Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti





Если помните, в конце декабря в одном из интервью британский актер Генри Кавилл, больше всего известный по главной роли в сериале « Ведьмак» и роли Супермена в киновселенной DC, рассказал, что предпочитает ПК консолям. Тогда же Кавилл признался, что сам он никогда не собирал ПК (всегда покупал готовые сборки), и одновременно пообещал сделать это когда-нибудь, когда будет готов и появится свободное время. И вот спустя полгода Генри Кавилл сам собрал свой первый игровой ПК — смонтированный по итогам сборки видеоролик актер выложил в Instagram.

Сборка далась Кавиллу нелегко, отняв немало времени. В этом можно убедиться, посмотрев видео. Актер собирал в несколько заходов и нередко прерывался, чтобы внимательно изучить инструкцию по сборке. Судя по смене дня и ночи за окном, Генри Кавилл собирал ПК как минимум два дня. С первого раза все сделать правильно не удалось (в процессе сборки актер перевернул водоблок со встроенным ЖК-экраном), но в конечном итоге у Кавилла получилось завершить сборку.

Сборка у Кавилла, судя по видео, следующая: