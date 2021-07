Tetris, Mario или Call of Duty? Самые популярные игровые серии в истории

Первая компьютерная игра, крестики-нолики Bertie the Brain, была показана публике в рамках ежегодной Канадской национальной выставки 25 августа 1950 г., то есть буквально через 7 лет после появления первого цифрового электронного компьютера. Современная игровая индустрия сформировалась чуть позже, в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века. За прошедшие с тех пор 40 лет многие игровые серии, берущие начало как раз в тот период, обросли сиквелами, продолжением, спин-оффами, а нумерация новых частей, если бы таковая велась правильно, перевалила бы за второй десяток. Но какие из игровых серий самые популярные? Какие игры разошлись наибольшим тиражом? Tetris, Mario, Grand Theft Auto, FIFA или Assassin’s Creed? Давайте разбираться.

В данном материале мы считаем только продажи игр, Free-to-Play продукты и внутриигровые микротранзакции не учтены. Кроме того, не учитываются версии для аркадных автоматов, речь идет только о видеоиграх. Продажи дополнений считают вместе с продажами игры. Все цифры приведены либо по данным, обнародованным самими издателями, либо по расчетам независимых аналитиков. Основной список ограничен игровыми сериями, преодолевшими планку в 100 млн. проданных копий.

1. Mario

Общий тираж 804,62 млн.

Число игр 260

Релиз первой игры 9 июля 1981

Разработчик / издатель Nintendo

Mario, конечно же, это и должен был быть Mario! Самый известный игровой персонаж, талисман Nintendo и главный источник доходов компании вот уже несколько десятилетий. Как все хорошо знают, первая игра про Марио, созданная легендарным Сигэру Миямото, называлась вовсе не Mario, а Donkey Kong, и буквально несколько дней назад она отпраздновала свое 40-летие!

Стартовав как платформер, серия за 40 лет расширилась и на другие жанры – гонки, спортивные игры, головоломки, даже RPG с участием симпатичного итальянского водопроводчика из Бруклина (кстати, в Donkey Kong Марио был еще плотником). Естественно, по Mario выпускаются комиксы, манга, фильмы и телесериалы, плюшевые и коллекционные игрушки и т.д.

За прошедшие годы Марио, как играбельный персонаж, успел засветиться в 260 (!) играх, а некоторые подсерии франшизы настолько популярны сами по себе, что заслужили бы отдельное место в этом списке. Так, например, тираж подсерии Super Mario – 387,26 млн. копий, Mario Kart – 156,45 млн., Mario Party – 59,17 млн. и т.д.

2. Tetris

Общий тираж 495 млн.

Число игр более 80

Релиз первой игры 29 января 1988

Разработчик / издатели Алексей Пажитнов / разные

Приведенная выше дата относится именно к первому коммерческому релизу «Тетриса». Как известно, начиная с 1984 г., Пажитнов раздавал код игры бесплатно, и к 1988 г. количество таких версий в СССР и странах социалистического блока исчислялось сотнями тысяч (вспомним, что компьютеры в странах соцлагеря были большой редкостью и находились только в государственных учреждениях). На западе Tetris первыми издали британская Mirrorsoft и американская Spectrum HoloByte в 1988 г.

С тех пор вышли сотни вариантов Tetris (84 официальных и множество неофициальных) и его клонов, в том числе и нелицензированные китайские версии в виде миниприставок, страшно популярных у нас в стране в конце 90-х гг. прошлого века. Tetris есть на карманных консолях, на мобильных телефонах (были когда-то такие устройства), смартфонах, на встроенных развлекательных системах авиакомпаний, на больших консолях. Везде. В честь «Тетриса» даже названо одно из когнитивных искажений – «Эффект Тетриса», когда вы во сне, в мыслях, а порой даже в реальном мире видите образы, характерные для определенной деятельности, которой вы уделяли слишком много времени.

На самом деле Tetris, вероятно, должен был бы занимать первое место в нашем списке, но из-за чехарды с авторскими правами и сложностью фиксации продаж всех версий, выпущенных разными издателями за все эти годы, приведенная выше цифра относится только к официальным физическим продажам дисков и картриджей (70 млн. копий) и к платной загрузке мобильной версии игры (425 млн. загрузок).

Об истории и эволюции «Тетриса» можно почитать в специальном материале, который мы подготовили к 30-летию игры.

3. Call of Duty

Общий тираж 400 млн.

Число игр 33

Релиз первой игры 29 октября 2003

Разработчики / издатель разные / Activision

Главная милитаристическая игра 2000-х, серия шутеров от Activision, в разработке которой в разное время принимали участие студии Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games и Raven Software.

Только в основную серию Call of Duty входит 18 игр плюс еще 15 спин-оффов и специальных версий для различных платформ, события которых разворачиваются во Вторую мировую войну, во время современных военных конфликтов и даже в будущем (на самом деле Call of Duty: Infinite Warfare — очень недооцененная игра!). Начиная с 2006 г., игры серии выходят ежегодно, а последний на текущий момент релиз – Call of Duty: Black Ops Cold War.

Самые популярные части серии: Call of Duty: Modern Warfare (2019) – 30 млн. копий, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) – 26,5 млн. и Call of Duty: Black Ops (2010) – 26,2 млн. В дополнение к впечатляющим продажам основной серии, можно вспомнить еще и 500 млн. загрузок условно-бесплатной Call of Duty: Mobile для Android и iOS. И это всего-то за неполные два года.

4. Pokémon

Общий тираж 380 млн.

Число игр 20

Релиз первой игры 27 февраля 1996

Разработчик / издатель Game Freak / Nintendo, The Pokémon Company

Ролевая игра про карманных монстров, придуманная Сатоси Тадзири в середине 90-х и выходившая в основном на карманных консолях Nintendo, завоевала мир в мгновение ока. Уже самая первая игра серии, Pokémon Red / Green / Blue / Yellow, изданная в 1996/98 г., стала мегахитом и продалась совокупным тиражом в 47,52 млн. копий!

Всего же в серии Pokémon уже 20 игр, если считать производные, улучшенные версии и ремейки, которые продавались отдельно, разделенные на восемь поколений (см. таблицу Summary of main series titles). Из бесплатных спин-оффов стоит упомянуть Pokémon Go, ставшую настоящим медиафеноменом, еще в 2019 г. преодолевшую планку в 1 млрд. загрузок и принесшую Niantic / Nintendo / The Pokémon Company более $6 млрд. выручки.

Можно вспомнить еще и многочисленные аниме сериалы, фильмы, включая американизированный Detective Pikachu, мангу, карточные игры и т.д. Pokémon – это медиафраншиза поистине колоссальных размеров.

Последний на текущий момент релиз серии, Pokémon Sword / Shield (2019) для Nintendo Switch, набрал уже 21,1 млн. проданных копий, а в планах на ближайшее будущее сразу две игры – Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, которая выходит 19 ноября 2021 г. на Nintendo Switch (это ремейк игры 2006 г. для Nintendo DS) и первая в серии action/RPG Pokémon Legends: Arceus, релиз которой запланирован на 2022 г.

5. Grand Theft Auto

Общий тираж 345 млн.

Число игр 11

Релиз первой игры 21 октября 1997

Разработчики / издатель DMA Design, Rockstar North / Rockstar Games

Признайтесь, вы ждали появления этого названия. И хотя сегодня мало кто вспомнит две первые игры серии Grand Theft Auto, простенькие аркадки с видом сверху, остальные пять проектов наделали достаточно шума. Всего же GTA, считая мобильные спин-оффы, уже одиннадцать.

Самой популярной частью стала Grand Theft Auto V, вышедшая еще в 2013 г., но продолжающая приносить доход и по сей день, спасибо онлайн-составляющей. 145 млн. копий на апрель 2018 г., звание самого прибыльного развлекательного продукта в истории и одной из самых дорогих в разработке игр в истории.

По последним слухам, следующая часть серии, GTA VI, выйдет не раньше осени 2023 г., а ее события будут разворачиваться в городе, срисованном с Майями.

6. FIFA

Общий тираж 325 млн.

Число игр 28

Релиз первой игры 15 декабря 1993

Разработчики / издатель разные / EA Sports

Первая часть этой популярной спортивной серии, FIFA International Soccer, вышла в конце 1993 г., и с тех пор EA Sports не пропустила ни одного года, выпустив уже 28 игр. Кстати, портированием первых игр на MS-DOS занималась еще молодая тогда студия Creative Assembly, ставшая известной после создания в 2000 г. серии Total War (общие продажи всего-лишь 34,3 млн. копий).

Самый высокий тираж в серии у FIFA 18 (2017) – 24 млн. копий. Впрочем, в последнее время EA зарабатывает больше не на продажах самих игр, а на внутриигровых покупках, попадая время от времени в скандалы, связанные с этим видом деятельности. Релиз следующей части, FIFA 22, запланирован на 1 октября 2021 г.

7. Wii

Общий тираж 202,57 млн.

Число игр 12

Релиз первой игры 19 ноября 2006

Разработчики / издатель разные / Nintendo

Wii – это не только имя самой успешной домашней консоли Nintendo, но и название серии игр, которые должны были раскрыть весь потенциал устройства, в особенности уникальной системы управления Wii Remote. Серия состоит из подсерий казуальных спортивных симуляторов Wii Sports, сборников мини-игр Wii Play, фитнес-игр Wii Fit и мультиплеерных мини-игр Wii Party.

Самой популярной в серии стала самая первая Wii Sports (2006), входившая в стартовую линейку консоли и продававшаяся в составе бандла с самим устройством. Всего разошлось 82,85 млн. копий только этой игры и более 200 млн. продуктов под маркой Wii в целом. Очень неплохо как для консоли, продавшейся в количестве 101,63 млн. штук. Последняя игра серии, Wii Sports Club, появилась в 2014 г. и продолжения серии, видимо, уже не будет, Nintendo сконцентрировалась на портативных консолях.

8. Lego

Общий тираж 200 млн.

Число игр более 90

Релиз первой игры декабрь 1995

Разработчики / издатели разные / разные

Первая видеоигра с кубиками Lego появилась еще в 1995 году на забытой сегодня обучающей консоли Sega Pico. С тех пор по мотивам продуктов датской кампании выпущено более 90 игр, часть из которых по собственным наборам Lego, часть по лицензированным продуктам других медиафраншиз, включая такие популярные как Batman, Harry Potter, Indiana Jones и Star Wars.

Последние из вышедших игр: Lego Legacy: Heroes Unboxed (2020) на Windows, Android и iOS, и Lego Star Wars Battles (2020) для Android и iOS. Дата следующего большого релиза, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, еще не объявлена.

9. The Sims

Общий тираж 200 млн.

Число игр 13 + десятки дополнений

Релиз первой игры 4 февраля 2000

Разработчики / издатели Maxis / EA

Симулятор жизни от Уилла Райта не теряет свою популярность вот уже 20 лет, хотя сам Райт и покинул Maxis еще в 2007 г. Каждая отдельная часть серии не может похвастаться астрономическими цифрами продаж, но за счет многочисленных расширений, которые учитываются в этой статистике, она попала на восьмое место в списке.

Последняя из игр серии, The Sims 4, вышла 2 сентября 2014 г. и поддерживается EA до сих пор. За это время игра получила 10 больших дополнений, 10 так называемых game packs (новые миры, сеттинги, возможности симсов и т.д.), 18 паков с предметами и 4 с инструментами. Самое свежее на сегодня DLC, Snowy Escape, вышло 13 ноября 2020 г., а буквально через пару дней, 22 июля 2021 г., состоится релиз следующего – Cottage Living.

10. Minecraft

Общий тираж 200 млн.

Число игр 4

Релиз первой игры 18 ноября 2011

Разработчики / издатели Mojang Studios

Конструктор миров/выживалка Маркуса Перссона уникален. Minecraft не только самый «молодой» участник нашего топа, мало того, в этой серии всего одна игра. Да, вы все правильно поняли, Minecraft официально самая продаваемая видеоигра в истории – 200 млн. за 10 лет.

Да, во франшизе, с 2014 г. принадлежащей Microsoft, есть и спин-оффы – Minecraft: Story Mode (2015), Minecraft Earth (2019) и Minecraft Dungeons (2020), но на фоне продаж основной игры ими можно просто пренебречь.

Существует множество версий Minecraft, включая мобильные, консольные, образовательные и даже отдельная Minecraft China, которая распространяется бесплатно и набрала 300 млн. пользователей еще в 2019 г. А еще по Minecraft пишут книги, докторские диссертации и снимут фильм.

Игра регулярно, примерно раз в полгода, обновляется. Последнее обновление, 1.17: Caves & Cliffs: Part I вышло 8 июня 2021 г., 1.18: Caves & Cliffs: Part II запланировано на Рождество 2021 г.

11. Final Fantasy

Общий тираж 159 млн.

Число игр 15 основных

Релиз первой игры 18 декабря 1987

Разработчики / издатели Square, Square Enix

У серии Final Fantasy всегда были большие проблемы с нумерацией. Все эти компиляции, сборники, связанные игры, спин-оффы, ремейки, отдельные серии Final Fantasy Tactics и Fabula Nova Crystallis Final Fantasy, игры в рамках Final Fantasy XV Universe, субсерии и т.п. Счет уже, вероятно, приближается к сотне. Даже самые преданные фанаты путаются.

Впрочем, в основной серии всего пятнадцать номерных игр, от самой первой Final Fantasy (1987) для Famicom / NES до последней Final Fantasy XV (2016), с выхода которой прошло уже пять лет. Продажи каждой из игр серии редко прыгали выше 10 млн., что в итоге и дало общую цифру в 159 млн. копий.

Final Fantasy XVI уже анонсирована, хотя даже примерной даты релиза у проекта нет. Ставим на 2022 г.

12. Assassin’s Creed

Общий тираж 155 млн.

Число игр 24

Релиз первой игры 13 ноября 2007

Разработчики / издатели Ubisoft

Игра, появившаяся как геймплейный эксперимент в рамках серии Prince of Persia, не только похоронила породившую ее франшизу, но и превратилась в крупнейший актив Ubisoft. Удобное сценарное решение, позволяющее отправлять героев в любые исторические сеттинги, оказалось настоящей золотой жилой. За 14 лет развития серия превратилась из action/adventure с элементами stealth в action/RPG в огромном открытом мире.

Всего в серии Assassin’s Creed двенадцать основных игр и столько же спин-оффов, среди которых тоже есть весьма самобытные проекты, вспомним хотя бы подсерию Assassin’s Creed Chronicles. Кроме того, в медиафраншизу Assassin’s Creed входят десятки комиксов, ставших по сути самостоятельными произведениями, книги, мультфильмы и полнометражный фильм.

Лучшие продажи в серии у Assassin’s Creed III (2012) – 12 млн. копий; начиная с Assassin’s Creed Origins, все игры тоже преодолевают планку в 10 млн. Последняя на сегодня часть, Assassin’s Creed Valhalla – это уже практически игра-сервис, в которой можно провести сотни часов.

О следующей части серии, которая, очевидно, выйдет в 2022 г. и уже на новом движке, пока ничего не слышно. Зато Ubisoft уже объявила о работе на VR-проектом по Assassin’s Creed и онлайновой Assassin’s Creed Infinity, близкой по духу Fortnite и Grand Theft Auto Online, что бы ни означал такой необычный микс. Ну а Netflix работает над аниме-сериалом по играм.

13. Need for Speed

Общий тираж 150 млн.

Число игр 27

Релиз первой игры 31 августа 1994

Разработчики / издатели разные / EA

Еще одна долгоиграющая франшиза от EA в нашем списке. Только в основной серии, игры в которой выходили практически ежегодно, уже 24 названия, плюс имеется несколько спин-оффов и мобильных проектов. И, конечно же, кинофильм, какая приличная игровая серия может обойтись без кинофильма?!

За 24 года существования Need for Speed пережила как воодушевляющие подъемы, так и болезненные падения, превращаясь то в совсем уж аркадную гонку, то почти в симулятор. Увы, в последнее время серия не может похвастаться любовью игроков и критиков и, кажется, делается по остаточному принципу. Последняя часть, Need for Speed Heat, провалилась в продаже, предпоследняя Need for Speed Payback тоже вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Похоже, все, что нам остается — переигрывать в ремейки классических частей серии, например, в Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Юбилейный, двадцать пятый проект под лейблом Need for Speed, которым снова занимается Criterion Games, должен был выйти уже в этом году, но EA решила перенести релиз на 2022 г. Что ж, мы подождем.

14. Sonic the Hedgehog

Общий тираж 145,61 млн.

Число игр более 100

Релиз первой игры 23 июня 1991

Разработчики / издатели Sega

Еще одна классическая серия родом из Японии. Самый первый Sonic the Hedgehog продавался в бандле с консолью Sega Genesis / Mega Drive и, как говорят, стал одной из причин безумной популярности этой системы. Именно первый Sonic и является самой продаваемой частью серии, она разошлась фантастическим для начала 90-х гг. тиражом в 15 млн. копий. Мало того, позже оригинальная игра была портирована на Game Boy Advance (2006), Windows (2010), Nintendo 3DS (2013), iOS (2013), Android (2013) и Nintendo Switch (2018), что позволило достигнуть суммарного тиража в 24 млн. копий.

Естественно, реактивный синий ежик стал героем многочисленных комиксов, анимационных и художественных фильмов, включая голливудскую адаптацию 2020 г., которая, как стало известно, получит сиквел, релиз которого запланирован на 2022 г.

В серии игр про Соника: двадцать 2D-платформеров, тринадцать 3D-платформеров, четырнадцать аркадных гоночных игр, шесть аркад, образовательные игры, спин-оффы, коллаборации с другими франшизами, компиляции и т.д. Последняя на сегодня игра серии, Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, вышла в мае 2020 г. На 2021 г. запланирован релиз компиляции старых игр Sonic Origins, а на 2022 г. — новый 3D-платформер Sonic Rangers.

15. Madden NFL

Общий тираж 130 млн.

Число игр более 40

Релиз первой игры 1 июня 1988

Разработчики / издатели разные / EA Sports

Долгое время именно посвященная американскому футболу Madden NFL была самой популярной спортивной игрой EA, приносившей ей основные доходы, и только в последние годы FIFA вырвалась вперед. Если вы не знаете, Madden в названии – это фамилия популярного игрока, тренера, а позже знаменитого спортивного комментатора Джона Мэддена. Он одолжил серии свое имя, голос и внешность: на обложках первых восьми игр серии, с 1988 по 1994 г., был изображен именно Мэдден, а не популярный игрок, как сейчас. И хотя сам Джон Мэдден вышел на пенсию еще в 2009 г., он продолжает принимать участие в процессе создания новых игр серии. Интересно, что в начале Мэдден рассматривал игру как своеобразный инструмент для обучения и тестирования тренерских заготовок и тактик.

C 1988 г. вышло 40 игр под лейблом Madden NFL, считая отдельные специальные релизы на разных платформах. С 1990 г. серия стала ежегодной. Последняя на текущий момент часть – Madden NFL 21, но релиз Madden NFL 22 уже не за горами, игра появится на всех платформах уже 20 августа 2021 г.

16. Star Wars

Общий тираж 119,37 млн.

Число игр более 100

Релиз первой игры May 1982

Разработчики / издатели разные / разные

Игры по вселенной «Звездных войн» выпускали десятки разработчиков и издателей, в разных сериях и в самых разнообразных жанрах, единственное, что их объединяет – лицензия Star Wars. Первой такой игрой стал простенький сайдскроллер/шутер Star Wars: The Empire Strikes Back для Atari 2600 от интерактивного подразделения производителя игрушек Parker Brothers. Игрок в роли Люка Скайуокера должен был управлять снежным спайдером и уничтожить огромный AT-AT.

Кроме игр, привязанных к конкретным эпизодам саги, под брендом Star Wars выходили и самостоятельные продукты, которые серьезно расширяли лор самой вселенной. Вспомним хотя бы серию Knights of the Old Republic от BioWare. Из других популярных подсерий стоит упомянтуть отличные X-Wing, TIE Fighter и их комбинации; серию Jedi Knight; Star Wars Racer; сетевые шутеры Battlefront; The Force Unleashed.

Последние на сегодня игры под брендом «Звездных войн» – отличная Star Wars Jedi: Fallen Order и не очень удачная попытка возродить серию X-Wing – Star Wars: Squadrons.

По слухам, сейчас в разработке сразу пять больших игр по этой популярной вселенной: Star Wars Jedi: Fallen Order 2, Star Wars: The Mandalorian по одноименному сериалу; ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars Battlefront 3 и нечто под названием Star Wars: The High Republic, о которой почти ничего не известно.

17. The Legend of Zelda

Общий тираж 117,34 млн.

Число игр 19 основных частей

Релиз первой игры 21 февраля 1986

Разработчики / издатели разные / Nintendo

Сигэру Миямото — воистину творец игровых хитов, The Legend of Zelda — уже третья серия легендарного геймдизайнера в нашем списке. Приключения Линка и принцессы Зельды начались в 1986 г. на консоли Famicom Disk System от Nintendo. Игра продалась фантастическим для середины 80-х гг. тиражом в 6,5 млн. копий.

С тех пор игры серии или ремейки предыдущих игр выходят буквально каждые два года и набралось их, если считать только оригинальные части, аж девятнадцать. Последняя из игр, The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019) – это ремейк одноименной игры 1993 г. для Nintendo Switch. Самая популярная часть серии – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) для Switch и Wii U, которая продалась тиражом в 23,97 млн. копий. Следующая игра, пока что безымянный сиквел Breath of the Wild, запланирована на 2022 г.

Кстати, принцесса, давшая серии свое имя, названа в честь Зельды Фицджеральд, писательницы и жены писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В свою очередь она получила свое имя в честь героини книг Джейн Ховард «Зельда: повесть о колонии Массачусетса» (1866) и Роберта Эдварда Франсильона «Удача Зельды» (1874). Круг замкнулся.

Да, само собой, по The Legend of Zelda тоже есть комиксы, анимационные сериалы и прочие сопутствующие товары. А как же иначе?!

18. Pro Evolution Soccer

Общий тираж 111 млн.

Число игр 19

Релиз первой игры 21 июля 1995

Разработчики / издатели Konami

Главный конкурент серии FIFA от японской Konami. Удивительно, но лучшие симуляторы футбола делают не в Европе или Латинской Америке, а в США и Японии. Серия стартовала на два года позже FIFA и проигрывает ей по общим тиражам и вовлеченности игроков.

Всего в серии Pro Evolution Soccer, известной на родном для нее японском рынке как Winning Eleven, уже 19 игр, последняя из которых сменила название на eFootball PES 2020, чтобы подчеркнуть заинтересованность издателя в онлайн составляющей проекта. Кстати, сезон 2021 серия встречает обновлением для игры 2020 г., а полноценная новая часть выйдет уже в 2022 г.

FIFA и PES соперничают уже десятилетия, одно время игроки считали PES более глубоким симулятором, чем FIFA, но по уровню доходов продукт EA намного опережает игру Konami. Самая популярная часть японской серии, Pro Evolution Soccer 2008, продалась тиражом 8,56 млн. копий при сопоставимом тираже у FIFA 08 – 9,49 млн. Разница в тиражах новых игр обеих серий составляет уже десятки миллионов. Konami серьезно проигрывает.

19. NBA 2K

Общий тираж 111 млн.

Число игр 19

Релиз первой игры 10 ноября 1999

Разработчики / издатели Visual Concepts / Sega Sports, 2K Sports

Еще одна спортивная серия в нашем списке и снова не от EA Sports. Хотя NBA Live от EA и стартовала на пять лет раньше, тем не менее, в 2010-х NBA 2K начала регулярно обходить соперников, которые на фоне успехов конкурентов стали даже пропускать сезоны и отменять ежегодные обновления. Так, последняя NBA Live 19 вышла еще в 2018 г. и о новых частях пока ничего не слышно.

Что же до NBA 2K, то в серии уже 19 игр, последняя из которых, NBA 2K21 вышла в сентябре 2020 г. и продалась тиражом 8 млн. экземпляров. Результат NBA 2K20 – 14 млн. копий, лучший в истории серии. Дата выхода следующей части, NBA 2K22 уже не за горами – 10 сентября 2021.

20. Resident Evil

Общий тираж игр серии 110 млн.

Число игр 28

Релиз первой игры 22 марта 1996

Разработчики / издатели Capcom

И снова японская серия, в этот раз от Capcom. Resident Evil / Biohazard была популярна еще до всеобщей зомби-одержимости, можно сказать, с нее все и началось, по крайней мере в играх. Да, по совместительству это вообще самая популярная хоррор-франшиза во всех существующих медиа.

Все знают шесть художественных фильмов с Милой Йовович в главной роли, а ведь есть еще анимационные фильмы, комиксы, книги, постановки (!) и т.д. Ну и, конечно же, игры. Формально самая новая часть, Resident Evil Village — только восьмая игра серии, фактически же их, включая ремейки, которые зачастую являются скорее переосмыслением оригиналов, уже 28.

Самой успешной частью серии является Resident Evil 5 (2009), которая разошлась тиражом 13,4 млн. копий. Результаты последних игр, Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village, намного скромнее, 9 млн. и 4,5 млн. соответственно.

Игровые серии с тиражом от 50 до 100 млн. (в скобках выход первой игры)

Gran Turismo (23 декабря 1997) – 85,02 млн.

Dragon Quest (27 мая 1986) – 82 млн.

Tom Clancy’s (21 августа 1998) – 82 млн.

Tomb Raider (15 ноября 1996) – 82 млн.

Halo (15 ноября 2001) – 81 млн.

Worms (17 ноября 1995) – 75 млн.

Monster Hunter (21 сентября 2004) – 72 млн.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (20 декабря 2017) – 70 млн.

Just Dance (17 ноября 2009) – 70 млн.

Borderlands (20 октября 2009) – 70 млн.

Animal Crossing (14 апреля 2001) – 66,33 млн.

The Oregon Trail (3 декабря 1971) – 65 млн.

Super Smash Bros. (21 января 1999) – 63,77 млн.

Red Dead (4 мая 2004) – 60 млн.

WWE 2K (29 февраля 2000) – 60 млн.

The Elder Scrolls (25 марта 1994) – 58,5 млн.

Donkey Kong (9 июля 1981) – 58,19 млн.

Dragon Ball (27 сентября 1986) – 58 млн.

Battlefield (10 сентября 2002) – 57 млн.

Civilization (сентябрь 1991) – 57 млн.

Metal Gear (13 июля 1987) – 56,9 млн.

Mortal Kombat (8 октября 1992) – 54 млн.

Tekken (9 декабря 1994) – 51 млн.

God of War (22 марта 2005) – 51 млн.

Bejeweled (30 мая 2001) – 50 млн.

Crash Bandicoot (9 сентября 1996) –50 млн.

Far Cry (23 марта 2004) – 50 млн.

Diablo (3 января 1997) – 50 млн.

The Witcher (26 октября 2007) – 50 млн.