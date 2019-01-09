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Impossible Foods представила на CES 2019 котлеты из искусственного мяса Impossible Burger 2.0
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Impossible Foods представила на CES 2019 котлеты из искусственного мяса Impossible Burger 2.0

Impossible Foods представила на CES 2019 котлеты из искусственного мяса Impossible Burger 2.0

Ежегодная выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе постепенно выходит за рамки традиционной презентации новых гаджетов и программных решений. Однако до Impossible Foods никому не приходило в голову привезти на CES продукты питания.

Как сообщается, американский стартап представил на выставке Impossible Burger 2.0 — улучшенную версию котлеты из растительных ингредиентов, имитирующих вкус говядины.

В основе новой модификации, как и в оригинальном продукте, лежит гем — особое соединение, придающее мясу характерный красноватый оттенок и легкий привкус железа. Гем содержится и в натуральных мясных продуктах, но Impossible Foods использует растительный аналог.

В состав эрзац-говядины до недавних пор также входили кокосовое масло, картофельный и пшеничный белок. Однако в обновленной версии последний ингредиент заменили соевым протеином. Как объясняет Popular Science, оригинальная рецептура оставляла мало пространства для экспериментов. Impossible Foods могла производить только котлеты для бургеров, а попытки создать мясные продукты другой формы заканчивались провалом.

Замена белка пшеницы на белок сои позволяет готовить фрикадельки, начинку для пирожков и пельменей, а также лазанью и даже тартар. Еще один плюс сои перед пшеницей — это отсутствие глютена, который многие диетологи предлагают исключить из рациона. По остальным параметрам растительный заменитель мяса ничем не отличается от обычной говядины.

Благодаря гему котлета так же выделяет сок и меняет цвет в процессе жарки. В одной порции нового продукта содержится 240 калорий и примерно столько же белка и железа, как и в натуральном аналоге. Жиров при этом меньше, чем в говядине, — 14 грамм против 23, а холестерин исключен полностью. В Impossible Foods утверждают, что по уровню аминокислот эрзац-бургер ничем не уступает говяжьей котлете. В то же время, новая формула содержит меньше насыщенных жиров и на 30% меньше натрия, чем предыдущая версия.

«В отличие от [фермеров], мы можем совершенствовать вкус мяса ежедневно. Технологии позволяют влиять на текстуру, сочность, вид, срок годности, содержание питательных веществ и особенности приготовления», — пояснил глава стартапа, биохимик Пэт Браун.

Большинство журналистов, которые продегустировали продукт на CES, признают, что заменитель говядины почти не отличается от оригинала. Popular Science называет продукт «впечатляющей имитацией, которая введет в заблуждение даже заядлых любителей мяса», а Digital Trends считает Impossible Burger 2.0 «триумфом пищевой промышленности».

Бургеры с котлетами из искусственного мяса от Impossible Foods уже продаются в 5000 кафе и ресторанов по всей Америке. Однако до конца года компания планирует захватить новый рынок и начать продажи полуфабрикатов собственного производства в продуктовых магазинах.

«Новые котлеты стали еще мясистее, сочнее и вкуснее, — говорит Лаура Климан, старший дегустатор Impossible Foods. — Опробовав в деле наш новый продукт, некоторые рестораны решили даже отказаться от настоящего мяса в пользу мясозаменителя».

Что касается цены искусственного мяса версии 2.0, то она, как уверяют в Impossible Foods, будет сопоставима со стоимостью мяса, выращенного в экологически-чистых фермерских условиях (и, соответственно, выше стоимости товара фабричного производства). В то же время, в компании утверждают, что они уже работают над третьей версией продукта, которая обещает быть еще дешевле.

Источники: Business Insider, hightech.plus

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