Игры на $100 млн.: самые дорогие видеоигры в истории

Как вы думаете, какая из видеоигр является самой дорогостоящей? Вечнострой Star Citizen Криса Робертса? Нет, ПОКА нет. Но у нее есть все шансы когда-нибудь утвердиться на троне, ведь разработка этого космосима еще далеко не закончена, если она вообще когда-либо будет закончена. Пока релизы 2021 г. массово переезжают на более поздний срок (зачем нужны игры, если консолей и видеокарт все равно нет?!), мы решили вспомнить самые дорогие игровые проекты всех времен и народов. Присаживайтесь поудобней, список обещает быть интересным.

Крупные издатели давно уже говорят о необходимости повышения среднего ценника для игр категории AAA, ссылаясь на удорожание разработки. Сегодня, в отличие от 80-90-х гг. прошлого века, когда игровые хиты создавались крохотными коллективами и/или авторами-одиночками, в разработке больших проектов принимают участие сотни, а нередко и тысячи человек по всему миру, задействуется дорогостоящее оборудование и технологии, в том числе и такие, которые используются при съемках фильмов. Неудивительно, что бюджет некоторых игр уже превосходит стоимость создания среднего голливудского блокбастера.

Самым дорогим на сегодня кинофильмом в истории является вышедший в 2011 г. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. По данным Forbes, производство картины стоило более $410,6 млн., с учетом инфляции это составляет свыше $480 млн. в ценах 2021 г. Видеоиграм еще далеко до таких цифр, но они стараются – «лучшие из лучших» легко могли бы претендовать на место в Топ-10 самых дорогих фильмов в истории Голливуда.

Создатели видеоигр не любят раскрывать суммы, потраченные на разработку, так что приведенные ниже данные далеко не полные – это либо цифры, опубликованные издателями в квартальных и годовых финансовых отчетах, либо суммы, озвученные представителями компаний в интервью прессе и во время публичных выступлений, либо затраты, рассчитанные бизнес-аналитиками по косвенным данным. В данном списке почти нет MMOG и игр-сервисов, разработка которых может длиться десятилетиями, а поддержка стоит не меньше, чем создание нового контента. В стоимость разработки в большинстве случаев включены и затраты на маркетинг. Итоговые суммы приведены к ценам января 2021 г. с учетом инфляции. Для расчета использован онлайн-калькулятор Федерального бюро статистики труда США. В этом материале мы решили ограничиться играми, стоимость создания которых превысила $100 млн.

Бюджет $330 млн.

Год выхода 2020

Разработчик CD Projekt Red

Издатель CD Projekt

Cyberpunk 2077, несомненно, самая дорогая игра CD Projekt Red, но приведенные здесь цифры достаточно приблизительные. В 1,2 млрд. злотых ($330 млн.) стоимость разработки оценили аналитики польского коммерческого банка BOŚ, сама же CD Projekt назвала пока лишь цифру в 448,5 млн. PLN ($121,09 млн.), потраченных к 30 июня 2020 г. на Cyberpunk 2077 и нескольких других еще не анонсированных проектов на ранних стадиях разработки. Кстати, мы до сих пор не знаем, какой процент из этой суммы получил в виде гонорара Киану Ривз. Или ему был обещан процент с продаж?

Различие цифр, названных аналитиками и издателем, можно объяснить тем, что в отчете CD Projekt не учитываются немалые суммы, потраченные на маркетинг, который называют чуть ли не самым агрессивным со времен рекламы Halo 3 в 2007 г.

И $330 млн. – это еще далеко не финальная цифра. Во-первых, с момента публикации отчета прошли весьма насыщенные полгода, во-вторых, после катастрофического релиза поляки вынуждены тратить время и ресурсы студии на исправление ошибок, откладывая выход дополнений и отодвигая новые проекты на более поздний срок. Ну и в-третьих, удаление игры из PlayStation Store обошлось CD Projekt в более чем $1 млрд. в стоимости акции. Учитывать ли эти потери в затратах на создание игры?

Интересно, что предыдущая игра студии, The Witcher 3: Wild Hunt, обошлась полякам всего лишь в $81 млн. ($89 млн. в ценах 2021 г.), из которых $46 млн. ушло собственно на разработку и $35 млн. — на маркетинг. Обратите внимание на соотношение затрат на создание и маркетинг: учитывая, что Cyberpunk 2077 продвигалась намного агрессивней, названная выше сумма в $330 млн. выглядит вполне реалистичной.

Уже к 20 декабря 2020 г. Cyberpunk 2077 продалась суммарным тиражом свыше 13 млн. копий. Из них на цифровые продажи пришлось 10,2 млн., сгенерировавших $609 млн. дохода, что дает нам приблизительный суммарный доход от всех продаж в $775 млн. По идее, этого достаточно, чтобы компенсировать затраты на разработку.

Бюджет более $320 млн.

Год выхода TBA

Разработчик Cloud Imperium Games

Издатель Cloud Imperium Games

Легендарный долгострой Криса Робертса, в выход которого верится все меньше. Предварительные работы по проекту начались еще в 2010 г. В 2012 г. игра собрала на Kickstarter скромную сумму в $2,1 млн., а потом началось форменное безумие.

На июнь 2020 г. фанаты космосимов, число которых Cloud Imperium Games теперь уже не указывает на главной странице сайта, вложили в еще не вышедшую игру и виртуальные корабли для нее около $300 млн. Кроме того, более $63 млн. компания привлекла в виде частных инвестиций.

При этом расходы Cloud Imperium Games, мягко говоря, совсем немаленькие. Согласно отчету за 2019 финансовый год, вышедшему в конце декабря 2020 г., за 8 лет разработки студия потратила свыше $320 млн., из которых чуть больше $45 млн. ушло на маркетинг.

У Star Citizen все еще нет точной даты релиза, и даже сюжетная однопользовательская кампания Squadron 42, которая должна была выйти еще в 2014 г., до сих пор не добралась даже до стадии беты. Так что у Star Citizen есть все шансы навсегда закрепить за собой первое место списка самых дорогих видеоигр в истории, в независимости от того, выйдет или не выйдет она в итоге.

Бюджет $302 млн.

Год выхода 2009

Разработчик Infinity Ward

Издатель Activision

Самая дорогая и, пожалуй, лучшая часть серии Call of Duty – Call of Duty: Modern Warfare 2, обошлась Infinity Ward / Activision во внушительные 250 млн. ($302 млн. в ценах 2021 г.), при этом на саму разработку пришлись весьма скромные $40-50 млн. — более $200 млн. издатель вбухал в маркетинг.

Впрочем, Activision умеет считать деньги. Modern Warfare 2 разошлась суммарным тиражом 22,7 млн. копий и с легкостью компенсировала издателю все затраты. Только за два первых месяца продаж игра заработала больше $1 млрд.

Напомним, что в марте 2020 г. мы получили обновленную версию игры без мультиплеера – Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Только за первый месяц продаж ремастер разошелся тиражом еще в 3,4 млн. копий. Совсем неплохо для игры десятилетней давности.

Бюджет $296 млн.

Год выхода 2013

Разработчик Rockstar North

Издатель Rockstar Games

Одна из самых продаваемых игр всех времен и народов, которая продолжает приносить прибыль даже семь лет спустя релиза. На февраль 2021 г. Grand Theft Auto V достигла суммарного тиража в 140 млн. копий и это без учета бесплатной раздачи на Epic Games Store.

Разработка GTA V длилась пять лет и обошлась Rockstar примерно в $137 млн., еще $128 млн. ушло на маркетинг, что суммарно дает $265 млн. или $296 млн. в ценах 2021 г. Только за первые сутки продаж игра продалась тиражом в 11,21 млн. копий и принесла Take-Two Interactive, владельцам Rockstar Games, около $815 млн. дохода.

Бюджет $232 млн.

Год выхода 2011

Разработчик BioWare

Издатели Electronic Arts, LucasArts

Бюджет амбициозной MMORPG Star Wars: The Old Republic от BioWare называли раздутым еще в 2011 г. На момент релиза игра находилась в разработке уже 5 лет и ее запуск получился, мягко говоря, сумбурным. По оценкам 2012 г., на создание The Old Republic ушло от $150 до $200 млн., и если прибавить к этому неназванную маркетинговую долю и затраты на поддержание проекта в течение вот уже 10 лет, то наверняка набежит больше, чем у Cyberpunk 2077 или Star Citizen. К сожалению, этой информации у нас нет.

Сервера Star Wars: The Old Republic все еще работают, а самое свежее обновление Onslaught (седьмой большой апдейт игры на текущий момент) вышло в октябре 2019 г. Тогда же Electronic Arts объявила, что с момента релиза MMORPG принесла более $1 млрд. дохода.

Бюджет $175 млн.

Год выхода 2020

Разработчик Crystal Dynamics

Издатель Square Enix

Один из самых крупных коммерческих провалов последнего времени. Попытка создать Destiny без пушек, но с супергероями Marvel, обернулась катастрофой, которая может похоронить легендарную студию Crystal Dynamics. Судя по финансовым отчетам, Square Enix влила в разработку этой игры $175 млн., и неудовлетворительные продажи проекта (цифры пока не раскрываются) уже привели к операционным потерям в $63 млн.

После в целом неплохого старта игра, задуманная как сервис, быстро сдулась. И несмотря на то что Crystal Dynamics продолжает выпускать регулярные обновления и даже новых персонажей, число игроков в Сети сейчас редко дотягивает до 1 тыс. человек – для игры-сервиса это приговор. Тем не менее, издатель все еще пытается реанимировать Marvel’s Avengers, запланировав выход версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S на 18 марта 2021 г. Честно говоря, в успешность этого предприятия верится с трудом.

Бюджет $164 млн.

Год выхода 2004

Разработчик Bungie

Издатель Microsoft Studios

После успеха Halo: Combat Evolved, оказавшейся одной из тех игр, что продали пользователям самый первый Xbox, бюджет сиквела был существенно увеличен. По словам Чипа Педерсена, работавшего на тот момент в игровом подразделении Microsoft, на разработку было потрачено около $40 млн., очень немало как для 2001–2004 гг., в то время как на маркетинг ушло в два раза больше – $80 млн. Суммарные $120 млн. дают нам $164 млн. в ценах 2021 г.

Halo 2 стала самой продаваемой игрой первого поколения Xbox и позволила Microsoft укрепить свой игровой бренд. Общий тираж Halo 2 по состоянию на май 2006 г. превысил 8 млн. копий. Как мы знаем, за ней последовало еще 13 игр франшизы, причем не только шутеров от первого лица, а прямо сейчас к релизу готовится шестая часть основной серии – Halo Infinite, выход которой запланирован на конец 2021 г.

Бюджет $153 млн.

Год выхода 2014

Разработчик Bungie

Издатель Activision

Еще одна игра Bungie в списке. После Halo 2 и Halo 3 студия доказала, что ей можно доверить серьезный бюджет, и Activision решила рискнуть. По словам CEO Activision Бобби Котика, издатель планировал потратить на разработку и маркетинг первой Destiny аж $500 млн., что сделало бы ее самой дорогостоящей игрой всех времен и народов. Bungie опровергла это заявление, сказав буквально «и близко не $500 млн.», и отметив, что речь шла не об одной игре, а скорее о долгосрочных инвестициях. Сейчас принято оценивать бюджет первой Destiny в $140 млн. ($153 млн. в ценах 2021 г.), но какая сумма сверх этого была потрачена на маркетинг, так и неясно.

В любом случае, предусмотренные контрактом четыре игры Bungie так и не сделала, и через два года после релиза Destiny 2 разорвала отношения с Activision, начав развивать игру самостоятельно.

Бюджет $143 млн.

Год выхода 2011

Разработчик Visceral Games

Издатель Electronic Arts

Все три части космического хоррора Dead Space собирали многочисленные награды, положительные отзывы прессы и восторженные комментарии игроков… и все три провалились в продаже. Даже удивительно, что Electronic Arts так долго поддерживала этот проект.

Самый большой бюджет оказался у второй части трилогии, на которую EA выделила аж $120 млн. ($143 млн. в ценах января 2021 г.), поровну разделив их между производством и маркетингом. Несмотря на то что только за первую неделю игра разошлась тиражом в 2 млн., а позже было продано еще столько же копий, окупить раздутый бюджет она не сумела.

Продажи вышедшей в 2013 г. Dead Space 3 оказались еще хуже, а после неудачной Battlefield Hardline (2015) и отмененного проекта по «Звездным войнам» студия Visceral Games прекратила свое существование, пополнив коллекцию «трофеев» EA.

Бюджет $131–238 млн.

Год выхода 1997

Разработчик Square

Издатели Square, Sony Computer Entertainment

Final Fantasy VII – легендарная «Финалка» для первой PlayStation, с которой для многих началось знакомство с серией Final Fantasy и jRPG в целом. К сожалению, точных цифр по разработке Final Fantasy VII нет и оценки затрат отличаются почти в два раза. Так бюджет самой разработки оценивают в $40-45 млн., а вот суммы, потраченные на маркетинг, варьируются от $40 до $100 млн. Если брать самые «оптимистичные» оценки, то выпуск игры обошелся в $238 млн. по ценам 2021 г., что переместило бы ее на пятое место в данном списке, мы будем ориентироваться на более консервативные цифры в $40+40 млн., что даст нам $131 млн. с учетом инфляции.

Final Fantasy VII, которая вышла позже на Windows, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, на август 2020 г. разошлась суммарным тиражом в 12,8 млн. В мае 2020 г. мы получили творческое переосмысление первой части игры – Final Fantasy VII Remake.

Бюджет $122 млн.

Год выхода 2008

Разработчик Rockstar North

Издатель Rockstar Games

Еще одна игра от Rockstar в списке и самая дорогая игра на момент релиза. Grand Theft Auto IV обошлась разработчикам почти в три раза дешевле, чем следующая номерная часть, но и заработала она существенно меньше. С другой стороны, не будь GTA IV, не появилась бы и GTA V.

Немаленький бюджет GTA IV окупился в течение суток после релиза, за которые было продано 3,6 млн. копий игры на общую сумму около $310 млн. Всего же до выхода GTA V в 2013 г. разошлось 25 млн. копий предыдущей части. Интересно, что Grand Theft Auto: San Andreas (2004) продавалась еще лучше, ее результат – 27,5 млн. копий, но тут нужно сказать спасибо релизу на iOS и Android.

Бюджет $120 млн.

Год выхода 2010

Разработчик Realtime Worlds

Издатели Electronic Arts, Realtime Worlds, Deep Silver

APB: All Points Bulletin – удивительный пример action/MMO, которая сначала утонула из-за непомерных амбиций авторов и неправильного выбора модели распространения, а затем выплыла и преспокойно существует по сей день.

APB: All Points Bulletin – вторая игра студии Дэвида Джонса Realtime Worlds, созданной им после ухода из DMA Design (будущей Rockstar North), одним из сооснователей которой он был. Джонс приложил руку к таким культовым играм как Lemmings (1991), самая первая, еще двумерная Grand Theft Auto (1997), Grand Theft Auto 2 (1999) и Crackdown (2007).

Собственно, после успеха Crackdown студия и взялась за action/MMO про бандитов и полицию (кто сказал GTA?). Предварительные работы по проекту начались еще в 2005 г., а его релиз был запланирован на 2010 г., аккурат к выходу новой консоли Microsoft – Xbox 360. Иронично, что как раз на Xbox 360 игра так и не появилась, выйдя позже уже на Xbox One и PlayStation 4.

К моменту запуска открытой беты студия проела практически все средства, включая привлеченные инвестиции в размере $50 млн., и через месяц после релиза в августе 2010 г. началась процедура банкротства Realtime Worlds. Раздутый бюджет разработки, который превысил $100 млн., странная модель распространения, в которой игрокам предлагали платить за время, проведенное в боевых зонах, и нелестные отзывы прессы потопили игру. Уже в сентябре 2010 г. сервера APB: All Points Bulletin были выключены, а чуть позже компания K2 Network приобрела игру, стоившую $100 млн., всего лишь за £1,5 млн.

В 2011 г. игра была перезапущена под названием APB: Reloaded как free-to-play и существует по сей день. А Дэвид Джонс взялся за разработку Crackdown 3, выход которой после нескольких переносов закончился полным провалом, как в финансовом, так и в творческом плане. Поучительная история.

Бюджет $119 млн.

Год выхода 2012

Разработчик Rockstar Studios

Издатель Rockstar Games

Многострадальный Max Payne 3, который практически случайно попал к Rockstar Studios, не очень-то и горевшей желанием развивать чужую серию. Совсем не похожая по стилю и духу на первые две части, с новым, лысым и обрюзгшим Максом, который сразу же не понравился публике, да еще и в Сан-Паулу, а не в Нью-Йорке. Одним словом, у этой игры изначально были серьезные проблемы.

Rockstar не очень-то умеет в шутеры, механика стрельбы никогда не была сильным местом GTA. Разработка шла очень тяжело, процесс затягивался. Изначально запланированную на конец 2009 г. игру перенесли на середину 2010 г., затем на 2011 г., прошел слух, что разработку и вовсе остановили, списав убытки. Потом Max Payne 3 появилась в графике релизов на март 2012 г., вышел первый трейлер, и сам Сэм Лейк, автор оригинального Max Payne, сказал, что «все не так уж и плохо». Игру еще раз перенесли на пару месяцев и 15 мая 2012 г. она наконец-то появилась в продаже, впрочем, без каких-либо шансов окупить раздувшийся до $105 млн. бюджет.

И хотя в итоге шутер получился совсем даже неплохим и собрал хорошую прессу (оценки Max Payne 3 даже выше, чем у Max Payne 2: The Fall of Max Payne), в продаже он провалился. Игра разошлась тиражом около 3 млн. копий, что при таких затратах было считай что нисколько. Неудовлетворительные показатели Max Payne 3 и второй отличной игры 2012 г., Spec Ops: The Line, привели к одному из самых неудачных кварталов в истории Take-Two. Издатель потерял тогда около $110 млн., так что вряд ли стоит ожидать появления когда-либо условного Max Payne 4.

Бюджет $112–137 млн.

Год выхода 2018

Разработчик Eidos Montréal

Издатель Square Enix

Бюджет третьей части ребута серии Tomb Raider оценивается в $110-135 млн. ($112–137 млн. с учетом инфляции), из которых собственно на разработку ушло $75-100 млн., маркетинг обошелся еще в $35 млн. – не такие большие деньги по современным меркам. Другое дело, что игру, практически копирующую механику предыдущих частей, встретили в целом сдержанно, да и никаких рекордных продаж проект не показал. На февраль 2019 г. Shadow of the Tomb Raider разошлась тиражом в 4,14 млн. копий, что для игры с таким бюджетом все же маловато.

Слабые продажи Shadow of the Tomb Raider – одна из причин того, что большие игры серии поставили на паузу. Сейчас Square Enix готовит на 2021 г. мобильный релиз бесплатной Tomb Raider Reloaded, в которой Лара будет изображена в манере классических игр, а не мрачной трилогии 2013–18 гг.

Бюджет $112 млн.

Год выхода 2013

Разработчик EA DICE

Издатель Electronic Arts

О том, что EA DICE разрабатывает очередную часть Battlefield, стало известно буквально через месяц после релиза Battlefield 3. Новая игра, новый движок Frostbite 3.0, а значит, новые требования к моделям, текстурам, спецэффектам, анимации и т.д. Все это, вкупе с агрессивным маркетингом, повиляло на бюджет проекта, который достиг $100 млн. Вообще, именно в 2013, в год смены поколений консолей (вышли PlayStation 4 и Xbox One), наблюдается резкий скачок стоимости разработки и сразу несколько игр достигают затрат в $100 млн. …и издатели начинают говорить о необходимости поднять цены на «коробки».

EA DICE не затянула разработку и уложилась в два года, вот правда, релиз Battlefield 4 сопровождался разнообразными проблемами и глюками. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. И хотя Battlefield 4 уступила занявшей первое место по продажам в том ноябре Assassin’s Creed IV: Black Flag, в итоге игра окупилась. На май 2014 г. было продано 7 млн. копий, плюс многочисленные DLC (из-за одного, China Rising, шутер даже запретили в Китае), премиум-подписки и т.д. Последнее бесплатное дополнение к Battlefield 4 вышло в декабре 2015 г., а через год появился Battlefield 1, которую разрабатывали уже на проверенной технологии. В итоге Battlefield 1 оказался в два раза успешней предыдущей части, при том что затраты на производство вышли меньше.

Frostbite 3.0, который обкатывали на Battlefield 4, стал основным движком для всех внутренних студий Electronic Arts: на нем делают спортивные симуляторы, гоночные аркады, шутеры, RPG и даже стратегии реального времени, так что затраты на производство первой игры на Frostbite 3.0 были совершенно оправданны.

Бюджет $112 млн.

Год выхода 2013

Разработчик High Moon Studios

Издатель Activision

Action-adventure Deadpool, которую сегодня вспомнят разве что специалисты, была неплохой игрой, ей просто не повезло. Во-первых, не повезло с датой релиза, практически совпавшей с выходом первой The Last of Us и упомянутой чуть выше Max Payne 3. Во-вторых, не повезло с бюджетом, который оказался явно завышен. В-третьих, совершенно банальный и однообразный геймплей резко контрастировал с невероятно харизматичным персонажем и шикарной манерой повествования, из-за чего Deadpool получила достаточно низкие оценки прессы. Ну и в-четвертых, уже в начале 2014 г. срок действия лицензионного соглашения между Activision и Marvel подошел к концу, и все игры с супергероями Marvel, в том числе и Deadpool, убрали с онлайн-площадок. Издатель каким-то чудом вернул игру в магазины как раз к релизу фильма про титульного супергероя, но проекту это уже не помогло. Окупить бюджет в $100 млн. было нереально изначально.

High Moon Studios же, в свое время поднявшейся на серии шутеров от третьего лица про Трансформеров, больше не поручали самостоятельную разработку, студия лишь помогала доделывать игры серии Call of Duty и Destiny.

Бюджет $112 млн.

Год выхода 2013

Разработчик Avalanche Software

Издатель Disney Interactive Studios

Action/adventure песочница с многочисленными персонажами и объектами из фильмов и мультфильмов Disney просто не могла стоить дешево, тем более что игра вышла на целой уйме платформ, в том числе на Nintendo 3DS, Wii, Wii U и iOS. Кроме того, для того, чтобы открывать новых персонажей и игровые области, необходимо было приобретать отдельные наборы физических (!) фигурок героев и специальных жетонов, которые синхронизировались с игрой с помощью физической же базы Infinity Base.

За Disney Infinity 1.0 в 2014 и 2015 гг. последовали версии 2.0 и 3.0 с незначительными улучшениями и дополнительными наборами фигурок из других франшиз Disney, начиная от Pirates of the Caribbean и The Incredibles, заканчивая The Avengers, Star Wars и Inside Out. Сейчас золотые издания всех трех игр, со всеми персонажами, но без физических фигурок и базы для синхронизации, можно купить на Steam всего-то 759 грн.

Интересно, что после закрытия игры Disney выпустила еще и специальную серию коллекционных фигурок персонажей в стилистике Infinity – Disney Toy Box. Так что свою немалый бюджет проект точно отбил.

Бюджет $112 млн.

Год выхода 2013

Разработчик Crystal Dynamics

Издатель Square Enix

Перезапуск серии Tomb Raider 2013 г., более серьёзный и взрослый, чем предыдущие части, был очень амбициозным и недешевым проектом. Разработка началась еще в 2008 г., практически сразу же после релиза Tomb Raider: Underworld, и за пять лет съела $100 млн., включая изрядные суммы, потраченные на агрессивный маркетинг в течение последнего года. И хотя игра использовала тот же движок Crystal Engine, что и Deus Ex: Human Revolution, Tomb Raider: Legend, Anniversary и Underworld, уровень графики и анимации в новой части существенно подтянули, а обновленная Crystal Engine легла в основу нового движка Foundation Engine, на котором сделаны все последующие игры Crystal Dynamics.

Tomb Raider 2013 собрала отличную прессу и богатый урожай наград по итогам года, вот только с продажами все было не так радужно. Проект вышел на самоокупаемость лишь через 10 месяцев после релиза, к началу 2014 г. К ноябрю 2017 г. тираж игры достиг 11 млн. копий.

Бюджет $100 млн.

Год выхода 2020

Разработчик miHoYo

Издатель miHoYo

На разработке мобильной гача-RPG Genshin Impact не экономили. Авторы ставили себе задачу сделать дорого, красиво и богато, чем и привлечь игроков в этот free-to-play проект. Что ж, у шанхайской студии miHoYo все получилось, и бюджет в $100 млн. (сколько из них ушло на маркетинг, не указывается) игра отбила буквально за две недели. За два месяца после релиза Genshin Impact сгенерировал на внутриигровых покупках около $400 млн. только на мобильных устройствах. Учитывая, что это долгоиграющий проект, за счет поддержки и добавления нового контента общая сумма затрат miHoYo будут расти. Не забываем и о стоимости привлечения новых пользователей, которая со временем, прошедшем от релиза, только увеличивается.

Бюджет $96–120 млн.

Год выхода 2010

Разработчик Rockstar San Diego

Издатель Rockstar Games

Разработка первой Red Dead Redemption сопровождалась массой проблем, включая технические глюки, но наибольший ущерб процессу нанес авторитарный стиль управления и связанные с этим регулярные переработки. Некоторые уже готовые игровые механики и локации приходилось переделывать с нуля, сюжет переписывать, модели переделывать и т.д. Это была настоящая катастрофа, и на помощь Rockstar San Diego, явно не справляющейся с проектом, перебросили разработчиков из Rockstar Toronto, Vancouver, Leeds, New England и даже команду, занимавшуюся гоночной аркадой Midnight Club. Все это привело к нескольким переносам даты выхода и ожидаемому удорожанию проекта. Плюс Rockstar Games, как обычно, неплохо вложилась в маркетинг.

Чтобы окупить бюджет в $80–100 в ценах 2010 г., игре нужно было продаться тиражом более 3,5 млн. Уже через три недели продажи перевалили за 5 млн. копий, а на февраль 2017 г. общий тираж Red Dead Redemption составил 15 млн. А затем цикл проблемной разработки повторился с Red Dead Redemption 2.

С точки зрения логики, из-за увеличения сроков разработки, числа привлеченных сотрудников и размеров игрового мира, из-за повышения требований к графике, бюджет RDR2 должен как минимум в 1,5-2 раза превышать бюджет первой части, так что Red Dead Redemption 2, скорее всего, претендует на место в первой пятерке этого списка, но, увы, эти цифры пока что не обнародованы.

Бюджет $73–108 млн.

Год выхода 1999

Разработчик Sega AM2

Издатель Sega

Magnum opus геймдизайнера Ю Судзуки, эксклюзив Sega Dreamcast, разрабатываемый внутренней студией компании. Уникальная для своего времени игра с впечатляющей проработкой мира, которая должна была продать пользователям саму консоль. В разработке Shenmue Ю Судзуки не шел на компромиссы – в игре было 1200 локаций, 300 только именных персонажей, кат-сцены рендерятся в реальном времени, а для захвата движения позвали мастеров Будо. А еще в игре была алгоритмически генерируемая погода на основе реальных исторических данных и цикл смены дня и ночи. Очень неплохо, как для 1999 г. Но из-за большого числа уникальных игровых механик и подсистем количество глюков в игре тоже было велико. Речь шла о десятках тысяч только отловленных багов.

Естественно, с таким подходом бюджет игры взлетел до небес – разработка обошлась в $47–70 млн. ($73–108 млн. в ценах 2021 г.). И хотя Shenmue стала четвертой самой продаваемой игрой Sega Dreamcast, итоговый тираж был совсем невелик, всего 1,2 млн. копий, что, естественно, не окупило разработку. Да и в целом, Dreamcast не вызвала того ажиотажа, на который рассчитывали создатели, несмотря на некоторые интересные решения, использованные в этой консоли. В итоге Sega навсегда ушла с консольного рынка, сконцентрировавшись исключительно на играх.

Shenmue II (2001), вышедшая на излете жизненного цикла Dreamcast, продалась и вовсе отвратительно – всего 100 тыс. копий. Shenmue III же попала в производственный ад, была отменена и возродилась на Kickstarter. А затем начались долгие годы разработки, постоянные переносы, и переносы, и снова переносы. Когда в ноябре 2019 г. игра наконец-то вышла, она успела безнадежно устареть. Shenmue III собрала очень посредственные отзывы и провалилась в продажах, показав результаты в два раза хуже, чем ремастер оригинальной Shenmue, вышедший в 2018 г.

Бюджет $72–120 млн.

Год выхода 2008

Разработчик Silicon Knights

Издатель Microsoft Game Studios

Action/RPG от студии Silicon Knights, которая провела 10 лет в производственном аду. Изначально Too Human должна была выйти еще на оригинальной Sony PlayStation в далеком 1999 г., но затем Nintendo перекупила проект и его стали позиционировать в качестве эксклюзива для GameCube. Дату релиза перенесли на 2001 г. По непонятным причинам, вместо того, чтобы заниматься этим проектом, Silicon Knights посвятила следующие годы работе над Eternal Darkness: Sanity’s Requiem и Metal Gear Solid: The Twin Snakes.

Об игре вспомнили только в мае 2005 г. Теперь в качестве эксклюзива для Xbox 360. Мало того, речь шла о возможной трилогии! Увы, к предполагаемой дате релиза в конце 2006 г. Silicon Knights не успели, чтобы закончить игру, понадобилось еще два года. Итоговый бюджет раздулся до $60-100 млн. ($72-120 млн. на сегодня с учетом инфляции).

А еще Silicon Knights успела в 2007 г. подать в суд на Epic Games — за неадекватную поддержку движка Unreal Engine 3 и нарушение контракта. После чего нарвалась на встречный иск от Epic за нарушение авторских прав и передачу коммерческой информации. В 2012 г. Silicon Knights проиграла. Студия должна была выплатить Epic Games $4,45 млн. и уничтожить все непроданные копии своих игр на Unreal Engine 3, но предпочла объявить о банкротстве и прекратила существование в мае 2014 г.

Что же до игры, то Too Human вышла эксклюзивно на Xbox 360 в августе 2008 г. и собрала негативную прессу. Ругали ее в том числе за очень посредственную графику и геймплей. Продажи составили что-то около 700 тыс. копий, что и близко недостаточно для того, чтобы окупить такой проект.

Другие игры с высокими бюджетами

Enter the Matrix (2003) – $96 млн.

Defiance (2013) – $90 млн.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – $89 млн.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015) – $88 млн.

Mass Effect: Andromeda (2017) – $82 млн.

Sonic & Knuckles (1994) – $79 млн.

Watch Dogs (2014) – $75 млн.

Crysis 3 (2013) – $74 млн.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (2012) – $74 млн.

Gran Turismo 5 (2010) – $72 млн.

Rift (2011) – $70–81 млн.

Gears of War: Judgment (2013) – $67 млн.

Heavy Rain (2010) – $63 млн.

Final Fantasy IX (2000) – $61 млн.

E.T. the Extra-Terrestrial (1982) – $59 млн.

DC Universe Online (2011) – $59 млн.

L.A. Noire (2011) – $59 млн.

Darksiders II (2012) – $59 млн.

Super Mario Bros. 3 (1988) – $56 млн.

Gears of War 3 (2011) – $55–69 млн.

Half-Life 2 (2004) – $55 млн.

World of Warcraft (2004) – $55 млн.