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Microsoft построила три рабочих офиса в Редмонде прямо на деревьях
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Microsoft построила три рабочих офиса в Редмонде прямо на деревьях

Microsoft построила три рабочих офиса в Редмонде прямо на деревьях

Компания Microsoft построила три рабочих офиса в Редмонде прямо на деревьях. Спроектировал их Пит Нельсон  ведущий программы «Мастера домиков на дереве» на канале Animal Planet.

Как сообщается, это полноценные офисные пространства. В них есть Wi-Fi, удобная мебель, которая не боится дождя и влаги, источники электричества, газовые камины и даже кафетерий с барбекю. Срок жизни такого дома  20 лет.

Экспериментальный проект создали по просьбе сотрудников, которые тяготеют к работе на природе. Если он окажется удачным, то офисы на деревьях, вероятно, могут появиться и в других городах с большими офисами Microsoft.

Источник: Gagadget

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