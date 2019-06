Рецензия на сериал State of the Union / «Положение в стране»

Несмотря на название, сериал State of the Union от SundanceTV (один из каналов AMC Networks) не имеет никакого отношения к политике – он об отношениях в браке. Впрочем, посмотреть это шоу стоит всем, кто любит хорошие сериалы с упором на диалоги.

State of the Union / «Положение в стране» Жанр семейная драма, комедия

Создатель Ник Хорнби

В ролях Розамунд Пайк (Луиза), Крис О’Дауд (Том)

Канал SundanceTV

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

State of the Union – очень необычный сериал. В десяти десятиминутных сериях, которые можно посмотреть как не самый длинный фильм, за один присест, практически ничего не происходит. Просто два человека беседуют на разнообразные темы, пытаясь понять, связывает ли их еще что-нибудь и есть ли хоть небольшой шанс сохранить их брак.

Луиза и Том очень разные. Она — врач-геронтолог, серьезная, чувственная, очень красивая. Он — бывший музыкальный критик, а сейчас безработный, несколько неловкий и непрактичный человек. Они прожили в браке 15 лет, у них двое детей, они оба еще совсем не старые, полные сил люди, вот только теперь в их семейной жизни произошел слом. Каждую неделю, перед походом к семейному психологу, они встречаются в пабе через дорогу от кабинета врача и пытаются обсудить то, о чем они будут говорить на консультации. И кажется, эти короткие беседы помогают им понять друг о друге больше, чем посещения специалиста.

State of the Union — камерный, исключительно диалоговый сериал. Здесь нет action, большую часть серии Том и Луиза просто сидят за столом, пьют пиво и вино и говорят. Потом поднимаются и, переходя улицу, идут к психологу. Одни и те же декорации, почти одинаковые костюмы, здесь все держится на актерах и тексте – этот сериал очень легко адаптировать для сцены.

Как обычно, в фильмах с упором на диалоги смотреть State of the Union стоит на языке оригинала. Во-первых, из-за замечательных голосов исполнителей главных ролей, во-вторых, из-за многослойности некоторых пассажей. Секс, супружеская измена, кроссворды, музыка, безработица, события в Сирии, Brexit, страх одиночества, снова секс. Герои говорят о чем угодно, но постепенно приближаются к пониманию того, что произошло между ними.

Главные роли в State of the Union исполняют Розамунд Пайк (Pride & Prejudice, Gone Girl и недавняя A Private War) и Крис О’Дауд (The IT Crowd, Loving Vincent, Molly’s Game) – авторы, похоже, специально старались создать наиболее безумную экранную пару. Что ж, и Пайк, и О’Дауд — великолепные актеры с большим, в том числе театральным, опытом, который определенно пригодился им в работе над State of the Union. Несмотря на общий сдержанный тон сериала, несмотря на отсутствие каких-либо взрывных сцен, актерам удалось отлично показать развитие персонажей и их отношений от серии к серии. Лучших исполнителей на эти роли и желать не стоит.

State of the Union – это законченная история, к которой, при желании, можно добавить продолжение. Как мне кажется, делать этого не стоит. Это приятный сериал на один вечер с хорошими актерами, великолепными диалогами и легкой, несмотря на серьезность обсуждаемых тем, атмосферой. Настоятельно рекомендуется людям, прожившим в браке более 5 лет, впрочем, никто, конечно же, не запрещает смотреть его и остальным.