актором озвучення, на головну роль взяли ясна річ Міранду, який разом з композитором Алексом Лакамуаром з яким він працює на постійній основі (In the Heights, Hamilton, Dear Evan Hansen, The Greatest Showman), написали 11 пісенних номерів для стрічки. А ось далі фільму не поталанило.

Спершу реліз Vivo був запланований на грудень 2020 р., потім навіть ще трохи раніше, на листопад 2020 р., а потім стався COVID-19 і все полетіло шкереберть. Фільм посунули на 16 квітня 2021 р., потім на 4 червня 2021 р., а потім… Sony здалася та віддала мультфільм Netflix, де він нарешті й вийшов.

Vivo – це ім’я кінкажу, що живе зі старим вуличним музикантом Андресом Ернандесом у Гавані, на Кубі. Разом вони щодня співають на площі, приносячи радість мешканцям міста й туристам, та самі отримують задоволення від музики. Vivo – такий собі кубинський Чебурашка але без радянської депресії, викликаної алкоголізмом автора. Його теж знайшли у ящику з екзотичними фруктами, а Андрес, що став його родиною, назвав кінкажу Vivo за жвавість та жагу до життя. Саме тому в українській версії фільму (так, Netflix знову на висоті) кінкажу зовуть Живу. Ми не будемо знову сперечатися про необхідність чи заборону перекладу імен що говорять, називайте звірятко як вам більш до вподоби, Живу чи Віво, це не буде помилкою.

Насправді кінкажу – це далекий південно-американський родич ракуна звичайного тобто єнота-полоскуна. Живе на деревах, харчується фруктами, але не зневажає й комахами. В особливих музикальних здібностях помічений не був. Але в нас же дитячий музичний мультфільм, так що… співають усі!

Так сталося, що Віво треба поїхати до Майамі, щоб виконати одну дуже важливу для нього самого, його друга Андреса та ще для однієї людини місію. Ясна річ, пов’язану з музикою та коханням. В подорожі до концертного залу Mambo Cabana у Майамі Віво буде супроводжувати нестерпна, зовсім немузикальна, та взагалі дуже дивна дівчина Габі Ернандес, американська внучата небога Андреса. Звісно наприкінці Габі та Віво стануть ліпшими друзями та родиною, бо вони обидва когось втратили і ніяк не можуть сприйняти цю втрату.

І хоч у Vivo є декілька дуже сумних моментів, які напевне можуть засмутити дітлахів чи навіть вичавити сльозу з очей їх батьків, в цілому це дуже яскравий, кольоровий та добрий мультик, приправлений латиноамериканською, точніше кубинською, специфікою, як у випадку самої Гавани, так і Майамі, де мешкає багато кубинських емігрантів. До речі, щодо яскравості стрічки у зображенні комуністичної Куби… на тлі нещодавніх протестів на «острові Несвободи» це виглядає трохи недоречно.

Головна страва у мюзиклі, у тому числі й анімаційному мюзиклі – це пісенні номери. Що ж, вони вдалі, професійні, знову ж таки дуже яскраві та зроблені у фірмовому, притаманному саме Міранді стилі. Вкраплення репу, широке використання латиноамериканської мелодики та інструментів, дуже характерні переходи від стилю до стилю. Все начебто дуже добре, але… відразу після перегляду я не зміг згадати жодного номера, вони сплуталися у мене в голові з номерами інших творів Міранди. Тих самих In the Heights, Hamilton, Mary Poppins Returns. Таке враження, що у Vivo Міранда цитує самого себе. Цитує вдало, навіть винахідливо, але все одно цитує.

Цікаво, що деякі ролі у Vivo виконали актори, чиї життя майже повторюють долю героїв стрічки. Так всесвітньо відома співачка Марта Сандовала, що свого часу поїхала з Куби, говорить та співає голосом легендарної кубинки Глорії Естефан, що живе у Маймі, володарки семи Grammy та багатьох інших нагород. Щодо Андреса Ернандеса, то його голосом став кубинський співак Хуан де Маркос Гонсалес, один з лідерів ансамблю Buena Vista Social Club. Щодо інших зірок у стрічці, то окрім вже багато разів згаданого Міранди у Vivi «знялися» Зої Салдана, яка «грає» мати Габі, та Майкл Рукер (Йонду Юдонта у Guardians of the Galaxy 1/2), що втілив у життя образ пітона Лутадора, який ненавидить будь який галас. Як завжди пропонуємо дивитися на мові оригіналу з українськими субтитрами. Хоч тут є й повна та навіть гарна українська озвучка, все ж таки англійсько-іспанська на нашу думку краще.

Щодо візуальної частини мультфільму. Sony Pictures Animation продовжує використовувати своє диво ПЗ, що подарувало нам Spider-Man: Into the Spider-Verse та The Mitchells vs. the Machines. Тобто незважаючи на часом занадто яскраву та дитячу картинку, з технічного боку тут все дуже круто, подивіться хоча б на віддзеркалення у воді чи на м’яке освітлення хутра чи тієї ж води. На деяких стоп кадрах можна побачити і фірмову штриховку в стилістиці коміксів, а перехід від 3D до 2D анімації дійсно вражає.

І хоч Vivo напевно не збере у цьому році багато нагород, бо більшість вже заброньовані Luca, це непоганий мультфільм, який варто подивитися з дітьми. Він про кохання та втрату, про музику та про те, як знаходити друзів. А ще в ньому все ж таки дуже непогано співають.

P.S. Схоже 2021 р. буде особливо вдалим для Лін-Мануеля Міранди. Вже вийшов документальний фільм Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, продюсером якого був Міранда, та згаданий вище In the Heights. Зараз Vivo. А до кінця року ще з’являться диснеївська казка Encanto (прем’єра запланована на 24 листопада 2021 р.) з музикою Міранди та музикальна драма Tick, Tick… Boom! в якій композитор спробує себе у ролі режисера. Як на мене дуже непоганий творчий здобуток.