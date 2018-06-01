Мэтт ЛеБлан объявил об уходе из Top Gear, продюсеры автошоу начали подыскивать нового основного ведущего

По мнению автора этого поста, Мэтт ЛеБлан — это лучшее, что произошло с автошоу Top Gear после ухода из него дружной троицы в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Его обаяние, харизма и искренняя любовь к автомобилям помогли Top Gear удержать фанатов шоу, которые массово покидали некогда любимую программу из-за несмешных ужимок Криса Эванса и общего падения качества.

Но теперь на шоу скорее всего можно ставить крест — Мэтт ЛеБлан официально заявил, что покинет Top Gear после съемок следующего сезона.

«Несмотря на то, что съемки в Top Gear были для меня огромным развлечением, затраты времени и длительные путешествия по всему миру слишком сильно отдаляли меня от семьи и друзей. Это печально, но по этим причинам я не могу продолжать участвовать в шоу. Я навсегда останусь фанатом Top Gear, и я желаю команде успеха. Спасибо за отличный драйв!» — отметил Мэтт ЛеБлан.

Продюсеры BBC Two уже поблагодарили Мэтта за его вклад в автошоу и пожелали успехов в его актерской карьере. Они отметили, что ведущий еще появится в следующем 26-м сезоне Top Gear, который станет четвертым для него. В этих же сериях дебютирует новый соведущий, который примет на себя ответственность за судьбу проекта — в данный момент продюсеры занимаются поисками достойной замены.

Напомним, что в 2016 году Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан вышел на первый план, практически в одиночку удержав программу на плаву.

Источник: BBC