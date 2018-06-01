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Мэтт ЛеБлан объявил об уходе из Top Gear, продюсеры автошоу начали подыскивать нового основного ведущего
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Мэтт ЛеБлан объявил об уходе из Top Gear, продюсеры автошоу начали подыскивать нового основного ведущего

Мэтт ЛеБлан объявил об уходе из Top Gear, продюсеры автошоу начали подыскивать нового основного ведущего

По мнению автора этого поста, Мэтт ЛеБлан — это лучшее, что произошло с автошоу Top Gear после ухода из него дружной троицы в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Его обаяние, харизма и искренняя любовь к автомобилям помогли Top Gear удержать фанатов шоу, которые массово покидали некогда любимую программу из-за несмешных ужимок Криса Эванса и общего падения качества.

Но теперь на шоу скорее всего можно ставить крест — Мэтт ЛеБлан официально заявил, что покинет Top Gear после съемок следующего сезона.

«Несмотря на то, что съемки в Top Gear были для меня огромным развлечением, затраты времени и длительные путешествия по всему миру слишком сильно отдаляли меня от семьи и друзей.

Это печально, но по этим причинам я не могу продолжать участвовать в шоу. Я навсегда останусь фанатом Top Gear, и я желаю команде успеха. Спасибо за отличный драйв!» — отметил Мэтт ЛеБлан.

Продюсеры BBC Two уже поблагодарили Мэтта за его вклад в автошоу и пожелали успехов в его актерской карьере. Они отметили, что ведущий еще появится в следующем 26-м сезоне Top Gear, который станет четвертым для него. В этих же сериях дебютирует новый соведущий, который примет на себя ответственность за судьбу проекта — в данный момент продюсеры занимаются поисками достойной замены.

Напомним, что в 2016 году Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан вышел на первый план, практически в одиночку удержав программу на плаву.

Источник: BBC

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