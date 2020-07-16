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Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti


Если помните, в конце декабря в одном из интервью британский актер Генри Кавилл, больше всего известный по главной роли в сериале «Ведьмак» и роли Супермена в киновселенной DC, рассказал, что предпочитает ПК консолям. Тогда же Кавилл признался, что сам он никогда не собирал ПК (всегда покупал готовые сборки), и одновременно пообещал сделать это когда-нибудь, когда будет готов и появится свободное время. И вот спустя полгода Генри Кавилл сам собрал свой первый игровой ПК — смонтированный по итогам сборки видеоролик актер выложил в Instagram.

Сборка далась Кавиллу нелегко, отняв немало времени. В этом можно убедиться, посмотрев видео. Актер собирал в несколько заходов и нередко прерывался, чтобы внимательно изучить инструкцию по сборке. Судя по смене дня и ночи за окном, Генри Кавилл собирал ПК как минимум два дня. С первого раза все сделать правильно не удалось (в процессе сборки актер перевернул водоблок со встроенным ЖК-экраном), но в конечном итоге у Кавилла получилось завершить сборку.

 

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This kind of material isn’t for everyone….viewer direction is advised. You may see a lot of parts that you haven’t seen before. #PC #AllTheParts #AllNightLong

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

Сборка у Кавилла, судя по видео, следующая:

  • Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Hero
  • CPU AMD Ryzen 9 3900X
  • ОЗУ G.Skill TRIDENT Z RGB
  • Видеокарта ASUS ROG STRIX RTX2080Ti GAMING
  • SSD Samsung 970 Pro (4 ТБ)
  • СВО NZXT Kraken Z73
  • Блок питания Seasonic
  • Корпус Fractal Design (предположительно, Define R6)

Ранее Кавилл рассказывал, какие игры ему нравятся больше всего.

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