Компания Microsoft построила три рабочих офиса в Редмонде прямо на деревьях. Спроектировал их Пит Нельсон — ведущий программы «Мастера домиков на дереве» на канале Animal Planet.

Как сообщается, это полноценные офисные пространства. В них есть Wi-Fi, удобная мебель, которая не боится дождя и влаги, источники электричества, газовые камины и даже кафетерий с барбекю. Срок жизни такого дома — 20 лет.

Экспериментальный проект создали по просьбе сотрудников, которые тяготеют к работе на природе. Если он окажется удачным, то офисы на деревьях, вероятно, могут появиться и в других городах с большими офисами Microsoft.

Источник: Gagadget