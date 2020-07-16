Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Если помните, в конце декабря в одном из интервью британский актер Генри Кавилл, больше всего известный по главной роли в сериале «
Сборка далась Кавиллу нелегко, отняв немало времени. В этом можно убедиться, посмотрев видео. Актер собирал в несколько заходов и нередко прерывался, чтобы внимательно изучить инструкцию по сборке. Судя по смене дня и ночи за окном, Генри Кавилл собирал ПК как минимум два дня. С первого раза все сделать правильно не удалось (в процессе сборки актер перевернул водоблок со встроенным ЖК-экраном), но в конечном итоге у Кавилла получилось завершить сборку.
Сборка у Кавилла, судя по видео, следующая:
- Материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Hero
- CPU AMD Ryzen 9 3900X
- ОЗУ G.Skill TRIDENT Z RGB
- Видеокарта ASUS ROG STRIX RTX2080Ti GAMING
- SSD Samsung 970 Pro (4 ТБ)
- СВО NZXT Kraken Z73
- Блок питания Seasonic
- Корпус Fractal Design (предположительно, Define R6)
Ранее Кавилл рассказывал, какие игры ему нравятся больше всего.