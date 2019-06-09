Warhammer: Chaosbane – полный хаос





Кажется, над играми по лицензии Warhammer довлеет какой-то злой рок – удачные проекты можно пересчитать по пальцам одной руки. Warhammer: Chaosbane, Diablo во вселенной Warhammer, казалась беспроигрышным вариантом, но, увы, и эта игра не избежала проклятия.

Warhammer: Chaosbane Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Eko Software

Издатель Bigben Interactive

Сайты Steam

Поначалу Warhammer: Chaosbane кажется даже неплохой игрой, по крайней мере, здесь есть обязательные для сеттинга пафос и превозмогание. Император Магнус Праведный объединяет разрозненные силы людей, гномов и эльфов и под Кислевом разбивает силы Хаоса и лично убивает Асавара Кула. В стильных роликах нам покажут, что именно привело четырех главных героев на поле битвы под Кислевом и как они оказались в свите Магнуса, а также что случилось с императором позже. Спасти Магнуса и помешать силам Хаоса, как водится, могут только наши протеже.

Собственно, на этом сюжет Warhammer: Chaosbane и заканчивается. Дальше несколько NPC, «работающих» досками с объявлениями, будут отправлять вас на задания, мотивируя чем-то вроде «убей их всех, они же хаоситы». В принципе, это достаточная для Warhammer мотивация, но вот беда, никакой дополнительной информации о мире игры, расах, персонажах, событиях мы не получим. Здесь нет встроенной энциклопедии, нет NPC, с которыми можно поговорить, нет книг… ничего. В течение четырех актов мы будем преследовать силы Хаоса, чтобы помочь попавшему в ловушку Магнусу, но… о самом императоре авторы, кажется, забывают еще во втором акте. Умер, не умер, какая разница. Ладно, во многих action/RPG не все хорошо с мотивацией, главное, чтобы с геймплеем было в порядке. Что ж, у меня для вас не самые хорошие новости…

Дело в том, что в Warhammer: Chaosbane нет собранного вручную мира, уникальных локаций, интересных противников. Четыре акта игры, которые можно пройти за 10 часов, это набор мини-миссий, карты которых собраны из повторяющихся фрагментов. Зайдя за угол, вы можете попасть в копию зала, из которого только что вышли. Горящий город или заснеженный лес – это всего лишь несколько коридоров, соединенных в повторяющиеся блоки. Одинаковые, скучные. По большому счету, в игре всего четыре карты, четыре набора противников, четыре мини-босса и четыре босса. Такое впечатление, что вы ходите по кругу.

При этом выглядит игра на самом деле даже неплохо. Уровни, модели героев и противников нарисованы в полном соответствии с нормативами Warhammer Fantasy Battle… простите, теперь уже Warhammer Age of Sigmar.

На выбор у нас имеются четыре героя – имперский солдат, гном-берсеркер, эльф-маг и эльфийская лучница. Как водится, у каждого из них свой набор умений, своя активная способность и собственные оружие и броня. Что интересно, при игре в одиночку из монстров и редких сундуков будут вываливаться лишь те вещи, которые подходят вашему активному герою, ничего лишнего.

И вот тут мы подходим к одной из главных проблем Warhammer: Chaosbane – луту. Несмотря на то, что противники активно разбрасывают нужные вашему герою шмотки, все они… одинаковые. Нет, вещи отличаются по классу, уровню, некоторым параметрам и… цвету. Выглядят они настолько похоже, что сколько-нибудь уникальные (на самом деле нет) появятся лишь к концу игры. По большому счету, предметы можно менять чуть ли не автоматически, заменяя старые на только что найденные. С большой долей вероятности их характеристики будут хотя бы на пару очков выше, а внешний вид все равно почти такой же.

Причем у некоторых персонажей предметы одежды – это порой очень неожиданные «вещи». Например, гном может найти на поле боя новую татуировку, которая выглядит как броня (то есть это что, снятая с кого-то кожа с рисунком?!) или… новую прическу. Это по меньшей мере нелепо.

Оружие намертво привязано к героям. У эльфийки это лук и только лук, у солдата — меч и щит, у гнома — парные топоры, у мага – посох и меч (последний исключительно косметический). Двуручные мечи, копья, кинжалы, шестопёры, арбалеты? Нет, не слышали.

И вишенка на торте. Ненужный лут в этой игре нельзя продать… потому что в Warhammer: Chaosbane ВООБЩЕ нет магазина. Лишние вещи можно пожертвовать Гильдии коллекционеров и по достижении очередного ранга в гильдии получить новое пассивное умение или… деньги, потратить которые опять-таки некуда. Нонсенс.

Нет, на самом деле деньги и фрагменты нужны для зачаровывания предметов, но именно денег здесь и так с избытком. А зачарованные вещи ненамного лучше базовых, которые вы найдете на следующем уровне. Да, магазинами в action/RPG зачастую никто не пользуется, но полностью убрать их – это очень радикальный способ решения проблемы.

Навыки. Их есть в Chaosbane, и есть вроде бы с избытком. Несколько базовых, позволяющих набирать энергию, необходимую для более мощных приемов, и десяток продвинутых, пара божественных да несколько пассивных. У каждого героя базовые и мощные навыки собственные, плюс собственный спецприем, связанный с классом и привязанный на пробел. У эльфийки это перекат, у солдата – оглушающий удар щитом, у гнома — быстрое притягивание к противнику на цепном топоре, у мага – управление магическими сферами.

У персонажей нет никаких характеристик, зато вы можете набрать нужные уменья в пределах лимита очков, зависящего от вашего уровня. Это интересное решение, вот только для каждого героя имеется пара беспроигрышных скиллов, которыми вы, скорее всего, будет пользоваться до конца игры.

Тем более что противники не представляют для вас никакой опасности ни на среднем, ни на высоком уровне сложности. Вы будете вырезать их в прямом смысле слова тысячами, прорубаясь через орды, даже несмотря на длинные линейки здоровья части враждебных персонажей. Некоторое затруднение составят разве что боссы в конце актов. На бой с тремя фазами каждого из боссов, надо сказать на редкость скучный и однообразий бой, у вас уйдет 10-15 минут.

В целом, Warhammer: Chaosbane больше похожа не на action/RPG, а на какой-то dual-stick top-down shooter при игре за мага и лучницу, или brawler — при игре за гнома и солдата. Характеристики вторичны, врагов много, уровни однообразные, лут практически бесполезен. Монотонный процесс зачистки повторяющихся подземелий прилагается.

После окончания кампании нам предлагается повторно побегать по тем же одинаковым картам, вырезая новые толпы врагов. Учитывая, что AI Director сюда не завезли, случайных событий в миссиях не бывает, а запоминающихся уровней здесь нет – очень сомнительное развлечение. Теоретически в Warhammer: Chaosbane можно играть в кооперативе. На практике же очереди из желающих не наблюдается, зато имеется масса багов и проблем.

При этом отстреливать монстров, ощущая собственную крутость (эльфийка – настоящая машина смерти), вроде бы даже забавно, но развлечение это сродни лузганью семечек. Бессмысленно, тупо, немного стыдно, но остановиться сложно. Тот же Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, к которому у нас была масса претензий, оказался на порядок интереснее и качественнее. Пожалуй, после знакомства с Chaosbane той игре стоит набросить полбалла.

Что ж, чуда не случилось. Warhammer: Chaosbane – очередной проходной проект по лицензии Games Workshop, в последнее время их появилось немало. Но тут как раз тот случай, когда хотелось бы меньше, да лучше.

P.S. Если вы все еще ищете сравнительно новую action/RPG – обратите внимание на Book of Demons или Shadows: Awakening.